Audierea Mirabelei Dauer la DNA a fost amânată pentru astăzi. Care este motivul și ce se întâmplă de fapt

Mirabela Dauer, reacție în online după scandalul legat de o presupusă alocare nejustificată a unui loc de veci. Iată cum se apăra artista și ce spune avocatul ei.

Audierea Mirabelei Dauer la DNA în contextul scandalului legat de o presupusă alocare nejustificată a unui loc de veci a fost amânată. Reprezentanții artistei au invocat o serie de motive pentru decizia neașteptată, de la necesitatea unor clarificări suplimentare până la strategii procedura-legale, iar întrega procedură ar fi programată pentru astăzi.

Audierea Mirabelei Dauer a fost amânată pentru astăzi. Care este motivul și ce se întâmplă de fapt

Recent, artista a fost implicată într-un scandal mediatic legat de presupusa alocare nejustificată a unor locuri de veci într-un cimitir militar, Ghencea 3, unde au drept de concesiune doar angajații sau rezerviștii din armată.

Ieri, aceasta a ajuns în fața procurorilor DNA în jurul prânzului însoțită de avocat, dar și de cântărețul Raul, prieten și coleg de scenă, pentru a da explicații cu privire la locul de veci pe care l-ar fi primit ilegal de la generalul Cătălin Zisu.

Deși Mirabela Dauer nu și-a dorit să facă declarații la momentul respectiv, avocatul este cel care a făcut o precizare importantă în acest sens.

„Astăzi s-a procedat doar la înmânarea unei citații. Dosarul în care dânsa a fost a fost inițial citată a fost reunit la un alt dosar. Urmează ca dânsa să dea declarații în calitate de martor la o dată ulterioară. Nu astăzi.” a fost explicația oferită de avocatul Mirabelei Dauer pentru Observator News.

Potrivit Fanatik, audierea Mirabelei Dauer la DNA, unde este citată în calitate de martor, vizeză de fapt problema dacă artista face parte sau nu din „sistem”, dat fiind faptul că în 2004 aceasta a fost decorată prin decret prezidențial cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, ordin ce face parte dintr-un sistem de ordine naționale.

Totuși, deși reprezentanții cântăreței subliniază că ordinul național este o dovadă clară a recunoașerii oficiale ce suține din punct de vedere moral și simbolic dreptul la gestul controversat, este important de menționat faptul că această distincție nu garantează automat un loc de veci.

Iată și cum a reacționat artista ieri, 12 iunie:

„În ultimele zile, am văzut tot felul de speculații în presă legate de numele meu și de un presupus privilegiu legat de locuri de veci într-un cimitir militar. Simt nevoia să spun clar: este vorba despre un singur loc, plătit integral, nu despre mai multe, așa cum s-a afirmat greșit în spațiul public.

În 2004, am fost decorată prin decret prezidențial cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, o distincție națională care se acordă pentru contribuții importante în cultură. Este o onoare pentru care am muncit o viață întreagă și care nu mi-a fost oferită întâmplător. Este parte dintr-un sistem de recunoaștere oficială alături de alte ordine, precum „Pentru Merit” sau „Steaua României”.

Așadar, faptul că sunt chemată să dau explicații ca martor pentru că „nu sunt în sistem” și, prin urmare, nu aș avea dreptul la acest loc, mi se pare nu doar nedrept, ci și o formă de uitare a ceea ce înseamnă cu adevărat recunoștința față de cultură și artiști.

Mai mult, vreau să clarific ceva foarte important: ordinul pe care l-am primit nu înseamnă că am un loc de veci la Cimitirul „Bellu”, așa cum s-a spus. Nu am cerut niciodată un asemenea lucru, nici nu am primit.

Sunt o persoană responsabilă și transparentă. Nu am nimic de ascuns. De aceea, voi merge și mâine să finalizez audierea, așa cum prevede legea și cum este firesc într-o anchetă derulată de DNA. E un moment neplăcut, dar am încredere că adevărul contează.”

Artista a mai publicat un mesaj în online cu privire la acest subiect în urmă cu o săptămâna, susținând că că gestul generalului a fost unul de mărinimie și nimic mai mult:

„Mi-am dorit un loc de veci... Nu ca să-mi aparțină mie, mi l-am dorit pentru ca cei ce m-au iubit să aibă unde să-mi lase o floare, să-mi aprindă o lumânare. Prin mărinimia generalului Zisu, am primit o concesiune plătită, nu cerșită. Faptul că mi-a fost oferit, cu toată inima, un loc de veci a fost suficient pentru a fi chemată la DNA”

Generalul Cătălin Zisu ar fi oferit în mod ilegal cinci locuri de veci cunoscuților și apropiaților, iar potrivit sursei citate mai sus, două dintre ele ar fi ajuns pe numele cumnatei și socrului fostului general. De asemenea, anul trecut, Cătălin Zisu l-ar fi convins pe șeful cimitirului militar să aprobe contractele de concesiune pe o perioadă de 49 de ani.

