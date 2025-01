Mario Fresh a ajuns la perfuzii în vacanța din Bali. Ce s-a întâmplat și cum și-a speriat fanii:„Așa respir eu când mai am puțin și mor”.

Mario Fresh a trecut prin momente greu de suportat în vacanța din Bali!

Deși artistul își planificase o lună de detoxifiere și introspecție într-un resort de lux, acesta s-a confruntat cu probleme de sănătate serioase care au necesitat imediat intervenția medicilor.

Iată ce s-a întâmplat și cum a ajuns Mario Fresh la perfuzii în vacanța din Bali!

Mario Fresh, clipe cumplite în Bali. Ce a pățit artistul și de ce au intervenit medicii de urgență

Dornic să se relaxeze și să uite de problemele din ultimul timp, Mario Fresh a decis să petreacă o lună departe de casă pentru a-și reîncărca bateriile.

Dacă până acum părea că artistul trăiește o vacanță de vis, se pare că ultimele zile s-au transformat într-un adevărat coșmar.

Ajuns la perfuzii, cântărețul a transmis în mediul online un mesaj cu însemnătate în care le-a povestit fanilor săi prin ce experiență groaznică a trecut, oferindu-le chiar și un sfat valoros într-un mod cât se poate de subtil.

Se pare că Mario Fresh a început un program riguros de relaxare și de terapii, însă din cauza apei contaminate pe care a consumat-o în timpul șederii, totul a luat o întorsătură total neașteptată.

Artistul a recunoscut faptul că regretă că nu și-a ascultat prietenii în legătură cu apa din Bali, deși a fost sfătuit să nu o consume.

„Bună seara! Asta e culmea prostiei: să mănânci sănătos și să bei numai apă și să mori de greață. Cum vine asta? Cum? Vă zic eu: apă cu gheață. Gheață făcută din apa de la robinet. Robinet putred. Apa din Bali moartă. De ce nu îmi ascult eu prietenii?! Ne vedem în două zile, vă țin la curent.” a scris acesta, îngrijorându-și urmăritorii.

„Așa respir eu când mai am puțin și mor” a fost o altă afirmație a artistului care i-a speriat puternic pe fani.

Medicii au decis să îi administreze tratament prin perfuzie, iar acum se pare că se simte mai bine, dat fiind faptul că a revenit cu o actualizare asupra stării sale de sănătate.

„Și-a revenit leșinatu'. Și? Unde merge direct? LA SALAAAA” a scris acesta cu zâmbetul pe buze.

Fanii au reacționat imediat și au cometat și la ultima postare în care Mario le-a promis faptul că își va reveni!

Iată câteva dintre reacții:

„Esti fresh, ți ai revenit deja! 🤗”

„Nu uita că ești cel mai tare!❤️❤️”

„Esti o aparitie Mario de aia te si iubeste toata lumea ai facut industria muzica romaneasca mai fresh si mai noua ❤️”

Cine este noua iubită a lui Mario Fresh

Deși părea că trece printr-o perioadă grea după despărțirea de Alexia Eram, Mario Fresh nu a stat pe gânduri și a trecut la fapte în ceea ce privește viața sentimentală. Se pare că acesta și-ar fi găsit sufletul pereche la scurt timp de la separarea de fosta iubită.

Recent, artistul a publicat o imagine cu Nadd Hu chiar din vacanța exotică, confirmând astfel zvonurile că ar avea o relație cu ea.

Nadia, cunoscută pe numele de Nadd Hu, are 26 de ani și s-a născut în București. Tânăra este jumătate română și jumătate chinezoaică.

În ceea ce privește studiile sale, Nadd Hu este absolventă a Universității de Arte din București. De la o vârstă fragedă, tânăra a fost atrasă de domeniul artistic, luând lecții de canto și pian la Liceul de Muzică Dinu Lipatti, potrivit Click!.

„Era o nebunie mare când eram mică. I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut-o și pe asta”, a spus Nadd Hu în presă potrivit sursei de mai sus.