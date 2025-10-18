Antena Căutare
Lucian Mitrea, dat în judecată în două dosare civile. Ce probleme are soțul Andreei Bănică și câți bani riscă să piardă

Lucian Mitrea, soțul Andreei Bănică, se confruntă cu două procese civile și ar putea pierde câteva mii de euro.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 18 Octombrie 2025, 12:00 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 13:19
Andreea Bănică și soțul ei sunt căsătoriți din 2008 și au împreună doi copii

El deține o firmă de dezvoltare imobiliară, cu profit peste așteptări, iar unul dintre procese are legătură chiar cu această activitate.

Lucian Mitrea, dat în judecată în două dosare civile

Soțul Andreei Bănică, Lucian Mitrea, are probleme legale și urmează să se prezinte în fața instanței, după ce a fost dat în judecată. Omul de afaceri este vizat de două procese care au ca obiect pretenții financiare.

În primul proces, partenerul artistei este dat în judecată de o cunoscută agenție imobiliară. Suma reclamată este de 9.876,98 lei, adică aproximativ 2.000 de euro.

Cazul se află în prima etapă de judecată, în care instanța analizează faptele și probele. Motivele unei astfel de acțiuni pot fi facturi neachitate, chirii restante, penalități contractuale sau alte obligații financiare.

Pe numele lui Lucian Mitrea mai pare un dosar pe rolul instanțelor de judecată. De această dată, partenerul artistei este acționat în judecată de două persoane fizice, iar obiectul procesului este același ca și în dosarul precedent: pretenții, potrivit Spynews.

În cel de-al doilea proces, reclamanții cer despăgubiri în valoare de 1.900 de euro. Acțiunea a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1. Deși motivele exacte nu sunt publice, o astfel de sumă poate fi legată de neînțelegeri contractuale, servicii neprestate, chirii neachitate sau avansuri nerestituite, mai ales în contextul implicării lui Lucian Mitrea în domeniul imobiliar și hotelier.

Citește și: Care este motivul real pentru care Andreea Bănică și soțul ei s-au separat pe plan profesional. Ce nu a funcționat

Artista și soțul ei sunt proprietarii unui hotel de lux

Andreea Bănică și soțul ei formează o echipă solidă, atât pe plan profesional, cât și în viața de familie. Cei doi sunt căsătoriți din 2008 și au împreună doi copii.

Timp de 15 ani, Lucian Mitrea a fost managerul Andreei Bănică și s-a ocupat de organizarea concertelor ei. Mai târziu, cei doi s-au orientat către afaceri imobiliare, iar astăzi dețin un hotel de lux în stațiunea Eforie Nord.

„Toată viața am lucrat cu soțul meu. În primul rând în muzică, fiindu-mi manager, și acum în acest business, la hotel, el este managerul. Se descurcă minunat. Este un băiat extraordinar, un băiat care știe să facă afaceri. A terminat Dreptul, e un băiat isteț. Toată viața am știut că am spatele asigurat, oarecum. Iar el a știut ce are lângă el. Că are o nevastă care se descurcă în multe privințe”, a spus cântăreața pentru Unica.

Lucian Mitrea și Andreea Bănică sunt proprietarii unui hotel de lux în stațiunea Eforie Nord, în care ar fi investit aproximativ 8 milioane de lei, dintre care 3,8 milioane provin din fonduri europene.

Lucian Mitrea și-a lansat recent o afacere imobiliară profitabilă

Soțul vedetei a înființat, în urmă cu ceva timp, o firmă de dezvoltare imobiliară, iar profitul obținut este pe măsura așteptărilor.

La începutul acestui an, Lucian Mitrea aștepta finalizarea construcției unui complex rezidențial în Cernica. Proiectul include mai multe apartamente și case, toate echipate cu cele mai moderne dotări.

În luna ianuarie, prețurile variau de la 44.000 de euro + TVA pentru o garsonieră până la 179.000 de euro + TVA pentru o casă. Toate locuințele sunt echipate cu cablu TV, telefonie fixă, Internet, uși metalice, centrală termică în condensație, interfon, acces securizat și tâmplărie din PVC.

