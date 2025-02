Daniela Crudu a trecut prin momente extrem de dificile la a doua naștere. Fosta asistentă TV a adus pe lume un băiețel, pe nume Dominic, însă nu l-a putut ține în brațe imediat după naștere.

Micuțul s-a născut prematur, la opt luni, și a fost nevoit să stea într-un incubator timp de două zile. Această așteptare chinuitoare a marcat-o profund pe vedetă, care își dorea doar să-și vadă copilul sănătos.

Motivul pentru care Daniela Crudu nu și-a văzut fiul 2 zile după ce l-a născut. Ce s-a întâmplat

Daniela Crudu a devenit mamă pentru a doua oară anul trecut, chiar de Paște. Cu toate că experiența maternității îi este deja cunoscută datorită fiicei sale, Daiana Maria, nașterea lui Dominic a fost un test al răbdării și al puterii sale interioare. După operația de cezariană, vedeta nu s-a gândit la propria durere, ci doar la starea copilului său.

„La cezariană nu e ca la nașterea naturală. Simți că se întâmplă ceva acolo, dar nu te doare. Te doare după. Dar nici nu mai conta, eu mă gândeam doar la copil, să-l văd că e bine. Băiatul a fost ținut și în incubator. Nici nu mai conta durerea mea, cât știam că el e acolo și nu mi-l aduseseră. Mi l-au adus după două zile. A fost cumplit să aștept, dar a trecut", a povestit Daniela Crudu pentru o sursă, potrivit viva.ro.

Viața s-a schimbat radical pentru Daniela Crudu

Dacă în trecut era o prezență constantă în lumea mondenă și petrecerile făceau parte din rutina sa, astăzi Daniela Crudu este complet dedicată familiei. Vedeta a lăsat în urmă agitația vieții de noapte și se bucură de liniștea alături de cei dragi. Este o mamă devotată și își împarte timpul între cei doi copii, Daiana Maria și Dominic.

Experiența nașterii premature a fost una dificilă pentru Daniela Crudu, dar a întărit-o și mai mult. Astăzi, își privește copiii cu recunoștință și se bucură de fiecare clipă petrecută alături de ei.

Ce face Daniela Crudu pentru bani acum

Viaţa Danielei Crudu s-a schimbat complet după ce a devenit mămică. Aceasta s-a retras din lumina reflectoarelor şi se ocupă exclusiv de familia sa. Bruneta a precizat că încă primeşte invitaţii la emisiuni, însă le refuză deoarece preferă să stea cu cei doi copii şi cu soţul său.

Cu toate că se dedică mult vieţii de familie, Daniela Crudu încă face bani frumoşi. Aceasta a dezvăluit că o dată pe lună merge şi face un shooting pentru un contract.

„Nu le onorez pe toate, că nu am timp. Îmi dedic viața familiei și aleg doar ce merită. Las copiii la bunici, dar trebuie să și merite. O dată pe lună fac un shooting pentru un contract. Motivul este familia, am doi copilași superbi pe care îi iubesc nespus de mult și am pus accent pe ei. Primesc invitații să vin în emisiuni, dar nu vreau să vin să mă spovedesc. Prefer să-mi văd de viața mea și să nu vorbesc de viața mea personală la televizor”, a povestit Daniela Crudu la Un Show Păcătos, citată de Cancan.

​Fosta asistentă TV a mai declarat că se simte foarte bine de când a renunțat la televiziune și se dedică vieții de familie.

„Nu a fost în secret. Dacă nu am anunțat pe nimeni nu înseamnă că a fost în secret. Mi-am chemat prietenii, nu a fost nimic secret. Îmi e bine așa cu familia. După atâția ani de proiecte, am luat o pauză. Copiii mă fac cea mai fericită și îmi place viața asta de familie. Dacă voiam la televizor, mă duceam că sunt chemată, dar nu mai vreau”, a mai spus Daniela Crudu, potrivit sursei citate mai sus.