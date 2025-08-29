Mira a făcut senzație în mediul online cu imaginile din vacanță. Unde și-a petrecut vara artista

Mira s-a bucurat de vacanță până în ultimele clipe. Ce imagini incendiare a postat artista.

Mira este recunoscătoare pentru această vară. Tânăra artistă s-a bucurat de razele soarelui în mai multe destinații de poveste și și-a ținut fanii la curent cu fiecare moment care a încântat-o.

Cum s-a pozat Mira în vacanță. Imaginile au pus pe jar internetul

Mira are 30 de ani și formează un cuplu cu influencerul Levi Elekes de trei ani.

„Eu nu cred că există o rețetă perfectă, ci pur și simplu cred că sunt oameni potriviți sau nepotriviți. El este omul meu potrivit, din toate punctele de vedere și atât. Cam ce vedeți la noi, acolo, pe Instagram, chiar asta se întâmplă. Nu suntem genul de oameni care să fake-uim, adică eu cel puțin nu pot”, spunea artista, conform unei surse.

Aceștia sunt foarte deschiși pe rețelele de socializare și postează frecvent ținându-și la curent urmăritorii. În această vară au avut parte de momente memorabile. Artista s-a bucurat de vacanțe atât în România, pe litoral, în Olimp și Costinești, cât și în afara țării, în Viena, stațiuni din Grecia, Palma de Mallorca și locații exclusiviste din Italia.

Finalul de vară a surprins-o în apropiere de Lacul Como, de unde imaginile surprinse au încins internetul. Mira s-a pozat în costum de baie și în ținute sexy care nu au trecut neobservate de fani.

Locațiile alese au fost unele deosebite, de lux cu piscină proprie, dar și activitățile, precum plimbarea cu barca pe Lacul Como, au fost experiențe aparte. Vacanțele din această vară au încărcat-o de energie pozitivă.

După Lacul Como, Mira a pornit spre Milano, unde nu s-a putut abține să nu facă niște cumpărături de la branduri de lux.