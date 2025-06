Marilu Dobrescu susține că ar fi fost abuzată de fostul iubit. Cum răspunde Iustin Petrescu acuzațiilor dure

Marilu Dobrescu face acuzații grave la adresa fostului iubit, Iustin Petrescu. Timp de patru ani, cei doi au susțineau că sunt extrem de fericiți, dar acum ies la iveală detalii halucinante.

Timp de patru ani, Marilu Dobrescu și Iustin Petrescut au format unul dintre mai îndrăgite cupluri, iar vestea că s-au despărți i-a uimit pe fani. „Dacă și ei se depart, nu mai cred în dragoste”, spuneau la acea vreme internauții. Cu toate acestea, cei doi s-au despărțit în aprilie 2024. Anunțul oficial a fost făcut printr-un videoclip postat pe YouTube, în care cei doi au vorbit deschis despre motivele separării .

Unul dintre factorii principali care au dus la despărțire a fost presiunea intensă legată de dorința de a avea un copil, spuneau ei la acel moment. Cuplul a trecut prin mai multe proceduri de fertilizare in vitro, însă fără succes, ceea ce a generat tensiuni și probleme emoționale în relație

Ulterior despărțirii, Marilu Dobrescu a făcut publice acuzații grave la adresa fostului partener, susținând că a fost victima abuzurilor fizice și emoționale în timpul relației. La un an de la la acel moment, ea a declarat că aceste experiențe au avut un impact profund asupra stării sale mentale.

Marilu Dobrescu, acuzații grave la adresa fostului iubit, Iustin Petrescu

Într-un videoclip emoționant publicat pe contul ei de Youtube, Marilu a povestit abuzul fizic și emoțional prin care ar fi trecut în relația cu fostul iubit. La rândul său, Iustin Petrescu se apără și susține că el a fost cel abuzat. De asemenea, în urma declarațiilor făcute de creatoarea de conținut, fostul ei iubit a anunțat că și-a găsit avocat și o va da în judecată.

„El m-a bătut, pentru că m-a bătut. Pot să recunosc acum după atâta timp că am fost bătută (…) Din momentul în care m-a bătut, eu nu am mai putut să fiu același om (…) Eu nu am ridicat niciodată mână la el (…) M-a luat de păr, m-a pus pe jos, în bucătărie, și m-a tras, efectiv, de păr până în dormitor (…) El nu spunea nimic, doar continua cu bătaia. Nu îmi mai amintesc ce s-a întâmplat, nu știam ce să fac, unde să fug, cum să fug. După ce m-a bătut, nu mai știu cât a fost, a fost oricum mult (…) Am intrat în casă și omul ăsta a început să își ceară scuze și să spună că eu l-am provocat (…) M-a tras în pat, a pus genunchiul pe pieptul meu și încerca să mă sufoce. În timpul ăsta îmi dădea pumni. Nu doar că îmi dădea pumni… (…) Îmi amintesc că primeam pumni și încerca să mă sufoce cu piciorul lui pus pe pieptul meu, eu nu mai puteam să respir și încercam să îl dau de pe mine”, a povestit tânăra.

Fata a declarat că deși episodul tragic a avut loc încă după primul an, ea a încercat să salveze relația. Cei doi și-au dorit să devină și părinți, motiv pentru care ea a trecut prin 6 intervenții FIV și chiar a pierdut o sarcină.

În plus, în cele două ore de videoclip, aceasta l-a acuzat pe Iustin și de șantaj. Marilu a adăugat că băiatul i-ar fi furat mai multe componente dintr-un calculator performant, chiar după ce l-ar fi dat afară din casă.

De asemenea, la finalul relației, Iustina i-ar fi cerut 30.000 de euro despăgubire pentru proiectele pe care le-au avut împreună de-a lungul timpului, iar Marilu i-a cerut să semneze un contract de confidențialitate, acesta este și motivul pentru care, în videoclipul publicat pe Youtube, aceasta îl numește Marian.

După acest moment, videoclipurile cu „dovezi” de ambele părți au început să curgă pe rețelele sociale. În urmă cu puțin timp, una dintre prietenele lui Marilu, prezente la negociere, a publicat un videoclip în care se vorbește despre banii pentru despărțire.

Cum răspune Iustin Petrescu acuzațiilor aduse de fosta iubită

La rândul său, Iustin Petrecu, părea că și-a găsit dragostea alături de noua sa iubită. Recent, ei au sărbătorit un an de relație, însă acesta susținea că este mai fericit ca oricând.

Deși, în toată această perioadă, el nu s-a ferit să vorbească în mediul online despre fosta lui iubită. Cu puțin timp în urmă, băiatul recunoștea că deși și-a refăcut viața, nu a uitat-o complet pe Marilu, datorită tuturor lucrurilor trăite în cei patru ani.

În urma valului de reacții, acesta a negat toate acuzațiile aduse și a declarat că va acționa în instanță.

„Sunt siderat de ce scoate din gură. Nu este adevărat! Eu mă apăr cum pot, dar nu am platforma ei, nu mă urmărește atâta lume, sincer, sunt în șoc. Normal că violența nu este ok, da ce face aici e de rezolvat în tribunal și asta o să facem”, a scris Iustin Petrescu, pe TikTok. Între timp, fostul cont i-a fost închis, iar acesta postează acum de pe un altul.

Ulterior, el a revenit cu o imagine în care apare vânăt pe față și susține că, de fapt, el a fost cel abzuat. Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, el a lăsat de înțeles că ar fi fost dat afară din casă, atacat și că după ce s-a încheiat relația s-a confruntat cu atacuri de panică din cauza acestor episoade.