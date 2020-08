O cântăreață din România a fost infectată cu noul coronavirus: ”Nu puteam nici să gândesc, trăgeam de mine în fiecare zi”

Cântăreața Elena Pădure s-a infectat cu noul coronavirus la Suceava, unde a fost să filmeze patru videoclipuri. După ce s-a confruntat cu dureri de cap, oboseală și pierderea mirosului, ea și-a făcut testul pentru coronavirus.

”Mi-am dat seama că am luat virusul, când am văzut că, după o săptămână de zile, nu mă simt bine şi tot am luat tratament şi mergeam din rău în mai rău. Am văzut că nu e o gripă obişnuită pentru că îmi pierdusem mirosul, nu mai aveam putere, aveam dureri de cap mari şi senzaţie de vomă, dar şi lipsa poftei de mâncare. Nu îmi trebuia nimic şi aşa o stare de letargie, ciudată. Nu puteam să fac nimic, nici să gândesc, trăgeam de mine de pe o zi pe alta”, a declarat interpreta, care a avut o formă medie a acestei boli, potrivit Click.ro.

Aceasta s-a externat după două săptămâni și nu a ajuns la terapie intensivă: ”În spital am stat 14 zile şi m-am extenat după ce a ieşit testul negativ. Eu am avut o formă medie, nu am stat nici cu oxigen şi nici nu a fost nevoie să iau antivirale. Nu am tuşit. La plămâni mi-a ieşit ceva, dar nu foarte grav. Nu a fost nevoie să stau în izolare la externare şi nici nu mi s-a dat tratament acasă. Au spus să iau paracetamol, dar încă nu sunt perfect restabilită, deşi au trecut 10 zile de la externare. Aveam transpiraţii abundente, dar şi acum mai am, şi transpiraţii, şi dureri de cap. Deci, nu-i de glumit. La început mi s-a părut şi mi că e aşa ceva, nu ştiu cum, dar trebuie avut mare grijă, mai ales cei care au şi alte afecţiuni.”, a mai mărturisit ea.