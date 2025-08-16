Antena Căutare
Pamela Anderson a lansat propriul brand de murături. Care e prețul unui borcan și ce face cu banii obținuți

Celebra actriță Pamela Anderson transformă o tradiție de familie într-un gest de caritate pentru animalele sălbatice.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 16 August 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 15:51
Pamela Anderson a lansat acest brand de murături fiind inspirată de o tradiție de familie. | Profimedia

Actrița Pamela Anderson a luat prin surprindere o lume întreagă atunci când a decis să lanseze propriul brand de murături, pe modelul afacerii lui Meghan Markle.

Lumea a rămas surprinsă pentru că actrița nu și-a exprimat până acum dorința sau pasiunea pentru bucătarie sau arta culinară. Se pare, însă, că Pamela Anderson și-a pus creativitatea la muncă și a lansat brandul „Pamela’s Pickles”, o serie limitată de murături artizanale, realizate după o rețetă de familie și inspirate de respectul ei pentru tradiții și natură.

Pamela Anderson și-a lansat propriul brand de murături

Rețeta ei specială pentru murături provine de la mătușa ei, Vie, pe care actrița o descrie ca fiind o bucătăreasă desăvârșită care făcea murături extraordinare, „o gurmandă excepțională și o prezență plină de viață”.

Mătușa Vie a fost o inspirație pentru Pamela, privind-o în copilărie cum dansa în bucătărie pe tocuri și își punea Kahlua în cafea. Ea a învățat arta murăturilor de la mătușa ei în adolescență, după terminarea liceului, iar pasiunea se pare că i-a rămas pentru tot restul vieții.

Murăturile Pamelei sunt, de fapt, o variantă reinterpretată a rețetei mătușii sale, care combină ingredientele clasice precum castraveți, mărar, muștar, usturoi, cu elemente surprinzătoare ca rozmarin, trandafiri de dulceață, boabe de ardei roz, ardei guajillo și sare de mare afumată.

Rezultatul este o murătură crocantă, condimentată, cu o aromă florală, rafinată și cu siguranță memorabilă. Cei curioși de delicatesele pregătite de Pamela ar trebui să se grăbească să le comande pentru că vedeta a spus că va pregăti aceste murături în stoc limitat.

Afacerea ei, „Pamela’s Pickles”, a fost lansată de curând în colaborare cu brandul de lifestyle Flamingo Estate, care a lucrat alături de actriță pentru a crea aceste borcane speciale. Produsul vine în ediție limitată, fiind disponibile doar câteva sute de borcane, fiecare la prețul de 35–38 dolari per borcan, în funcție de sursă, asta însemnând undeva la 150 RON.

Partea importantă la acest proiect este că 100% din veniturile provenite din vânzarea acestor murături sunt donate către organizația California Wildlife Center, o organizație non-profit dedicată îngrijirii medicale și reabilitării animalelor sălbatice rănite, orfane sau bolnave.

Pentru Pamela Anderson, cauză este una personală, fiind implicată în multe activități de voluntariat și susținând multe cauze sociale de-a lungul carierei ei. Astfel, acest proiect reprezintă o continuare a implicării sale în protejarea naturii și a vieții sălbatice.

Proiectul ei cu murături este doar unul dintre multiplele proiecte recente ale actriței Pamela Anderson. În 2025, actrița s-a remarcat în filmul The Last Showgirl, a participat la producții teatrale precum Camino Real și a prezentat un show culinar numit Pamela’s Cooking With Love, care pune în valoare bucătăria pe bază de plante și valorile sale sustenabile.

În acest show, ea anticipează, de asemenea, lansări viitoare de produse care ar putea include kimchi vegan, ridichi murate și produse cosmetice cu extracte de trandafir.

Pentru vedetă, „Pamela’s Pickles” este o expresie a valorilor autentice, rezultat al tradiției de familie, creativității personale și respectului pentru natură.

