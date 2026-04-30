Maria Constantin, sinceră despre un episod controversat din viața ei. Ce a recunoscut despre trecutul amoros

Maria Constantin recunoaște că a fost infidelă în trecut și vorbește deschis despre greșelile sale, dar și despre căsnicia fericită cu Robert Stoica, alături de care și-a găsit echilibrul.

Maria Constantin a recunoscut că a fost infidelă. Interpreta de muzică populară a fost mai sinceră ca niciodată cu publicul care o îndrăgește. Maria s-a căsătorit cu Robert Stoica în urmă cu aproape trei ani, după o relație de lungă durată. Artista recunoaște că în trecut a călcat strâmb, dar acum este fericită și împlinită cu alegerea pe care a făcut-o.

Maria Constantin, sinceră despre un episod controversat din viața ei

În cadrul unui interviu recent, ea a mărturisit că în trecut i-a fost infidelă unui fost partener. Artista a declarat că a avut o perioadă în care a greșit, însă și-a asumat decizia și a explicat ce anume a determinat-o să ajungă în această situație. Deși a avut momente tumultuoase, acum pare că a trecut peste acea perioadă. De altfel, relația și căsnicia cu Robert Stoica i-au oferit tot ce avea nevoie pentru a nu mai călca strâmb ca în trecut.

Maria Constantin a lăsat să se înțeleagă că în trecut i-a fost infidelă fostului său partener, Dacian Varga.

„Am vrut și eu să văd cum e să înșeli. Nu i-am făcut rău, stai liniștită, că nici el nu era ușă de biserică. Știi cum e, cui pe cui se scoate. Cumva, și Dacian e cunoscut ca fiind acel băiat de oraș. În primă fază, Dacian alerga foarte mult după mine, pentru că nu-mi doream genul ăsta de bărbat lângă mine, mai ales că eram în perioada aceea a mea de vreun an de zile în care nu am avut nicio relație”, a spus Maria Constantin.

Interpreta de muzică populară a fost deschisă cu publicul său și nu a vrut să ascundă niciun aspect legat de viața sa personală.

Ce spune Maria Constantin despre căsnicia cu Robert Stoica

Maria Constantin pare că a lăsat în spate trecutul, iar acum se bucură de o viață mult mai liniștită alături de soțul ei. Ea și Robert Stoica s-au căsătorit în 2023, după trei ani de relație discretă. Interpreta de muzică populară nu a mai apărut la fel de des la evenimentele mondene în ultima perioadă și a preferat să pună mai mult accentul pe viața personală, dar mai ales pe evoluția în cariera sa muzicală.

Maria a oferit totuși câteva detalii legate de căsnicia pe care o are:

„La început, orice relație este frumoasă, pentru că este flacăra aceea. La noi nu prea este cu ceartă, vă spun un secret din casă: Robert, într-adevăr, este puțin mai impulsiv, dar eu sunt genul acela de persoană cu care nu ai ce să te cerți”, a declarat Maria Constantin pentru Spynews.ro.

Căsnicia celor doi este la fel de puternică, iar ei dovedesc că iubirea poate învinge orice obstacol.