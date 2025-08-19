Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mirabela Dauer, pusă la zid după ce a împins un bărbat pe scenă. Avocata ei susține că a fost autoapărare

Mirabela Dauer, pusă la zid după ce a împins un bărbat pe scenă. Avocata ei susține că a fost autoapărare

Mirabela Dauer, în vârstă de 78 de ani, a fost criticată după ce a fost filmată împingând un bărbat la un concert.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Marti, 19 August 2025, 13:17 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 13:17
Galerie
Avocata artistei susține că a fost un gest de autoapărare | Hepta

Avocata artistei susține că a fost un gest de autoapărare, după ce bărbatul ar fi șicanat-o de mai multe ori.

Mirabela Dauer, pusă la zid după ce a împins un bărbat pe scenă

La un concert recent, Mirabela Dauer a fost surprinsă împingând un bărbat, iar imaginile au devenit rapid virale. Incidentul a stârnit un val de reacții pe internet, iar artista, aflată aproape de vârsta de 80 de ani, a ajuns ținta criticilor și a jignirilor.

„Mirabela este extrem de afectată, dar afectarea a fost în special față de oamenii care au aruncat efectiv cu noroi, au condamnat-o, au vorbit urât, au jignit-o. A fost atât de afectată și atât de supărată încât nu dorește să aibă o altă reacție, e dezamăgită.

Articolul continuă după reclamă

Ceea ce este foarte curios este că foarte multe femei au reacționat și, în loc să îi înțeleagă postura, situația, să înțeleagă faptul că ea s-a apărat, dimpotrivă, o condamnă. Este regretabil, este urât”, a declarat Katia Cicală pentru Spynews.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Artista ar fi fost provocată de bărbatul respectiv pe tot parcursul serii

Avocata Katia Cicală a explicat că incidentul a avut loc acum câteva zile, la o terasă unde Mirabela Dauer cânta. Potrivit acesteia, bărbatul ar fi provocat-o toată seara, inclusiv în timpul recitalului, iar artista a reacționat.

„Eu apreciez că gestul pe care Mirabela Dauer l-a făcut a fost, cumva, în apărarea ei, în sensul că aș vrea să se gândească toată lumea, în special cei care condamnă acest gest, să se gândească la faptul că ea este o persoană mică de înălțime, este o persoană care are o anumită vârstă și care se afla într-un moment în care își exercita profesia”, a precizat avocata Mirabelei Dauer.

Ea a continuat: „În momentul în care s-a apropiat acel domn, care se pare că nu se afla la prima abatere de acest gen, dimpotrivă, toată seara s-a comportat de această manieră și chiar și în alte situații, fiind un client obișnuit al respectivei terase.

Domnul încerca să o sufoce, mai avea puțin și o călca pe rochie. Un alt prieten al dânsului se afla la masă și filma, tocmai pentru a o provoca cumva. Noi am gândit că este posibil să fi băut ceva mai mult, nu știu, dar comportamentul dumnealui nu a fost nicidecum un comportament politicos și respectuos, așa cum ar trebui. Iar reacția Mirabelei a fost, sincer, o reacție de apărare”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Audierea Mirabelei Dauer la DNA a fost amânată. Care este motivul și ce se întâmplă de fapt

Avocata Mirabelei Dauer spune că gestul artistei nu a fost unul exagerat

Deși este afectată de prejudiciul de imagine, Mirabela Dauer și avocata ei au ales să nu deschidă un proces împotriva celor care au distribuit și comentat negativ filmarea. Katia Cicală afirmă că nu este prima dată când are loc un astfel de incident și îi îndeamnă pe oameni să privească situația cu mai multă empatie.

„Din punctul nostru de vedere, a fost o reacție firească a unei femei aflate fără apărare, într-un moment în care i s-a făcut teamă. Putea foarte bine să o grămădească, să o lovească, să o deranjeze cumva.

Mirabela Dauer îmbrăcată cu un sacou negru peste o cămașă albă
Mirabela Dauer îmbrăcată într-o ținută neagră, cântând pe scenă

Noi apreciem că gestul dânsei nu a fost nicidecum exagerat, dimpotrivă, oamenii ar trebui să se gândească și la domnul respectiv, care, pe lângă faptul că este tânăr, este înalt, dublu față de Mirabela, ar fi putut măcar să ceară scuze ulterior, în loc să filmeze și să împrăștie pe rețelele de social media”, a mai spus Cicală.

Cum arată noua locuință a Andreei Bostănică. „Regina TikTok-ului” a postat primele imagini din vila luxoasă...
Înapoi la Homepage
AS.ro David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o
Observatornews.ro Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Luni, 18.08.2025, 15:38 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Luni, 18.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Luni, 18.08.2025, 23:00
Mai multe
Citește și
Motivul pentru care Andrei Ștefănescu nu apare în niciun film al lui Liviu Vârciu. Ce a dezvăluit prezentatorul TV
Motivul pentru care Andrei Ștefănescu nu apare în niciun film al lui Liviu Vârciu. Ce a dezvăluit prezentatorul TV
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Dieta minune cu care Fuego a slăbit 5 kilograme în 5 zile. Ce a dezvăluit artistul
Dieta minune cu care Fuego a slăbit 5 kilograme în 5 zile. Ce a dezvăluit artistul
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x