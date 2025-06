Mesajul emoționant pe care Daliana Raducan i l-a transmis sotului ei, Răzvan Simion, la aniversarea de 1 an de la nuntă

Daliana Răducan și Răzvan Simion s-au bucurat de prima lor aniversare la un an de la căsătorie. Cei doi au ales să posteze mai multe imagini de la nuntă.

Răzvan Simion, prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani, și soția lui Daliana Răducan, au împlinit 1 an de la nuntă și au sărbătorit cu fast departe de casă.

La un an de la nunta lor ca în povești, Daliana Răducan și Răzvan Simion se consideră extrem de norocoși că s-au găsit și au ales să petreacă împreună tot restul vieții.

Cei doi formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz-ul românesc și sunt apreciați pentru aparițiile lor împreună și gesturile romantice pe care le fac adesea unul pentru altul.

Răzvan Simion și Daliana Răducan au sărbătorit un an de la nuntă

De ziua lor, Daliana a postat o serie de fotografii superbe, încă nevăzute, de la nunta lor și i-a transmis soțului ei un mesaj emoționant și special.

„Sunt zile care trec si zile care raman cu tine.

8 iunie e una dintre ele. Astazi se implineste un an de la nunta noastra. Un an de cand ne-am rostit promisiunile in fata lumii, dar mai ales in fata noastra. Nimeni nu ne invata ce urmeaza dupa “pentru totdeauna”. Cum arata iubirea intr-o zi obisnuita. Cum se pastreaza gesturile mici. Cum se construieste, in tacere, acel “noi”.

Dar am invatat impreuna. Sa ne tinem de mana chiar si cand nu ne potrivim pasii. Sa ne alegem si cand e usor, si mai ales cand e greu. Sa ne fim acasa, in toate sensurile.

A fost un an adevarat. Nu perfect. Real. Si pentru asta, sunt recunoscator.

La multi ani, noua!”, a scris soția lui Răzvan Simion la seria de imagini postate pe contul ei de Instagram.

Postare a strâns peste 11.000 de aprecieri, iar prietenii lor virtuali i-au felicitat în secțiunea de comentarii.

La scurt timp după această postare emoționantă, Daliana și Răzvan au postat o serie de poze din Milano, povestindu-le internauților că au ales să se bucure de o mică escapadă la Milano cu ocazia aniversării primului lor an de căsnicie.

La descrierea noii postări din locația romantică, Daliana a scris:

„Radem la aceleasi glume, ne plac aceleasi lucruri, si nu ne saturam unul de celalalt.

Ne-am petrecut aniversarea la Milano, in stilul nostru: fara graba, fara planuri mari.

Suntem diferiti in multe feluri, dar avem acelasi fel de a trai bucuriile. Asta ne tine aproape.

Uneori vorbim ore intregi, alteori tacem fara sa fie nevoie de cuvinte. Si e la fel de bine”.

Fanii cuplului i-au copleșit cu complimente pe cei doi și le-au urat vacanța frumoasă împreună.

