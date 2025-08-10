Pamela Anderson și Sylvester Stallone, în conflict. Propunerea „indecentă” pe care i-ar fi făcut-o actorul

În documentarul său din 2023, ea a povestit că Sylvester Stallone i-ar fi oferit cândva un Porsche și un apartament pentru a fi „fata lui numărul unu” – o anecdotă pe care starul din „Rocky” a negat-o.

Sylvester Stallone a transmis, prin reprezentanții săi, că întâmplarea nu a avut loc | Getty Images

Însă Pamela Anderson își susține în continuare povestea: „Cum ai putea să inventezi așa ceva?”.

Pamela Anderson și Sylvester Stallone, din nou în conflict

Reacția lui Stallone – care a negat că întâmplarea a avut loc – a fost menționată în episodul de duminică al emisiunii „Watch What Happens Live”, când Pamela a fost întrebată cum a reacționat la insistența actorului că acea conversație nu s-ar fi petrecut niciodată.

Pamela Anderson a reaprins conflictul, spunând: „Ei bine, cum ai putea să inventezi așa ceva?... Știi? Adică a fost destul de specific”.

Gazda emisiunii, Andy Cohen, a întrebat-o, de asemenea, dacă o „mașină diferită” ar fi făcut-o să ia în considerare presupusa ofertă. „Există vreo altă mașină care poate te-ar fi făcut să te gândești: «Oh, poate că aș...»?”, a întrebat Andy.

„Nu”, a răspuns Pamela. „Poate ceva de genul unui Shelby Cobra?... Nu, nu”.

Pamela oferea un interviu alături de colegul ei din „Naked Gun” și presupus iubit în viața reală, Liam Neeson, iar Andy l-a întrebat dacă i-a oferit vreodată vedetei din „Baywatch” un Porsche.

„Încă nu!”, a răspuns Pamela.

Actrița din „Barb Wire” a susținut în documentarul său din 2023, „Pamela, A Love Story”, că starul din „Rambo” i-ar fi „oferit un apartament și un Porsche pentru a fi fata lui numărul unu”.

„Și eu am zis: «Asta înseamnă că există și o numărul doi? Nuuu»”.

„Iar el a zis: «E cea mai bună ofertă pe care o să o primești, draga mea. Acum ești la Hollywood»”.

Ea a adăugat: „Eu voiam să fiu îndrăgostită. Nu îmi doream nimic mai puțin de atât”.

Reprezentanți ai lui Sylvester Stallone: „Declarația este falsă și inventată”

Nu este clar când ar fi avut loc presupusul incident – Pamela a devenit celebră în „Baywatch” în 1992, iar ea și Stallone au pozat împreună, zâmbind, la un eveniment din 2007.

Reprezentantul lui Sylvester a declarat pentru The New York Post, ca răspuns la afirmațiile Pamelei: „Declarația atribuită de Pamela Anderson clientului meu este falsă și inventată. Domnul Stallone confirmă că nu a rostit nici măcar o parte din acea afirmație”.

În prezent, Pamela joacă în noua comedie „The Naked Gun”, care a încasat la nivel global 28.500.000 de dolari de la lansarea sa, pe 1 august, potrivit Box Office Mojo.

Pamela Anderson și Liam Neeson formează un cuplu?

Nu doar comedia de tip „slapstick” a atras atenția presei, ci și presupusa relație amoroasă a Pamelei cu colegul ei de platou, Liam.

Cei doi au alimentat recent zvonurile despre o idilă, după ce s-au purtat surprinzător de tandru pe covorul roșu, în timpul promovării filmului „The Naked Gun”, iar o sursă a confirmat pentru Daily Mail, săptămâna trecută, că se întâlnesc „de ceva vreme”.

În timpul difuzării emisiunii „Radio Andy” de pe SiriusXM, prezentată de Andy Cohen, Liam a declarat că a fost imediat fermecat de colega sa de platou atunci când au început filmările pentru producția care este atât o continuare, cât și un reboot al seriei de parodii polițiste cu Leslie Nielsen.

„Ei bine, știi, nu ne mai întâlniserăm până atunci și îmi amintesc că m-am gândit: «Uau, este superbă», dar avea și acest simț minunat al umorului și o umanitate aparte”, a spus Liam.

„Nu vreau să o fac să se simtă prea flatată, dar pur și simplu m-am simțit în largul meu cu ea, știi? Și am descoperit împreună un fel de joc copilăresc, ceea ce a fost minunat”.