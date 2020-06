Mirela Vaida, despre lipsa orelor de educație sexuală în școlile din România. Mesajul care a stârnit reacții vehemente: „Copiii de azi sunt destupați la minte”

Cunoscuta prezentatoare Mirela Vaida a răbufnit pe Internet, deoarece nu este mulțumită deloc de programa școlară, mai exact de lipsa orelor de educație sexuală.

Prezentatoarea reamintește faptul România este pe primul loc în Europa la numărul de adolescente care devin mame.

Lipsa orelor de educație sexuală în școlile din România

"Statule, invata sa-ti iubesti copiii!! Si, mai ales, copiii care se nasc din alti copii pentru ca, vezi tu, de vreo 20.000 de ori pe an, in fiecare an, devii “bunic” inainte de vreme!!! Da, aproape 20.000 de minore devin, anual, mamici in Romania! Unele dintre ele nu sunt la prima sarcina! Si stii de ce? Pentru ca tu nu vorbesti cu ele, pentru ca nu le informezi, pentru ca nu le educi, pentru ca mereu esti ocupat cu altele! Si uite asa, esti pe primul loc in UE la numarul de mame minore! Eu, de multi ani, prezint emisiuni zilnice, in direct! Am prezentat, de cele mai multe ori, de pe 2 canapele, viata oamenilor simpli! Multi dintre ei, needucati, saraci, naivi, neinformati! Multe dintre ele, mame inainte de vreme", a spus Mirela Vaida.