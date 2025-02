Nicolae Guță, primele declarații despre retragere: „Am 57 de ani, ținta mea este ca la...”

Nicolae Guță, confesiuni despre viața de familie și despre planurile de viitor. Cât timp se vor mai putea bucura românii de prezența lui la evenimente și câți copii își mai dorește.

Nicolae Guță, primele declarații despre retragere

Nicolae Guță a revenit în atenția publicului după ce a susținut un concert în Capitală și a intervenit în scandalul dintre fiul său și Narcisa, fosta soție.

Pentru că artistul este apreciat de o țară întreagă și pentru că a înaintat în vârstă, mulți dintre fani se întreabă cât timp se mai pot bucura de concertele și de cântările lui la evenimente.

Surprinzător sau nu, Nicolae Guță a făcut și anunțul.

Iată cât timp se vor mai bucura românii de Nicolae Guță la evenimente!

Nicolae Guță a făcut anunțul. Când se va retrage din carieră

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Nicolae Guță a vorbit despre ultima perioadă din viața lui, dar și despre câștigurile colosale de pe TikTok.

„Dacă mă întrebi despre viața personală sunt ok, liniștit. (...) O iubesc pe Cristina, îl iubesc pe Selim, îl iubesc pe Eden (n.r. cei doi copii pe care îi are cu actuala parteneră). Și pot să îți spun că pe plan personal chiar sunt ok” i-a dezvăluit cântărețul de manele lui Horațiu.

Întrebat despre banii pe care îi face manelistul din TikTok și despre donațiile cu îmbrăcăminte și hrană pe care le-a făcut, acesta a motivat:

„A fost voia Domnului, dacă Domnul a făcut gestul acesta pentru mine, am considerat, nu neapărat să mă dau mare să arăt ce milostiv sunt eu, sau vezi Doamne, că eu sunt Guță care face gesturi caritabile cu țintă sau șustă, nu!! Unde am fost eu chiar aveau nevoie oamenii de acele alimente, chiar aveau. Cu adevărat îți spun! Fără să vreau de la nimeni nimic. Deci eu banii îi aveam în buzunar, nu m-a forțat nimeni, am făcut-o de dragul Domnului”.

Interviul a continuat, și pentru că artistul i-a adus la un moment dat în discuție pe cei mici, Horațiu a reușit să afle informații și despre viața de familie pe care o are în prezent. Întrebat despre soția Cristina, și despre felul în care s-au cunoscut, acesta a dezvăluit:

„Practic, Cristina m-a cunoscut pe mine că eu nu aveam de unde să o cunosc pe ea. Prin intermediul cântecului. Ea e o bună ascultătoare și dansează și bine. Dacă stau să mă gândesc cred că suntem aproape de 9 ani împreună. Cristina e genul de om căruia nu îi place să iasă în relief sau evidență și chiar asta mi-a spus înainte ca noi să decidem să facem o familie. (...) Suntem căsătoriți.”

Cât despre retragerea din cariera muzicală, Nicolae Guță a făcut o dezvăluire pe care nimeni nu o aștepta prea curând. Întrebat dacă s-a gândit vreodată la acest lucru, acesta a recunoscut: „Normal. Normal pentru că nu-i de ascuns. Am 57 de ani, ținta mea este ca la 60 de ani să mă retrag”.

Și pentru că interviul nu se putea încheia altfel, decât cu încă o declarație care să surprindă pe toată lumea, cântărețul de manele a dezvăluit că își mai dorește încă 2 sau 3 copiii cu actuala soție. Întrebat de Horațiu dacă până la 60 de ani are de gând să mai facă un copil, Nicolae Guță a răspuns:

„Doamne da!! Dacă nu, doi, trei. Serios, eu consider copiii o binecuvântare de la Dumnezeu. Am văzut atât de multe cupluri care își doresc și uite nu au avut norocul ăsta. Eu consider că pentru mine este o binecuvântare de la Dumnezeu.”

