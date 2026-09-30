Temele acestei luni sunt foștii parteneri, emoțiile, vindecarea rănilor din trecut și recâștigarea puterii personale, așa că puneți-vă centurile de siguranță și pregătiți-vă pentru călătorie.

Horoscop octombrie 2026. Luna care poate schimba totul pentru unele zodii. Surprize în dragoste și răsturnări de situație | Shutterstock

Pe data de 3, Venus, planeta iubirii, a banilor și a dorințelor, va intra în mișcare retrogradă în Scorpion, un semn în care este considerată debilitata. În următoarele două luni, ne vom confrunta cu adevăratele noastre dorințe și ne vom întreba dacă acestea izvorăsc dintr-o împlinire autentică sau din rănile pe care le-am purtat cu noi din trecut.

Horoscop octombrie 2026. Luna care poate schimba totul pentru unele zodii. Surprize în dragoste și răsturnări de situație

Va fi o perioadă de eliberare emoțională și de reconstrucție. Luna Nouă în Balanță, pe data de 10, ne încurajează să găsim armonia și echilibrul fără să pierdem din vedere ceea ce ne dorim cu adevărat.

Berbec

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Prima jumătate a lunii octombrie ar putea aduce o oportunitate de a consolida o relație, fie că este una nouă sau deja existentă, romantică sau platonică. Problema este, Berbecule, că încă lucrezi la vindecarea rănilor provocate de relațiile din trecut, iar conexiunile care apar în fața ta s-ar putea să pară mai mult decât poți gestiona în acest moment. Să-ți îndrepți atenția spre exterior poate fi o modalitate ușoară de a evita senzația că pierzi controlul, însă sezonul Scorpionului te readuce exact la lucrul pe care încerci să-l eviți: vulnerabilitatea.

În a doua jumătate a lunii, o claritate bruscă în legătură cu relațiile din trecut, dorințele și valorile tale te-ar putea ajuta să înțelegi de unde provine teama ta de vulnerabilitate.

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Taur

O schimbare în viața ta de zi cu zi s-ar putea dovedi, în cele din urmă, benefică, însă adaptarea la ea ar putea fi mai dificilă decât te-ai așteptat. Ai nevoie de ajutor și îți dai seama că este posibil ca acesta să nu fie atât de ușor de găsit pe cât credeai.

Acest lucru te-ar putea face să privești înapoi către cele mai apropiate relații ale tale și să te întrebi cum ai ajuns în această situație. Instinctul tău ar putea fi să te retragi în modul „lup singuratic”, însă ceva te împinge înapoi spre ceilalți, menționează stylist.co.uk.

O parte din tine știe că, dacă vrei sprijinul pe care îl cauți, trebuie să începi să investești și să consolidezi relațiile care există deja în viața ta.

Gemeni

Ceva nou și palpitant ar putea intra în viața ta: o poveste de dragoste nouă sau reaprinsă, un hobby nou, un motiv de petrecere sau, pur și simplu, ceva care te face să te simți din nou viu.

Care este partea mai puțin plăcută? Distracția vine la pachet cu responsabilități, iar tu ai putea avea impresia că cineva încearcă să-ți strice bucuria. O situație intensă ar putea reveni în viața ta, obligându-te să confrunți ceva inconfortabil și epuizant.

De data aceasta, însă, începi să înțelegi că, pe termen lung, uneori este mai ușor să te aperi și să-ți susții poziția decât să pleci în căutarea unui loc mai confortabil.

Rac

Schimbările din viața ta personală ar putea fi un motiv de sărbătoare: o mutare, o renovare, un nou membru al familiei, o reînnoire emoțională sau orice altceva care îți face viața să pară din nou proaspătă și plină de posibilități.

Nu sărbătorești doar ceea ce se întâmplă, ci începi să simți și o recunoștință mai profundă pentru viața ta, în ansamblul ei.

În același timp, ceva s-a schimbat în interiorul tău, Racule. Nu mai vrei să reacționezi la tentații sau să repeți vechile tipare în același fel în care o făceai odinioară.

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Leu

Ai depus eforturi pentru a comunica mai bine cu ceilalți și, poate chiar mai important, cu tine însuți. Acum, toată această muncă te aduce față în față cu blocaje emoționale care își au rădăcinile în familie și în copilărie.

Intensitatea a ceea ce simți s-ar putea revărsa asupra celor mai apropiate relații ale tale, făcându-i pe ceilalți să se simtă inconfortabil sau făcându-te pe tine să reacționezi mai ușor la lucruri care te declanșează emoțional, spune Astroloy.com.

Fecioară

Luna aceasta există o oportunitate de abundență și s-ar putea să simți că este atât de aproape încât aproape că poți întinde mâna și să o apuci. Problema este că întârzierile, greșelile sau alte situații confuze continuă să-ți stea în cale.

Oricât de mult efort ai depune, pur și simplu nu pare să reușești să faci lucrurile să se întâmple. Iar acest lucru poate fi extrem de frustrant atunci când știi că îți faci partea și depui tot ce ține de tine.

Balanță

Luna Nouă din zodia ta aduce o reînnoire emoțională, împingându-te mai aproape de viața pe care ți-o dorești cu adevărat și de lucrurile care îți aduc bucurie.

S-ar putea să te simți pregătit să faci schimbări serioase, doar pentru a-ți da seama că nu ai timpul sau resursele necesare pentru a le face exact așa cum ți-ai imaginat. Acest lucru poate fi profund frustrant, mai ales acum, când în sfârșit ai decis să urmezi ceea ce te face fericit.

Dar această limitare s-ar putea să te oblige să fii creativ și să găsești soluții noi, arată Vogue.com.

Scorpion

S-ar putea să te izolezi puțin luna aceasta pentru a căpăta mai multă claritate în legătură cu felul în care te implici în relații.

Cu cât privești mai mult în interiorul tău, cu atât ai putea observa mai clar anumite tipare subconștiente care te fac să te conformezi ideii despre ce fel de iubire ar trebui să-ți dorești, fie că este vorba despre o relație romantică sau una de prietenie.

Unele dintre aceste tipare s-ar putea să fi fost învățate în familie sau să își aibă originea în dinamica din casa în care ai crescut.

Săgetător

Ai ocazia să cunoști oameni care gândesc la fel ca tine și care, posibil, se află pe un drum similar în viață. Ești entuziasmat de această perspectivă, însă există o teamă de care parcă nu reușești să scapi.

Ai fost rănit de oameni în care credeai că poți avea încredere, iar o parte din tine ar prefera să rămână alături de persoanele despre care știi deja că sunt de încredere și că îți oferă siguranță.

Problema este că această atitudine de protecție și rezervă nu prea te reprezintă.

Capricorn

O oportunitate profesională sau o situație care te-ar putea pune într-o poziție de autoritate ar putea apărea în viața ta luna aceasta. Te interesează și vrei să vezi unde te-ar putea duce, mai ales pentru că ești pregătit să câștigi mai mult și să faci ceea ce este necesar pentru a-ți atinge acest obiectiv.

Partea mai complicată este că această oportunitate nu se potrivește tocmai cu parcursul profesional pe care ți l-ai imaginat inițial pentru tine.

Vărsător

În ultima vreme, privești lumea cu alți ochi. Călătoriile, filosofia sau, pur și simplu, expunerea la ceva din afara perspectivei tale obișnuite ar putea să-ți schimbe modul în care privești viitorul.

Nu îți reevaluezi doar cariera, ci și felul în care vrei să fii perceput și cunoscut de ceilalți. Ai făcut schimbări în tine în mod discret, în plan personal, însă acum ești pregătit să le lași să se vadă și în exterior.

Pești

Când vine vorba despre aspectele private ale vieții tale — secrete, intimitate, resurse comune — intri într-o perioadă de reînnoire în ceea ce privește reciprocitatea.

Înveți că intimitatea nu înseamnă doar să ai încredere în propria intuiție, ci și să înveți cum să oferi, să primești și să faci schimb de lucruri într-un mod care se simte echilibrat și corect pentru ambele părți.

În ultima vreme, ți-ai analizat propriile convingeri și te-ai întrebat de ce privești lumea în felul în care o faci.