Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce destinație de vacanță exclusivistă au ales Dani Oțil și soția lui pentru Anul Nou. Unde își vor petrece Revelionul 2026

Ce destinație de vacanță exclusivistă au ales Dani Oțil și soția lui pentru Anul Nou. Unde își vor petrece Revelionul 2026

După ce s-au întors din vacanța la ski petrecută alături de fiul lor, Tiago, Gabriela și Dani Oțil au decis să plece la final de an într-o nouă vacanță, doar ei doi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 31 Decembrie 2025, 08:33 | Actualizat Miercuri, 31 Decembrie 2025, 10:09
Galerie
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au ales o nouă destinație de vacanță, după vacanța recentă la ski. | Instagram

Gabriela și prezentatorul TV l-au lăsat mai întâi pe Tiago la bunici și au ales o nouă destinație de vacanță acolo unde vor petrece Revelionul. Tiago, extrem de încântat că a rămas la bunici și fără nicio urmă de regret că nu își însoțește părinți, a rămas cuminte acasă în timp ce Gabriela și Dani s-au pregătit pentru câteva zile de relaxare și reconectare doar ei doi.

Gabriela și Dani Oțil, destinație de vacanță exotică de Revelion

După un zbor lung până în Doha, Gabriel a documentat totul pe contul ei de Instagram, acolo unde le-a dezvăluit urmăritorilor ei că, de fapt, aceea trebuia să fie destinația lor finală de vacanță, dar au făcut o schimbare în ultimul moment.

Citește și: Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”

Articolul continuă după reclamă

Extrem de încântată de destinația aleasă, Gabriela s-a bucurat că ea și soțul ei au mai avut nevoie de un nou zbor pentru a ajunge într-un loc de vis.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ea a postat un video alături de Dani, iar video-ul e făcut după un trend devenit viral în ultima vreme pe TikTok și Instagram. Gabriela îl întreabă pe Dani dacă și-ar dori să bea un prosecco, el o întreabă unde, iar destinația finală este pe plaja din fața vilei în care stau pentru câteva zile în Maldive. În video, Dani apare la final deschizând o sticlă de prosecco și îi toarnă Gabrielei în pahare, ea fiind extrem de încântată.

Nu este prima dată când Gabriela și Dani aleg să petreacă Anul Nou în Maldive, iar soția prezentatorului TV a dezvăluit că aceasta este una dintre destinațiile ei favorite.

Citește și: Imagini de senzație cu Tiago, fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu, de pe pârtie. Micuțul a schiat alături de tatăl lui

Pe Insta Story, ea le-a povestit urmăritorilor ei că a dormit 14 ore și că se simte acum foarte odihnită după cele două zboruri obositoare. Apoi ea și Dani s-au filmat la o plimbare pe plajă în care Gabriela îl ruga pe Dani să îi promită că nu va divorța de ea în 2026 și că o să mai vină împreună în Maldive și la anul.

Dani i-a spus că nu îi poate promite nimic pentru că este greu cu bugetul. Prezentatorul TV a mai zis că nu îi poate promite nici că nu divorțează având în vedere cum e economia actuală. Gabriela s-a amuzat și și-au continuat amândoi plimbarea pe plajă până la o cafenea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Soția lui Dani Oțil a mai postat apoi un clip în care dădea de înțeles că nu a făcut economii în 2025 pentru că ea consideră că banii sunt făcuți să circule și se bucură că ea și familia ei și-au satisfăcut dorințele, au mers în vacanțe și și-au creat împreună amintiri pe viață.

Dani Oțil și celebrul model formează un cuplu de mai bine de 7 ani. Ei s-au cunoscut în 2018, iar cununia civilă au făcut-o în luna mai 2021. În septembrie 2021, Gabriela și Dani au devenit pentru prima dată părinți după ce frumosul model l-a născut pe fiul lor, Tiago. În iulie 2023, Gabriela și Dani au făcut cununia religioasă și petrecerea de nuntă, unde au petrecut cu mare fast alături de invitații lor.

colaj gabriela prisacariu si dani otil
+12
Mai multe fotografii

Citește și: Cum a reacționat Tiago, fiul Gabrielei și al lui Dani Oțil, când părinții lui au plecat în vacanță fără el: „Atât ești de trist?”

Adriana Bahmuțeanu a primit o veste dificilă. Ce decizie neașteptată a luat fiul ei, Maximus: „Aici este miza”... Fotografia rară cu Michael Bolton alături două dintre fiicele sale la 2 ani de la diagnosticul de cancer. Cum arată acum...
Înapoi la Homepage
AS.ro Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: &#8220;Ne simțim foarte bine&#8221;
Observatornews.ro Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Antena 3 Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
SpyNews Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Adriana Bahmuțeanu a primit o veste dificilă. Ce decizie neașteptată a luat fiul ei, Maximus: „Aici este miza”
Adriana Bahmuțeanu a primit o veste dificilă. Ce decizie neașteptată a luat fiul ei, Maximus: „Aici este miza”
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul Catine.ro
Natalia Mateuț, ipostaze incendiare în vacanța din Brazilia. Cum arată într-un sutien mult prea mic pentru bustul ei
Natalia Mateuț, ipostaze incendiare în vacanța din Brazilia. Cum arată într-un sutien mult prea mic pentru...
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ce condimente se pun la tobă. Lista condimentelor care îi dau un gust aparte
Ce condimente se pun la tobă. Lista condimentelor care îi dau un gust aparte HelloTaste.ro
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de conștiință” în medicină
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de... Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Totul despre algele comestibile. Cum să le alegi dacă vrei să te bucuri de aceste superalimente
Totul despre algele comestibile. Cum să le alegi dacă vrei să te bucuri de aceste superalimente HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Alimente care nu expiră niciodată. Ce mai poți pune pe raft alături de miere sau orez
Alimente care nu expiră niciodată. Ce mai poți pune pe raft alături de miere sau orez Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x