Mira a făcut furori pe internet cu noua ei mașină. Fotografiile postate i-au impresionat pe fani.

Mira, una dintre cele mai frumoase și talentate artiste de la noi din țară, și-a luat fanii prin surprindere în momentul în care le-a arătat ce surpriză inedită și-a făcut singură de Crăciun.

Cu doar câteva zile înainte de sărbătorile de iarnă, cântăreața a publicat pe internet o serie de fotografii superbe în care apare alături de noua ei mașină pe care și-a dorit-o atât de mult.

Descoperă în rândurile de mai jos ce bijuterie pe patru roți conduce acum frumoasa artistă și ce reacții a primit din partea internauților în momentul în care aceștia au văzut că și-a îndeplinit marea dorință.

Mira și-a cumpărat încă un bolid de lux. Noua bijuterie depășește suma de 150.000 de euro: „Nici măcar nu îndrăzneam să visez”

Mira știe cum să își țină fanii aproape în fiecare zi prin intermediul postărilor pe care le face pe internet și reușește astfel să mențină o legătură strânsă cu cei din comunitate ei. Pentru că mulți știau că aceasta își dorește o nouă mașină, majoritatea au fost surprinși să afle că în sfârșit visul ei a devenit realitate.

Artista și-a dorit foarte mult un Porsche 911 (generația 992), în valoare de peste 150 000 de euro, bolid pe care a și reușit să îl cumpere, acum, la final de 2025.

Bijuteria pe patru roți este de-a dreptul uimitoare, mai ales că este de un alb imaculat și are o caroserie decapotabilă, dar și un interior din piele roșie vibrantă care intră perfect în contrast cu finisajele premium.

Farurile rotunde și jantele negre cu aspect sport îi oferă o eleganță fină, dar care, de asemenea, intră în contrast cu puterea pe care o ascunde de fapt sub capotă.

Scaunele sport și plafonul decapotat amplifică luxul, iar designul minimalist creează o atmosferă elegantă și puternică.

Mira se regăsește total în această mașină și pare că a cam dat-o uitării pe cea pe care a achiziționat-o în 2022, fiind vorba despre o Tesla electrică care i-a adus multă bucurie încă din prima zi.

Iată cât de frumoasă este mașina pe care și-a ales-o acum:

„Nici măcar nu îndrăzneam să visez la o așa mașină, astăzi, e a mea! Să înceapă distracția!” a scris aceasta pe Instagram, amintindu-și de toate eforturile pe care le-a depus pentru a ajunge la acest nivel financiar.

„S-o stăpânești sănătoasă! Te reprezintă 100%” i-a spus Adelina Pestrițu în secțiunea de comentarii, urmând și ca alte vedete să o felicite pentru alegerea făcută.

„De 3 luni o căutai! Să o stăpânești sănătoasă” i-a urat și Emilian.

„Să te ducă în cele mai frumoase locuri”; „Vecina, zi-mi cand sa cobor” i-au spus și Lora și Sore, fiind extrem de fericite pentru ea.