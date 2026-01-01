Motivul pentru care Selly și iubita lui, Smaranda, au petrecut Revelionul acasă. Cum s-au lăsat pozați de Anul Nou

Antena Căutare
Selly și iubita lui, Smaranda, și-au petrecut Revelionul acasă. Cei doi au publicat o imagine înduioșătoare pe rețelele sociale chiar de Anul Nou.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 01 Ianuarie 2026, 16:00 | Actualizat Joi, 01 Ianuarie 2026, 17:37
Revelionul a fost așteptat cu nerăbdare de către toată lumea, în mod special de cei care deja își făcuseră planuri. Unii au petrecut Anul Nou în vacanță, în timp ce alții au ales să rămână acasă pentru a începe un nou capitol din viața lor în liniște.

Printre cei care au avut parte de o petrecere în propria locuință se numără și Selly. Tânărul și iubita lui, au sărbătorit trece dintre ani împreună, alături de cele două pisici ale lor. Mai mult, se pare că motivul pentru care nu au avut prietenii aproape este unul neașteptat.

Pentru că este destul de activ pe rețelele sociale, Selly nu a ezitat să le povestească fanilor săi că nu are niciun plan pentru noaptea dintre ani. De altfel, aceasta a punctat că nu este singurul în aceeași situație.

Tânărul a evidențiat că tot mai multe persoane din generația lui preferă să își petreacă sărbătorile de iarnă acasă, în familie, într-un cadru restrâns și relaxant.

„Sunt eu nebun sau majoritatea celor de vârsta noastră nu fac nimic de Revelion? Adică nu au un plan, nu pleacă la munte, la vreo cabană, în altă țară. Ăsta e primul an când noi nu facem nimic de Revelion, eu și Smără o să stăm, efectiv, acasă.

Poate ieșim un pic prin oraș, să ne plimbăm, dar nu facem nimic anume și majoritatea prietenilor noștri sunt exact la fel ca noi. Nu fac nimic, nu au un plan anume, nu și-au planificat din timp și mi se pare că e un trend”, a dezvăluit Selly pe TikTok.

Postarea lui Selly a strâns mai bine de 175 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Cuvintele sale au stârnit păreri sincere, dar și replici savuroase.

„Ne îmbrăcăm frumos și stăm în sufragerie”, „Ne-a terorizat 2025 atât de tare încât ne e și frică să mai sărbătorim”, „Eu am dat trendul … fac asta de când mă știu”, „Parcă ne-am vorbit toți să nu facem nimic” sau „Lumea s-a maturizat, îmi doresc sa stau cu familia, nu să plec de nebun”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Mai mult, tânărul a publicat pe contul de Instagram și o imagine înduioșătoare din noaptea de Anul Nou. Acesta s-a lăsat pozat alături de iubita lui, Smaranda, și de cele două pisici ale lor.

Un lucru este cert, Selly și Smaranda s-au bucurat de timpul petrecut împreună. Astfel de momente sunt rare în viața celor doi deoarece au o carieră solicitantă. Tânărul se ocupă cu noile sale proiecte, în timp ce partenera lui se dedică profesiei de medic.

