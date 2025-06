Fiica lui Mugur Mihăescu s-a căsătorit! Cum arată rochia purtată de Ivona în ziua ei cea mare

Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, s-a căsătorit într-un decor de vis, într-o zi plină de emoție și bucurie pentru familia actorului.

Elegantă, delicată și cu un aer rafinat, tânăra a atras toate privirile prin simplitate și naturalețe. Tatăl ei, emoționat, dar foarte mândru, i-a fost alături în cel mai important moment din viața ei.

Fiica lui Mugur Mihăescu s-a căsătorit

A fost o zi de neuitat pentru familia lui Mugur Mihăescu. Ivona, fiica îndrăgitului actor cunoscut pentru rolul lui Garcea, a spus „DA” într-o ceremonie civilă de poveste. Evenimentul s-a desfășurat în aer liber, în fața unei clădiri cu arhitectură istorică, înconjurată de vegetație luxuriantă și scăldată în lumina blândă a soarelui de vară.

Ivona Mihăescu a avut o apariție discretă, elegantă și rafinată. Tânăra a purtat o rochie albă spectaculoasă, cu detalii fine și accente prețioase, pe care a completat-o cu pantofi argintii și o coafură simplă, ce i-a subliniat frumusețea naturală.

Ivona locuiește de ani buni în Londra, unde a urmat studii universitare de prestigiu și-a construit, departe de atenția publicului, o carieră solidă. Recent, a obținut și cetățenia britanică.

Mugur Mihăescu a fost prezent, desigur, la evenimentul emoționant, în rolul de socru mic – vizibil emoționat, dar extrem de mândru. Cunoscut pentru umorul său inconfundabil, actorul a lăsat deoparte costumul lui Garcea, dar nu și zâmbetul cald și firea jovială care l-au făcut atât de îndrăgit. A fost alături de Ivona pe tot parcursul zilei și s-a fotografiat cu invitații, bucurându-se din plin de acest moment special din viața fiicei sale.

La evenimentul intim au fost prezenți doar cei apropiați

Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru elegant și intim, cu invitați apropiați, îmbrăcați în culori deschise, cu accesorii minimaliste, de bun gust. Dress code-ul a fost respectat în totalitate, iar ținutele au fost simple, rafinate și în armonie cu atmosfera evenimentului.

De-a lungul timpului, Mugur Mihăescu a vorbit cu admirație despre Ivona, mărturisind că este „un copil care a reușit în viață și l-a depășit la multe capitole”.

Partenerul Ivonei se bucură de toată aprecierea lui Mugur Mihăescu, care îl consideră ca pe un frate.

Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, actorul a vorbit despre fiica sa, pe care o vede ca pe femeia ideală – dar spune că meritul pentru felul în care a crescut îi revine în primul rând soției sale. Nu s-a vrut niciodată un tată sever, ci unul care să-i ofere Ivonei libertatea de a deveni cea mai bună versiune a ei.

„Ivona are 25 de ani și are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră. Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că e fratele meu, pe cuvânt de onoare. Eu sper să rămână împreună, acum ei decid și ei știu ce îi face fericiți.

Am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie. Să fie femeia aia… să fie cum am visat eu conceptul de femeie. Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-ncoa`, să fie mândră, să știe să ierte, să știe să pedepsească. E cel mai frumos lucru pe care mi l-a oferit viața. Și cum a șlefuit-o soția mea… o venerez pentru asta. Am contribuit și eu. Nu mult, dar cât am putut să contribui”, a declarat actorul, conform libertatea.ro.