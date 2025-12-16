Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cât costă o noapte de cazare de Crăciun la hotelul Andreei Bănică de pe litoral. Prețurile depășesc bugetul multor români

Cât costă o noapte de cazare de Crăciun la hotelul Andreei Bănică de pe litoral. Prețurile depășesc bugetul multor români

Hotelul Andreei Bănică de pe litoral este ocupat complet de sărbători. Românii au scos bani frumoși din buzunar pentru a petrece Crăciunul acolo.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 12:47 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 14:37
Galerie
Cât costă o noapte de cazare de Crăciun la hotelul Andreei Bănică de pe litoral | Capturi Instagram/ Antena 1

Sărbătorile de iarnă îi motivează pe români să petreacă câteva zile de relaxare departe de casă, motiv pentru care o mare parte dintre unitățile de cazare de pe litoral și de la munte sunt deja ocupate complet.

Deși nu este o perioadă tocmai fericită din punct de vedere financiar, foarte mulți turiști au confirmat prezența în hotelurile pe care le-au ales pentru a petrece Crăciunul sau Revelionul, făcând eforturi suplimentare pentru a putea să se bucure de vacanța de la final de an.

Citește și: Andreea Bănică se confruntă cu probleme de sănătate. „Nu sunt pregătită” Ce operație riscă

Tarifele practicate de unitățile turistice au explodat mai ales în marile orașe, iar cei care nu au reușit să rezerve nimic până acum au rămas cu un gust amar după ce au văzut cât costă câteva nopți atât la hotelurile standard, cât și la cele de lux.

Articolul continuă după reclamă

Printre hotelurile menționate mai sus se numără și hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord, care nu doar că este ocupat complet, ci are și prețuri pe măsură.

Descoperă în rândurile de mai jos cât ar fi trebuit să plătești dacă reușeai să prinzi o cameră liberă în zilele ce urmează la hotelul artistei de pe litoral.

Cât costă o noapte de cazare de Crăciun la hotelul Andreei Bănică de pe litoral. Prețurile depășesc bugetul multor români

Situat la doar câțiva pași de Plaja Debarcader, hotelul Andreei Bănică le oferă turiștilor săi una dintre cele mai frumoase priveliști de pe litoralul românesc.

Dispunând de camere moderne, cu baclon, WiFi gratuit, dar și de o parcare privată, acesta reușește să se mențină în topul celor mai căutate unități de cazare, mai ales atunci când românii sărbătoresc ceva important.

De Crăciun, turiștii se pot bucura la fel ca în tot timpul anului de camere dotate cu aer condiționat, baie proprie cu duș și articole de toaletă gratuite, terasă, minibar, televizor modern, cuptor cu microunde, ibric electric și cafetieră, acestea fiind unele dintre cele mai căutate și importante elemente de baza din camerele de hotel.

Potrivit Cancan, cei care optează pentru această unitate de cazare se pot bucura și de o grădină superbă, dar pot desfășura activități în aer liber, în imediata apropiere fiind un loc unde se poate și pescui.

Citește și: Lucian Mitrea, dat în judecată în două dosare civile. Ce probleme are soțul Andreei Bănică și câți bani riscă să piardă

Totuși, pentru toate aceste servicii, cei care și-au dorit să se cazeze de Crăciun la hotelul artistei au scos din portofel cel puțin 600 de lei pentru un apartament.

Spre exemplu, pentru un Apartament Deluxe potrivit pentru patru persoane, cel mai accesibil preț este de 686 de lei pe noapte, incluzând un dormitor cu un pat dublu mare și un living cu canapea extensibilă.

Deși tarfiul nu este la îndemâna multor români, se pare că hotelul a fost ocupat complet, demonstrând astfel că românii fac eforturi financiare uriașe pentru a petrece câteva zile de relaxare departe de casă.

Colaj Andreea Bănică și o cameră a hotelului de pe litoral pe care îl deține
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Care este motivul real pentru care Andreea Bănică și soțul ei s-au separat pe plan profesional. Ce nu a funcționat

Motiv dublu de sărbătoare pentru Violeta Bănică! A împlinit 18 ani și 2 ani de relație cu iubitul ei. Ce mesaj emoționan... Ce sumă a încasat Alina Pușcău când a pozat pentru revista Playboy în America. E singura româncă de pe coperta celebrei ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Observatornews.ro Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate
Antena 3 Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
SpyNews O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina...
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr Catine.ro
Antonia, reacție dură după ce fanii au criticat-o pentru intervenția estetică de la nivelul feselor. Ce mesaj tranșant a transmis
Antonia, reacție dură după ce fanii au criticat-o pentru intervenția estetică de la nivelul feselor. Ce mesaj...
Hazar Ergüçlü publică noi fotografii cu partenerul Efe Celik. Cei doi continuă să formeze un cuplu
Hazar Ergüçlü publică noi fotografii cu partenerul Efe Celik. Cei doi continuă să formeze un cuplu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Doliu în familia fraților Gavril. Cine este persoana dragă pe care au pierdut-o și ce mesaj a transmis Jean Gavril
Doliu în familia fraților Gavril. Cine este persoana dragă pe care au pierdut-o și ce mesaj a transmis Jean Gavril Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate
Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x