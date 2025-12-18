Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun

Oana Gherman a dezvăluit recent într-un video pe rețelele de socializare că ea și soțul ei nu vor împodobi bradul ce Crăciun în acest an.

Vlad Gherman, actorul din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, este îndrăgostit nebunește de soția lui și nu ezită să îi demonstreze acest lucru ori de câte ori are ocazia, prin gesturi mici și surprize de care Oana se bucură mereu. | Instagram & Antena 1

Vlad Gherman și soția lui, Oana Moșneagu, au povestit de curând pe rețelele de socializare că ei nu vor păstra tradiția împodobirii bradului de Crăciun.

Mai sunt doar 7 zile până la Crăciun și deja multe dintre vedetele din showbiz au postat pe rețelele de socializare imagini cu felul în care și-au decorat casele și au împodobit bradul.

Motivul pentru care Vlad și Oana Gherman nu împodobesc bradul de Crăciun

Se pare că anul acesta Vlad și Oana Gherman nu fac parte dintre cei care se pregătesc de sărbătorile de iarnă cu decorațiuni specifice.

Cei doi tineri actori au declarat de curând că ei aleg să nu împodobească bradul în acest an de Crăciun. Oana și Vlad Gherman formează unul dintre cele mai noi și solide cupluri din showbiz, fiind împreună de 4 ani și jumătate.

Cei doi actori s-au căsătorit în urmă cu un an și jumătate și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, stârnind mereu admirația fanilor atunci când se filmează sau fotografiază împreună pe rețelele de socializare.

Chiar dacă se pregătesc de sărbători, Oana Gherman a dezvăluit că ea și soțul ei nu vor împodobi bradul în acest an. Motivul constă în faptul că au spațiu limitat în sufrageria apartamentului închiriat în care locuiesc și au și două pisicuțe năzdrăvane, Moț și Una.

Pentru a evita eventuale accidente, cum ar fi spargerea ornamentelor sau dărâmarea bradului, Oana și Vlad au renunțat la ideea de a împodobi pomul de Crăciun. De asemenea, Oana a mai menționat că nici spațiul din apartament nu prea le permite să facă loc unui brad mare de Crăciun, iar acest lucru a descurajat-o atunci când s-a gândit la împodobirea casei în prag de sărbători.

De aceea, au ales să nu împodobească bradul și au pus lângă televizor un aranjament din crengi de brad pentru a se bucura de mirosul specific sărbătorilor de iarnă.

Până la venirea vacanței de Crăciun, cei doi actori sunt ocupați cu proiectele la care lucrează. Recent, Vlad Gherman s-a alăturat distribuției Ana, mi-ai fost scrisă în ADN și continuă filmările pentru serial.

Chiar dacă nu mai au proiecte comune, Oana a dezvăluit recent că și ea se pregătește pentru un nou rol, antrenându-se la sală. Cu toate acestea, actrița nu a putut oferi prea multe detalii prietenilor ei din mediul online.

