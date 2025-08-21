Cum arată noul apartament în care s-au mutat Selly și Smaranda Știrbu. Cine s-a ocupat de renovarea lui | VIDEO

Selly și iubita lui, Smaranda Știrbu, au făcut turul noului apartament în care locuiesc din luna decembrie a anului trecut. Aceștia s-au decis să se mute chiar înainte de Crăciun.

Selly și partenera lui, Smaranda Știrbu, sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală. Aceștia preferă să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor, însă nu uită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru ei.

De curând, vloggerul și-a anunțat prietenii virtuali că a publicat pe canalul de YouTube un videoclip în care le prezintă noul apartament în care s-a mutat alături de iubita lui. Tânărul a ținut să evidențieze faptul că locuiesc în chirie.

Încă de când și-au ales noua locuință, Selly și Smaranda Știrbu au decis să o renoveze. Era un apartament modern, dar simplu. Din acest motiv, cei doi au decis să-l schimbe într-un loc în care să se simtă ca acasă.

„Noi stăm într-un apartament cu chirie, dar pe care l-am renovat radical. Am făcut foarte multe schimbări, de la uși la parchet, pe unde ne-am dorit să se simtă că este apartamentul nostru. Știm că o să stăm aici pe termen lung chiar dacă este un apartament în chirie. Acest proiect a fost al ei (n.r. Smaranda), ea s-a ocupat de el 99%”, a dezvăluit vloggerul pe YouTube.

Cum arată noul apartament în care Selly și iubita lui Smaranda Știrbu s-au mutat de doar câteva luni

Cea care s-a ocupat de renovarea apartamentului a fost chiar Smaranda Știrbu. Tânăra a ales cu mare atenție culorile din noua locuință, dar și fiecare piesă de mobilier. Locul pe care vloggerul și iubita lui îl numesc „acasă” este situat lângă o pădure, bucurându-se din plin de aerul curat și natură.

Pentru început, Selly și partenera lui au prezentat tapetul roz pe care l-au folosit pentru hol. De asemenea, aceștia au renunțat la vechile uși, punând unele noi care se potrivesc de minune cu atmosfera primitoare din apartament.

„Stăm în același complex, doar că ne-am schimbat de la un apartament cu trei camere la unul cu patru camere. Holul ăsta este piesa cea mai frumoasă din toată casa, mie îmi place cel mai mult. Din hol se intră în biroul meu, apoi în dressingul lui Smără, pe dreapta este dormitorul nostru, iar în față livingul”, a mai dezvăluit vloggerul.

Pentru noua locuință, Smaranda Știrbu a cumpărat piese de mobilier vintage care să iasă în evidență pe holul cu tapet roz.

„Voiam să-l scot din zona asta foarte comună, nu avea un suflet. (...) Îmi imaginam un loc foarte prietenos. Tot apartamentul înainte avea nuanța asta de lemn foarte închis, tot aceeași culoare precum e ușa de la intrare, chiar mai închis. A fost totul gata în trei luni și jumătate. Ne-am mutat pe 21 sau 22 decembrie aici!”, au mai spus cei doi despre noua locuință.

Apartamentul în care s-au mutat Selly și iubita lui dispune de foarte mult spațiu, având chiar două balcoane cu o priveliște spectaculoasă.