Mirabela Dauer, pusă la zid după ce a împins un bărbat pe scenă. Avocata ei susține că a fost autoapărare

Mirabela Dauer, în vârstă de 78 de ani, a fost criticată după ce a fost filmată împingând un bărbat la un concert.

Avocata artistei susține că a fost un gest de autoapărare, după ce bărbatul ar fi șicanat-o de mai multe ori.

Mirabela Dauer, pusă la zid după ce a împins un bărbat pe scenă

La un concert recent, Mirabela Dauer a fost surprinsă împingând un bărbat, iar imaginile au devenit rapid virale. Incidentul a stârnit un val de reacții pe internet, iar artista, aflată aproape de vârsta de 80 de ani, a ajuns ținta criticilor și a jignirilor.

„Mirabela este extrem de afectată, dar afectarea a fost în special față de oamenii care au aruncat efectiv cu noroi, au condamnat-o, au vorbit urât, au jignit-o. A fost atât de afectată și atât de supărată încât nu dorește să aibă o altă reacție, e dezamăgită.

Ceea ce este foarte curios este că foarte multe femei au reacționat și, în loc să îi înțeleagă postura, situația, să înțeleagă faptul că ea s-a apărat, dimpotrivă, o condamnă. Este regretabil, este urât”, a declarat Katia Cicală pentru Spynews.ro.

Artista ar fi fost provocată de bărbatul respectiv pe tot parcursul serii

Avocata Katia Cicală a explicat că incidentul a avut loc acum câteva zile, la o terasă unde Mirabela Dauer cânta. Potrivit acesteia, bărbatul ar fi provocat-o toată seara, inclusiv în timpul recitalului, iar artista a reacționat.

„Eu apreciez că gestul pe care Mirabela Dauer l-a făcut a fost, cumva, în apărarea ei, în sensul că aș vrea să se gândească toată lumea, în special cei care condamnă acest gest, să se gândească la faptul că ea este o persoană mică de înălțime, este o persoană care are o anumită vârstă și care se afla într-un moment în care își exercita profesia”, a precizat avocata Mirabelei Dauer.

Ea a continuat: „În momentul în care s-a apropiat acel domn, care se pare că nu se afla la prima abatere de acest gen, dimpotrivă, toată seara s-a comportat de această manieră și chiar și în alte situații, fiind un client obișnuit al respectivei terase.

Domnul încerca să o sufoce, mai avea puțin și o călca pe rochie. Un alt prieten al dânsului se afla la masă și filma, tocmai pentru a o provoca cumva. Noi am gândit că este posibil să fi băut ceva mai mult, nu știu, dar comportamentul dumnealui nu a fost nicidecum un comportament politicos și respectuos, așa cum ar trebui. Iar reacția Mirabelei a fost, sincer, o reacție de apărare”.

Avocata Mirabelei Dauer spune că gestul artistei nu a fost unul exagerat

Deși este afectată de prejudiciul de imagine, Mirabela Dauer și avocata ei au ales să nu deschidă un proces împotriva celor care au distribuit și comentat negativ filmarea. Katia Cicală afirmă că nu este prima dată când are loc un astfel de incident și îi îndeamnă pe oameni să privească situația cu mai multă empatie.

„Din punctul nostru de vedere, a fost o reacție firească a unei femei aflate fără apărare, într-un moment în care i s-a făcut teamă. Putea foarte bine să o grămădească, să o lovească, să o deranjeze cumva.

Noi apreciem că gestul dânsei nu a fost nicidecum exagerat, dimpotrivă, oamenii ar trebui să se gândească și la domnul respectiv, care, pe lângă faptul că este tânăr, este înalt, dublu față de Mirabela, ar fi putut măcar să ceară scuze ulterior, în loc să filmeze și să împrăștie pe rețelele de social media”, a mai spus Cicală.