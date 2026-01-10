Călin Donca și Cristi Boureanu, la un pas să sară la bătaie, la Survivor 2026. De la ce a pornit conflictul dintre cei doi Faimoși

Călin Donca și Cristi Boureanu au fost la un pas să sară la bătaie, în prima ediție de Survivor 2026 din 9 ianuarie 2026. Cei doi și-au aruncat cuvinte dure, iar o coechipieră a fost nevoită să intervină între cei doi Faimoși pentru a calma spiritele.

Marea premieră Survivor 2026 a început în forță! Pe lângă presiunea de pe traseu, cel mai așteptat reality show a adus și primele tensiuni în interiorul echipelor Famoșilor și Războinicilor. Primul joc de la Survivor 2026 a fost câștigat de Faimoși, iar aceștia au primit cele necesare pentru a-și construi un adăpost pe insulă. Acest lucru a dus la tensiuni în interiorul echipei, iar vedetele au răbufnit încă din pimele clipe în Dominicană.

Călin Donca și Cristi Boureanu, la un pas să sară la bătaie, la Survivor 2026

Spiritele s-au încins rapid în tabăra Faimoșilor și a izbucnit un conflict între Călin Donca și Cristi Boureanu. Situația a degenerat rapid și de la câtea înțepături pe care și le-au aruncat cei doi, aproape au ajuns să sară la bătaie. Marina Dina a intervenit între ei și a încercat să calmeze spiritele.

Totul a pornit de la contrucția adăpostului. După ce au câștigat primul joc de la Survivor 2026, cei doi Faimoși au avut opinii diferinte în ceea ce privește ridicarea locului în care se vor adăposti pe insulă.

Călin Donca și-a luat rapid rolul de coordonator, omul de afaceri explicând că se ocupă cu asta în viața de zi cu zi. „A preluat Călin conducerea pe partea de construcții pentru că are și experiență”, a explicat Iustin, însă la scurt, inițiativa s-a întors împotriva afaceristului. Cristi Boureanu a fost, de asemenea, foarte vocal ceea ce a dus la un conflict între cei doi.

„Aseară te-ai dus ca disperatu și ai muncit, fără să te bucuri de victorie și dimineață aceeași persoană care te-a pus să muncești până noapte vine și îți spune că s-a gândit ore în șir și că are soluția bună. Păi înseamnă că ieri nu s-a gândit deloc”, a reacționat Cristi Boureanu.

„Sunt doi Alfa, și dacă ai doi afla într-o echipă, trebuie să-și marcheze teritoriile și să arate cine e mai viteaz ca altul”, a comentat Gabi Tamaș conflictul dintre cei doi.

Situația cu construcția adăpostului a escaladat, însă, și la un moment dat, cei doi Faimoș și-au aruncat cunvinte dure

„Tu vrei să ridici o casă, ca să-ţi iei voturi sau ce… mea?!”, a răbufnit Boureanu.

„Mă duc şi îi trag o palmă. Păi ce, mă înjură el?!”, a reacționat Donca în timp ce s-a îndreptat nervos către coechipierul lui.

„Vrei să mă şi baţi acum?! Răzi ca… Tu ai respect faţă şi de ceilalţi?!”, a raspuns nervos Boureanu.

Ce doi chiar s-au și îmbrâncit, însă Marina Dina a intervenit între ei să aplaneze conflictul. „Nu se poate, eu sunt bărbat. Am copii, am nevastă, dai în demnitatea mea, te-am plesnit”, a mai adăugat Donca.

24 de concurenți. Două triburi. O singură motivație – ajungerea până la final. Dintre aceștia, doar unul va scrie istorie și va deveni campion. Însă, drumul până acolo este presărat cu obstacole, provocări și trasee care îi vor testa toate capacitățile.

”Unii se vor vedea lideri, iar alții vor aștepta, în tăcere, momentul oportun să atace. La final, unul singur va rămâne în picioare. Un singur concurent care-și va depăși toate limitele și-și va pune amprenta pe această insulă. Acela va fi cel care va câștiga trofeul Survivor și marele premiu de 100.000 de euro!”, a anunțat Adi Vasile înainte ca cele două triburi să debarce pe țărmul unde-i așteaptă prima probă din sezon.

Lupta începe cu trasee spectaculoase, pe apă și pe uscat. Cu momente care le vor arăta că ideea de confort a rămas în urma lor. Și că de acum, totul se obține prin câștigarea probelor!