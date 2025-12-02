Andreea Bănică se confruntă cu probleme de sănătate. „Nu sunt pregătită” Ce operație riscă

Andreea Bănică a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate. Iată ce a descoperit recent.

Andreea Bănică are 47 de ani și este una dintre artistele îndrăgite de români. Aceasta este activă în mediul online, unde își ține urmăritorii la curent atât cu detalii plăcute din viața sa, cât și cu cele mai puțin plăcute.

Ce a dezvăluit Andreea Bănică despre problemele sale de sănătate

Artista a vorbit deschis despre problemele cu care se confruntă de la o vreme. Aceasta a precizat că de aproximativ un an a observat că nu mai vede bine la apropiere, ceea ce a speriat-o, deoarece nu avea deloc probleme cu vederea.

„A început să mă enerveze foarte tare faptul că nu mai văd atât de bine la apropiere. Dacă până acum ceva timp treaba asta se întâmpla mai mult seara, acum, din păcate, este și ziua. Și mă enervează foarte tare.

Îmi dă așa o stare de nervi că nu mai văd să scriu, nu mai văd lucruri, nu mai văd clar. (…) S-a accentuat așa într-un an. Doamne, eram avion cu vederea. În afară de fotofobie, nu aveam probleme. Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”, a dezvăluit ea, conform unei surse.

De asemenea, recent a vorbit despre o altă problemă pe care o întâmpină mai multe mame: diastaza abdominală. Este mai mult de ordin estetic, însă după un anumit timp presupune intervenție chirurgicală, iar asta o sperie pe artistă.

„Am o diastază abdominală cu care mă lupt de foarte mulți ani, cu siguranță ea nu se mai retrage, probabil că, dacă aș fi știut asta la prima naștere, aș fi făcut niște exerciții în sensul acesta, se face kinetoterapie, însă au trecut foarte mulți ani de când am născut-o pe Sofia, am născut și a doua oară, deci nu se mai poate rezolva decât cu operație.

Nu sunt pregătită, pentru că mie îmi e frică de tot ce înseamnă operație și cred că sunt bine așa, slavă Domnului, fac sport.

M-am obișnuit cu ea, e o mică burtă pe care o văd eu mai mult, mă deranjează uneori, însă nu sunt adepta operațiilor, să mă operez atât de repede cum fac toate fetele. Îmi este teamă de ce s-ar putea întâmpla în urma unei astfel de operații, anestezie, am doi copii acasă, vreau să îi cresc și nu vreau să am ceva probleme ulterior: infecții, mă gândesc la orice. Așa am fost eu tot timpul cu o teamă din asta foarte mare”, a mărturisit Andreea Bănică.

De asemenea, Andreea a vorbit despre oboseala pe care o resimte în aceste zile. Tocmai de aceea a decis să ia o pauză de la concerte sau mondenități: „Cred că pentru prima oară în viață mi-am luat o pauză de la tot ce aveam de făcut. (...) M-a ajuns oboseala pe care o resimt de ceva timp încoace. Pentru unii este un fel de anxietate, burnout... eu am simțit o tristețe cu doar mare de ai mei și cu ceva supărări care mă apasă...”

Artista a mărturisit că așteaptă vacanța, pe care și-o va petrece într-o destinație îndepărtate, însă nu a dezvăluit exact unde.