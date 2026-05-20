Cum arată băiețelul lui Liviu Vârciu. Micuțul Matei a împlinit 6 ani. Cum l-a surprins tatăl său: „E varianta reușită a familiei”

A fost sărbătoare mare în familia Vârciu! Fiul lui Liviu și al Andei a împlinit 6 ani, iar tatăl micuțului a publicat o fotografie superbă cu acesta.

Matei, fiul lui Liviu Vârciu, a fost sărbătorit de familie, dar și de colegi. Micuțul s-a bucurat din plin de aniversarea sa de 6 ani, iar tatăl a fost tare mândru să împărtășească cu fanii evenimentul din familie. Matei este cel mai mic dintre copiii lui Liviu Vârciu, iar prezentatorul TV îl descrie ca fiind „varianta reușită a familiei”.

„La mulți ani, băiatul meu. 6 ani. Eu îi sunt tată, dar el clar e varianta reușită a familiei”, a scris Liviu Vârciu în dreptul unei fotografii în care Matei apare ținând tortul în mâini și fiind pupat de colege.

Liviu Vârciu și Anda sunt într-o relație de aproximativ un deceniu și sunt căsătoriți de aproape 2 ani.

Cei doi s-au cununat atât civil cât și religios pe 23 august 2024, în cadrul unei ceremonii restrânse.

Prezentatorul TV trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Anda Călin, care i-a dăruit doi copii superbi. Dacă în 2017, a adus-o pe lume pe Anastasia, trei ani mai târziu, în anul 2020, familia s-a mărit cu încă un membru, de data asta un băiețel: Liviu Matei.

Ce spune Liviu Vârciu despre un al patrulea copil: „Nu am închis încă maternitatea”

Liviu Vârciu are deja trei copii, doi din relația cu Anda Călin, pe Anastasia și Matei, dar și pe Carmina, fiica cea mare, dintr-o relație anterioară.

Însă, în urmă cu câțiva ani, prezentatorul de televiziune a făcut o declarație pe cât se poate de surprinzătoare. Acesta a recunoscut că nu exclude ca în viitor, când Anastasia și Matei vor mai crește, să devină din nou tătic:

„Fugitiv mă mai gândesc, am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când, dar atunci mi se schimbă doamna la față! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă! Zic să mai treacă câțiva ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!”, a declarat Liviu Vârciu pentru Ego.ro.