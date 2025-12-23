Motivul pentru care Andreea Bănică a fost dată afară din trupa Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani

După 20 de ani de când trupa Exotic făcea furori în industria muzicală din România, s-a aflat abia acum care a fost, de fapt, motivul pentru care Andreea Bănică a fost dată afară din formație.

Trupa Exotic a fost una dintre preferatele românilor la începutul anilor 2000. Din această formație făceau parte Andreea Bănică, Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu. Atunci când formația s-a destrămat, se pare că Andreea Bănică nu a ales să plece de bunăvoie, ci totul ar fi pornit de la colega ei, Julia Chelaru.

Motivul pentru care Andreea Bănică a fost exclusă din trupa Exotic

Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu au decis că nu își doresc să mai cânte alături de Andreea Bănică pentru că Julia voia să îl promoveze pe soțul ei, Bogdan Jianu, ca manager. Cu toate acestea, impresarul trupei era, de fapt, Lucian Mitrea, soțul Andreei Bănică, el fiind cel care se ocupa de concertele și evenimentele lor.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea se cunosc din adolescență, s-au căsătorit în 2008 și au împreună doi copii, formând o familie minunată alături de Sofia și Noah.

„Prima trupă s-a destrămat pentru că Julia era cu Bogdan, iubitul ei de atunci, care voia să fie impresarul nostru, deși Lucian era, deși ele l-au ales pe Lucian să ne fie impresar, eu niciodată n-am spus nimic, și-a devenit ulterior impresarul nostru, pentru că eu am pozat în revista renumită, practic toată țara m-a cunoscut, în toată splendoarea mea. Nu pot să spun că am fost mândră de treaba asta atunci, la momentul ăla. Am făcut-o strict pentru bani și am spus și am recunoscut.

Și vreau să spun că atunci s-a rupt ceva, pentru că eu am devenit foarte cunoscută, celebră, aveam concerte, datorită apariției mele, toată lumea voia să ne vadă, de fapt, nu neapărat să ne audă, dar să ne vadă că eram eu. Julia și Claudia n-au mai vrut să cânte alături de mine și au crezut că ele singure o să aibă mai mare succes, atunci când mă elimină pe mine. Și când am văzut că m-au dat afară… era într-o dimineață, eram în pat, cu multe mesaje pe telefon. Lumea îmi spunea să mă uit la TV. Mă întrebau ce am făcut, am plecat din Exotic”, a povestit Andreea Bănică, în cadrul unui podcast.

Lucrul care a șocat-o cel mai tare pe artistă a fost că ea a aflat de la televizor că decizia de a părăsi trupa i-ar fi aparținut. Acela a fost momentul când a izbucnit în lacrimi și și-a dat seama că cele două colege ale sale de trupă i-au făcut o mare nedreptate.

„Am dat drumul la televizor și am văzut știrile, că practic eu am părăsit trupa, cum am părăsit-o? Dar ce-am făcut? Și am început să plâng. Am simțit că mi s-a făcut așa o nedreptate, înțelegi? Că eu am părăsit trupa, dar eu, de fapt, nu o părăsisem. Și în momentul ăla, plângând așa, mă uitam la Lucian. Aveam lacrimile șiroaie, n-am să uit câte zile oi avea Și zic, dar cu ce am greșit? Dar ce-am făcut? (n.r. – Pe tine te-au exclus fără să te anunțe?) Da!”, a mai spus Andreea Bănică, afectată de gestul Juliei și al Claudiei.

La 47 ani, Andreea Bănică se bucură în continuare de o carieră solo de succes, soțul ei a continuat să îi fie impresar, iar artista are numeroase concerte și evenimente, chiar și în preajma sărbătorilor.

Se pare că decizia colegelor sale din trupa Exotic de a o exclude din formație a ajutat-o pe Andreea Bănică să își construiască viitorul la care nici nu visa.

