Ce destinație de vacanță exclusivistă au ales Dani Oțil și soția lui pentru Anul Nou. Unde își vor petrece Revelionul 2026

După ce s-au întors din vacanța la ski petrecută alături de fiul lor, Tiago, Gabriela și Dani Oțil au decis să plece la final de an într-o nouă vacanță, doar ei doi.

Gabriela și prezentatorul TV l-au lăsat mai întâi pe Tiago la bunici și au ales o nouă destinație de vacanță acolo unde vor petrece Revelionul. Tiago, extrem de încântat că a rămas la bunici și fără nicio urmă de regret că nu își însoțește părinți, a rămas cuminte acasă în timp ce Gabriela și Dani s-au pregătit pentru câteva zile de relaxare și reconectare doar ei doi.

Gabriela și Dani Oțil, destinație de vacanță exotică de Revelion

După un zbor lung până în Doha, Gabriel a documentat totul pe contul ei de Instagram, acolo unde le-a dezvăluit urmăritorilor ei că, de fapt, aceea trebuia să fie destinația lor finală de vacanță, dar au făcut o schimbare în ultimul moment.

Citește și: Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”

Articolul continuă după reclamă

Extrem de încântată de destinația aleasă, Gabriela s-a bucurat că ea și soțul ei au mai avut nevoie de un nou zbor pentru a ajunge într-un loc de vis.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ea a postat un video alături de Dani, iar video-ul e făcut după un trend devenit viral în ultima vreme pe TikTok și Instagram. Gabriela îl întreabă pe Dani dacă și-ar dori să bea un prosecco, el o întreabă unde, iar destinația finală este pe plaja din fața vilei în care stau pentru câteva zile în Maldive. În video, Dani apare la final deschizând o sticlă de prosecco și îi toarnă Gabrielei în pahare, ea fiind extrem de încântată.

Nu este prima dată când Gabriela și Dani aleg să petreacă Anul Nou în Maldive, iar soția prezentatorului TV a dezvăluit că aceasta este una dintre destinațiile ei favorite.

Citește și: Imagini de senzație cu Tiago, fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu, de pe pârtie. Micuțul a schiat alături de tatăl lui

Pe Insta Story, ea le-a povestit urmăritorilor ei că a dormit 14 ore și că se simte acum foarte odihnită după cele două zboruri obositoare. Apoi ea și Dani s-au filmat la o plimbare pe plajă în care Gabriela îl ruga pe Dani să îi promită că nu va divorța de ea în 2026 și că o să mai vină împreună în Maldive și la anul.

Dani i-a spus că nu îi poate promite nimic pentru că este greu cu bugetul. Prezentatorul TV a mai zis că nu îi poate promite nici că nu divorțează având în vedere cum e economia actuală. Gabriela s-a amuzat și și-au continuat amândoi plimbarea pe plajă până la o cafenea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Soția lui Dani Oțil a mai postat apoi un clip în care dădea de înțeles că nu a făcut economii în 2025 pentru că ea consideră că banii sunt făcuți să circule și se bucură că ea și familia ei și-au satisfăcut dorințele, au mers în vacanțe și și-au creat împreună amintiri pe viață.

Dani Oțil și celebrul model formează un cuplu de mai bine de 7 ani. Ei s-au cunoscut în 2018, iar cununia civilă au făcut-o în luna mai 2021. În septembrie 2021, Gabriela și Dani au devenit pentru prima dată părinți după ce frumosul model l-a născut pe fiul lor, Tiago. În iulie 2023, Gabriela și Dani au făcut cununia religioasă și petrecerea de nuntă, unde au petrecut cu mare fast alături de invitații lor.

Citește și: Cum a reacționat Tiago, fiul Gabrielei și al lui Dani Oțil, când părinții lui au plecat în vacanță fără el: „Atât ești de trist?”