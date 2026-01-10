Antena Căutare
Home Survivor Stiri Călin Donca și Cristi Boureanu, la un pas să sară la bătaie, la Survivor 2026. De la ce a pornit conflictul dintre cei doi Faimoși

Călin Donca și Cristi Boureanu, la un pas să sară la bătaie, la Survivor 2026. De la ce a pornit conflictul dintre cei doi Faimoși

Călin Donca și Cristi Boureanu au fost la un pas să sară la bătaie, în prima ediție de Survivor 2026 din 9 ianuarie 2026. Cei doi și-au aruncat cuvinte dure, iar o coechipieră a fost nevoită să intervină între cei doi Faimoși pentru a calma spiritele.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Sambata, 10 Ianuarie 2026, 13:54 | Actualizat Sambata, 10 Ianuarie 2026, 14:48

Marea premieră Survivor 2026 a început în forță! Pe lângă presiunea de pe traseu, cel mai așteptat reality show a adus și primele tensiuni în interiorul echipelor Famoșilor și Războinicilor. Primul joc de la Survivor 2026 a fost câștigat de Faimoși, iar aceștia au primit cele necesare pentru a-și construi un adăpost pe insulă. Acest lucru a dus la tensiuni în interiorul echipei, iar vedetele au răbufnit încă din pimele clipe în Dominicană.

Călin Donca și Cristi Boureanu, la un pas să sară la bătaie, la Survivor 2026

Spiritele s-au încins rapid în tabăra Faimoșilor și a izbucnit un conflict între Călin Donca și Cristi Boureanu. Situația a degenerat rapid și de la câtea înțepături pe care și le-au aruncat cei doi, aproape au ajuns să sară la bătaie. Marina Dina a intervenit între ei și a încercat să calmeze spiritele.

Totul a pornit de la contrucția adăpostului. După ce au câștigat primul joc de la Survivor 2026, cei doi Faimoși au avut opinii diferinte în ceea ce privește ridicarea locului în care se vor adăposti pe insulă.

Citește și: Imagini cu Adi Vasile în Republica Dominicană. Cum s-a pozat prezentatorul în pauza de la filmările pentru Survivor România 2026

Călin Donca și-a luat rapid rolul de coordonator, omul de afaceri explicând că se ocupă cu asta în viața de zi cu zi. „A preluat Călin conducerea pe partea de construcții pentru că are și experiență”, a explicat Iustin, însă la scurt, inițiativa s-a întors împotriva afaceristului. Cristi Boureanu a fost, de asemenea, foarte vocal ceea ce a dus la un conflict între cei doi.

„Aseară te-ai dus ca disperatu și ai muncit, fără să te bucuri de victorie și dimineață aceeași persoană care te-a pus să muncești până noapte vine și îți spune că s-a gândit ore în șir și că are soluția bună. Păi înseamnă că ieri nu s-a gândit deloc”, a reacționat Cristi Boureanu.

„Sunt doi Alfa, și dacă ai doi afla într-o echipă, trebuie să-și marcheze teritoriile și să arate cine e mai viteaz ca altul”, a comentat Gabi Tamaș conflictul dintre cei doi.

Situația cu construcția adăpostului a escaladat, însă, și la un moment dat, cei doi Faimoș și-au aruncat cunvinte dure

„Tu vrei să ridici o casă, ca să-ţi iei voturi sau ce… mea?!”, a răbufnit Boureanu.

„Mă duc şi îi trag o palmă. Păi ce, mă înjură el?!”, a reacționat Donca în timp ce s-a îndreptat nervos către coechipierul lui.

„Vrei să mă şi baţi acum?! Răzi ca… Tu ai respect faţă şi de ceilalţi?!”, a raspuns nervos Boureanu.

Ce doi chiar s-au și îmbrâncit, însă Marina Dina a intervenit între ei să aplaneze conflictul. „Nu se poate, eu sunt bărbat. Am copii, am nevastă, dai în demnitatea mea, te-am plesnit”, a mai adăugat Donca.

Vezi Survivor în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, lpe Antena 1 și în AntenaPLAY

24 de concurenți. Două triburi. O singură motivație – ajungerea până la final. Dintre aceștia, doar unul va scrie istorie și va deveni campion. Însă, drumul până acolo este presărat cu obstacole, provocări și trasee care îi vor testa toate capacitățile.

”Unii se vor vedea lideri, iar alții vor aștepta, în tăcere, momentul oportun să atace. La final, unul singur va rămâne în picioare. Un singur concurent care-și va depăși toate limitele și-și va pune amprenta pe această insulă. Acela va fi cel care va câștiga trofeul Survivor și marele premiu de 100.000 de euro!”, a anunțat Adi Vasile înainte ca cele două triburi să debarce pe țărmul unde-i așteaptă prima probă din sezon.

Citește și: Marea premieră Survivor, lider de audiență! Show-ul continuă diseară, iar miza este vitală în proba pentru imunitate, la Antena 1!

colaj foto Călin Donca și Cristi Boureanu Survivor 2026
+11
Mai multe fotografii

Lupta începe cu trasee spectaculoase, pe apă și pe uscat. Cu momente care le vor arăta că ideea de confort a rămas în urma lor. Și că de acum, totul se obține prin câștigarea probelor!

Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Faimoșii au câștigat avantajele și recompensele, dar urmează bătălia pentru imunita...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E plin de bani! Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E plin de bani!
Observatornews.ro Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave
Antena 3 Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Concurenții înfruntă jungla dominicană și tribul advers în lupta pentru supraviețuire
Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Concurenții înfruntă jungla dominicană și tribul advers în lupta pentru...
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Azi, de la 20:30, Adi Vasile dă fluierul de start celui mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI!
Azi, de la 20:30, Adi Vasile dă fluierul de start celui mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR –...
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip, iar fanii au reacționat așa
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip,... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea Libertatea.ro
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal”
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la... AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu lucru...
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Constructorul care reabilita Biblioteca Judeţeană din Galaţi a
Constructorul care reabilita Biblioteca Judeţeană din Galaţi a "dispărut". Şi-a lăsat şi sculele pe şantier Observator
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei MediCOOL
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele UseIT
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x