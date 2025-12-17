Antena Căutare
Mira și-a cumpărat încă un bolid de lux. Noua bijuterie depășește suma de 150.000 de euro: „Nici măcar nu îndrăzneam să visez"

Mira a făcut furori pe internet cu noua ei mașină. Fotografiile postate i-au impresionat pe fani.

Publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025, 16:21
Mira și-a cumpărat încă un bolid de lux | Antena 1/ Captură Instagram

Mira, una dintre cele mai frumoase și talentate artiste de la noi din țară, și-a luat fanii prin surprindere în momentul în care le-a arătat ce surpriză inedită și-a făcut singură de Crăciun.

Cu doar câteva zile înainte de sărbătorile de iarnă, cântăreața a publicat pe internet o serie de fotografii superbe în care apare alături de noua ei mașină pe care și-a dorit-o atât de mult.

Descoperă în rândurile de mai jos ce bijuterie pe patru roți conduce acum frumoasa artistă și ce reacții a primit din partea internauților în momentul în care aceștia au văzut că și-a îndeplinit marea dorință.

Mira știe cum să își țină fanii aproape în fiecare zi prin intermediul postărilor pe care le face pe internet și reușește astfel să mențină o legătură strânsă cu cei din comunitate ei. Pentru că mulți știau că aceasta își dorește o nouă mașină, majoritatea au fost surprinși să afle că în sfârșit visul ei a devenit realitate.

Artista și-a dorit foarte mult un Porsche 911 (generația 992), în valoare de peste 150 000 de euro, bolid pe care a și reușit să îl cumpere, acum, la final de 2025.

Bijuteria pe patru roți este de-a dreptul uimitoare, mai ales că este de un alb imaculat și are o caroserie decapotabilă, dar și un interior din piele roșie vibrantă care intră perfect în contrast cu finisajele premium.

Farurile rotunde și jantele negre cu aspect sport îi oferă o eleganță fină, dar care, de asemenea, intră în contrast cu puterea pe care o ascunde de fapt sub capotă.

Scaunele sport și plafonul decapotat amplifică luxul, iar designul minimalist creează o atmosferă elegantă și puternică.

Mira se regăsește total în această mașină și pare că a cam dat-o uitării pe cea pe care a achiziționat-o în 2022, fiind vorba despre o Tesla electrică care i-a adus multă bucurie încă din prima zi.

Iată cât de frumoasă este mașina pe care și-a ales-o acum:

„Nici măcar nu îndrăzneam să visez la o așa mașină, astăzi, e a mea! Să înceapă distracția!” a scris aceasta pe Instagram, amintindu-și de toate eforturile pe care le-a depus pentru a ajunge la acest nivel financiar.

„S-o stăpânești sănătoasă! Te reprezintă 100%” i-a spus Adelina Pestrițu în secțiunea de comentarii, urmând și ca alte vedete să o felicite pentru alegerea făcută.

„De 3 luni o căutai! Să o stăpânești sănătoasă” i-a urat și Emilian.

„Să te ducă în cele mai frumoase locuri”; „Vecina, zi-mi cand sa cobor” i-au spus și Lora și Sore, fiind extrem de fericite pentru ea.

