Marian Drăgulescu s-a însurat pentru a treia oară! Cine este femeia care l-a convins să ajungă din nou în fața altarului

Marian Drăgulescu s-a căsătorit civil cu Simona Carmen, iar nunta urmează să aibă loc peste câteva zile.

După două căsnicii eșuate, Marian Drăgulescu și-a găsit fericirea în brațele Simonei, cu care formează un cuplu de cinci ani. Fostul gimnast a cerut-o în căsătorie în 2024, într-un cadru spectaculos, în timpul unei plimbări cu balonul în Cappadocia, Turcia.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acum, a venit și momentul mult așteptat. Marian Drăgulescu și Simona au spus „da” în fața ofițerului Stării Civile de la Primăria sectorului 3, iar, peste câteva zile, urmează nunta, într-o locație de vis, la Cernica.

„Mai întâi avem cununia civilă, iar peste câteva zile, pe 24 mai, și nunta, la Cernica. Am emoții, chiar dacă nu-i pentru prima oară, pentru că vreau ca acest eveniment să iasă așa cum mi-am dorit, și toți invitații să se simtă bine”, a declarat Marian Drăgulescu pentru Cancan.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Valentin Luca și Roxana Ghiorghian s-au căsătorit! Cât de frumoși au arătat aceștia în fotografiile postate și ce ținute au purtat

Ce a interzis Marian Drăgulescu la nunta sa

Marian Drăgulescu a dezvăluit faptul că, la nunta cu Simona, nu va avea loc „furatul miresei”, din cauza „experiențelor anterioare”.

„Nu se va fura mireasa, pentru că din experiențele anterioare, un astfel de moment strică petrecerea”, a declarat fostul gimnast pentru sursa citată mai sus.

La nuntă, Marian Drăgulescu nu se va putea bucura de prezența tuturor prietenilor și foștilor colegi din gimnastică, deoarece, în acea perioadă, vor avea loc Campionatele Europene, dar și cele Naționale. Totuși, el îi va avea alături pe copiii din căsătoria sa cu Larisa, dar nu și pe mama acestora.

„Ea oricum are alte treburi în Reșita. În plus, invitații sunt din zonă, din București”, a mai spus fostul gimnast pentru Cancan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În ceea ce privește meniul de la nuntă, Marian Drăgulescu a dezvăluit că nu vor lipsi sarmalele, mâncarea sa preferată.

„Mie îmi plac foarte mult sarmalele și am ținut să avem și la nuntă (...) Vom avea undeva peste 100 de invitați. Nu vrem o nuntă mare, vrem să fie un eveniment cu persoane dragi nouă, de calitate. Și copiii vor fi prezenți (…) Și noi ne dorim la rândul nostru copilași și așteptăm.”, dezvăluia Marian Drăgulescu la Știrile Antena Stars, citat de Libertatea.

În ceea ce privește luna de miere, planurile nu sunt încă bătute în cuie. Deși Bali este pe lista destinațiilor dorite, Marian Drăgulescu și Simona ar putea opta pentru o escapadă europeană, în funcție de disponibilitate.

„Luna de miere să vedem… În ce context putem evada câteva zile. Avem așa, o destinație la care ne-am gândit, Bali, însă trebuie să vedem și în ce parte a anului putem vizita. Cred că pe timpul verii o să alegem o destinație pe aici, prin Europa”, a mai adăugat sportivul.

Citește și: Cât se pune în plic la nunți în 2025. Ce spun specialiștii și de ce sunt atât de revoltați românii

Marian Drăgulescu a mai fost căsătorit de două ori

Marian Drăgulescu a fost căsătorit din anul 2006 până în 2009 cu Larisa, femeia cu care are doi copii. După divorțul de mama copiilor săi, fostul sportiv s-a căsătorit în anul 2010 cu Corina, cea cu care a participat la Asia Express, însă mariajul lor s-a destrămat în 2019.

Deși nu a avut mare noroc în dragoste, de cinci ani el și-a găsit o nouă parteneră. Marian Drăgulescu și Simona formează un cuplu destul de discret.

„Viața este scurtă. E păcat să nu vrei la maxim tot ce e mai frumos. Acum că m-am înecat cu un măr să nu mai mănânc toată viața? Sau dacă am mâncat un măr stricat, nu înseamnă că nu mai mănânc mere”, a mărturisit Marian Drăgulescu, citat de Libertatea.

„Imediat după pandemie, ne-am mutat în casă nouă. Pandemia ne-a prins într-un apartament cu două camere și mi s-a părut că acei doi ani au durat extrem de mult. Am zis că trebuie să ne mutăm și noi la curte și am făcut acest pas. Încă nu avem toate finisajele, mai este de lucru, dar important este că ne-am mutat și este mult mai bine decât la apartament. Toate sunt bune, mă bucur că am o persoană lângă mine, cu care mă înțeleg foarte bine, cu care sunt foarte compatibil, inclusiv în proiectul Academia Marian Drăgulescu, unde este și ea implicată. Facem echipă și acasă, și în business”, a mai declarat Marian Drăgulescu, potrivit sursei citate mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările