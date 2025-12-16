Hotelul Andreei Bănică de pe litoral este ocupat complet de sărbători. Românii au scos bani frumoși din buzunar pentru a petrece Crăciunul acolo.

Sărbătorile de iarnă îi motivează pe români să petreacă câteva zile de relaxare departe de casă, motiv pentru care o mare parte dintre unitățile de cazare de pe litoral și de la munte sunt deja ocupate complet.

Deși nu este o perioadă tocmai fericită din punct de vedere financiar, foarte mulți turiști au confirmat prezența în hotelurile pe care le-au ales pentru a petrece Crăciunul sau Revelionul, făcând eforturi suplimentare pentru a putea să se bucure de vacanța de la final de an.

Tarifele practicate de unitățile turistice au explodat mai ales în marile orașe, iar cei care nu au reușit să rezerve nimic până acum au rămas cu un gust amar după ce au văzut cât costă câteva nopți atât la hotelurile standard, cât și la cele de lux.

Printre hotelurile menționate mai sus se numără și hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord, care nu doar că este ocupat complet, ci are și prețuri pe măsură.

Descoperă în rândurile de mai jos cât ar fi trebuit să plătești dacă reușeai să prinzi o cameră liberă în zilele ce urmează la hotelul artistei de pe litoral.

Cât costă o noapte de cazare de Crăciun la hotelul Andreei Bănică de pe litoral. Prețurile depășesc bugetul multor români

Situat la doar câțiva pași de Plaja Debarcader, hotelul Andreei Bănică le oferă turiștilor săi una dintre cele mai frumoase priveliști de pe litoralul românesc.

Dispunând de camere moderne, cu baclon, WiFi gratuit, dar și de o parcare privată, acesta reușește să se mențină în topul celor mai căutate unități de cazare, mai ales atunci când românii sărbătoresc ceva important.

De Crăciun, turiștii se pot bucura la fel ca în tot timpul anului de camere dotate cu aer condiționat, baie proprie cu duș și articole de toaletă gratuite, terasă, minibar, televizor modern, cuptor cu microunde, ibric electric și cafetieră, acestea fiind unele dintre cele mai căutate și importante elemente de baza din camerele de hotel.

Potrivit Cancan, cei care optează pentru această unitate de cazare se pot bucura și de o grădină superbă, dar pot desfășura activități în aer liber, în imediata apropiere fiind un loc unde se poate și pescui.

Totuși, pentru toate aceste servicii, cei care și-au dorit să se cazeze de Crăciun la hotelul artistei au scos din portofel cel puțin 600 de lei pentru un apartament.

Spre exemplu, pentru un Apartament Deluxe potrivit pentru patru persoane, cel mai accesibil preț este de 686 de lei pe noapte, incluzând un dormitor cu un pat dublu mare și un living cu canapea extensibilă.

Deși tarfiul nu este la îndemâna multor români, se pare că hotelul a fost ocupat complet, demonstrând astfel că românii fac eforturi financiare uriașe pentru a petrece câteva zile de relaxare departe de casă.

