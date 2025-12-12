Reacția Oanei Moșneagu când a văzut scenele fierbinți dintre soțul ei și actrița din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN

Antena Căutare
Oana și Vlad Gherman au urmărit împreună episoadele de aseară din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, iar Oana a rămas surprinsă să vadă scenele intime în care a jucat soțul ei.

Publicat: Vineri, 12 Decembrie 2025, 13:10 | Actualizat Vineri, 12 Decembrie 2025, 14:40
Oana a văzut aseară scenele fierbinți pe care Vlad Gherman le-a filmat alăuri de Rebecca Nicolescu. | Antena 1 & Instagram

În episoadele de aseară din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, Vlad Gherman a avut câteva scene fierbinți alături de colega lui din serial Rebecca Nicolescu.

Vlad Gherman și soția lui, Oana, au urmărit împreună episoadele de aseară din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN. Știind că urmează ca Oana să vadă niște scene picante între el și Rebecca Nicolescu, actrița care interpretează rolul Alexiei Mincu în serial, Vlad Gherman a fost curios de reacția soției lui.

Cum a reacționat Oana când a văzut scenele fierbinți dintre soțul ei și Rebecca Nicolescu

Oana s-a filmat în timp ce urmărea scena amoroasă dintre Alexandru Negru, personaj interpretat în serial chiar de soțul ei, și Alexia, personaj interpretat de frumoasa actriță Rebecca Nicolescu.

Atunci când urmărea secvențele sexy, Oana a rămas cu gura căscată când l-a văzut pe Vlad cum se dezbracă și se sărută cu Rebecca, jucând o scenă intimă între Alexandru și Alexia. Imaginile incendiare i-au atras atenția Oanei Gherman care a postat video-ul cu reacția ei pe rețelele de socializare.

„Mi-a trebuit actor, mi-a trebuit”, a scris actrița la descrierea video-ului cu reacția ei amuzantă când se preface că leșină pe canapea.

Video-ul a strâns peste 11.000 de aprecieri, iar în secțiunea de comentarii reacțiile fanilor au fost împărțite.

„Lasa ca iti iei tu revanșa!”, „Vine și rândul tău, Oana!”, „ce rade Vlad! dar vine și randul lui”, „Sunteti simpatici rau amândoi”, „mda... cred ca spargeam tv ul”, „Îmi sunteți dragi amândoi, dar sunt team Oana all the way! Aici suntem dacă aveți nevoie de întăriri, doamna Moșneagu!” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile fanilor care, majoritatea, o susțineau pe Oana.

Chiar dacă s-a prefăcut că s-a enervat pentru scena amoroasă dintre el și Rebecca Nicolescu, Oana este de fapt mândră de soțul ei și de munca lui, pentru rolul pe care acesta l-a primit în serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN.

Vlad și Oana Gherman, amândoi actori de meserie, formează un cuplu de peste 4 ani și jumătate, fiind căsătoriți de mai bine de un an și jumătate. Cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, susținându-se reciproc în proiectele pe care le desfășoară. Cu iubire, respect și încredere, Oana și Vlad și-au clădit o familie frumoasă împreună, focusându-se acum pe noile lor proiecte.

