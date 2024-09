Oana Ioniță se teme că și-ar putea pierde definitiv fiul. Iată ce a declarat fosta Bebelușă.

Oana Ioniță vorbea recent despre reapropierea de fiul său și de momentele dificile prin care trece. Aceasta se declara liniștită, avându-și copiii aproape. Cu toate acestea, pacea nu a durat mult.

Oana Ionță, în pericol să-și piardă fiul: „Eu mă lupt în continuare...”

În toamna anului trecut, Oana Ioniță și Florin Budnaru au încheiat procesul de divorț. Aceștia au încheiat o căsnicie de zece ani.

Cei doi au custodia comună în privința lui Maxim, însă domiciliul băiatului este la tatăl său.

Înțelegerea inițială între Oana și fostul soț, conform căreia 2 zile și 4 zile în funcție de săptămâni - pare sau impare - Maxim ar trebui să strea la mama sa, nu a fost repectată, potrivit unei surse.

Acum, fosta Bebelușă se teme că Florin Budnaru i-ar putea lua deptul de a-și vedea fiul. Tenorul a atacat în insanță acest program minim și luptă să îi ia dreptul Oanei de a-și vedea fiul.

În ciuda faptului că fosta Bebelușă este extrem de optimistă, în ultimul timp a avut parte de multe neplăceri.

„Mă găsește foarte bine toamna asta. De fapt, fiecare moment din viață mă găsește bine, chiar dacă nu este unul tocmai plăcut. Încerc să iau partea bună din lucrurile mai puțin frumoase și din cele mai urâte. Și sunt fără carnet de conducere de jumate de oră”, a declarat ea, conform sursei menționate anterior.

Ghinioanele se țin lanț de ea. După ce a reușit cu greu să-și vadă fiul, Oana a intrat într-un proces de redescoperire a relației lor. Însă acum se vede din nou nevoită să lupte pentru apropierea de Maxim.

Fostul soț al Bebelușei a atacat decizia instanței, nelăsându-i nicio cale prin care aceasta să petreacă mai mult timp cu băiatul.

„Îi am pe ambii copii alături de mine și eu sunt alături de amândoi copiii. Chiar dacă în mod oficial, în acte, Maxim are domiciliul la tatăl lui. Eu mă lupt în continuare pentru domiciliul la mine, pentru că îmi doresc mai mult timp cu el.

Acum un an de zile am mers pe o ordonanță prezidențială, pentru că inițial am făcut o convenție, unde în convenția aia nu am specificat nimic. A fost o convenție de comun acord pentru ce zice copilul, ceea ce e greșit total.

Copilul nu poate să aibă o părere până la 18 ani. Copilul are doi adulți, doi părinți, care îl însoțesc, copilul nu poate să aibă un cuvânt sau are un cuvânt de spus atât timp cât nu este bine de o parte sau de cealaltă. Dar este ghidat de un părinte și părintele acela de obicei poate să îl alieneze sau poate să îl îndrume corect să aibă o relație sănătoasă cu celălalt părinte”, a declarat Oana.

Aceasta a mărturisit că la momentul divorțului, lucrurile au stat diferit, iar convenția inițială părea cea mai bună cale pentru fiul lor.

Cu toate acestea, în timp, și-a dat seama că a făcut o mare greșeală. Distanța de Maxim a făcut-o să treacă prin cele mai cumplite momente, însă luptă în continuare să facă parte din viața fiului său.

„Din păcate, neavând acces la un program, pentru că în decursul timpului, după acea convenție, lucrurile au fost la latitudinea copilului. Și fostul meu soț și-a permis cumva un timp mult mai îndelungat cu el, eu nu am avut acces la Max o perioadă bună de timp. Aproape 6 luni, și în 6 luni erau niște ore.

A trebuit să apelez la ordonanța prezidențială pentru a ataca convenția inițială, ordonanță care mi s-a aprobat. Dar, din păcate sunt doar două zile pe care am putut să le obțin în urma acelei ordonanțe.

Acum câteva zile, din păcate, a fost atacată acea ordonanță în instanță de către fostul meu soț. Pentru că, probabil, nici acele zile nu sunt suficiente pentru a le petrece eu cu copilul meu. Și asta mi se pare puțin ciudat.

Nu discut cu fostul meu soț aceste probleme, pentru că mi se pare că singurele discuții pe care noi doi trebuie să le purtăm sunt legate de programul lui Maxim și ca el să poată să aibă o viață lipsită de griji. Fără să știe ce se întâmplă sau să știe problemele noastre, pentru că el nu trebuie să știe.

Pentru că el are o copilărie pe care să o trăiască cât mai frumos și să se bucure de ambii părinți în egală măsură, de niște părinți fericiți, cumva care îl susțin în toate demersurile lui și în tot ce își dorește să facă.

(...) Îmi doresc doar înțelegere și îmi doresc colaborare, asta e cel mai important lucru pentru binele lui Maxim.”, a mai adăugat ea.

Fosta Bebelușă a lansat un podcast nou, „Viața în pași de dans”, de care este foarte mândră. Prin intermediul acestuia vrea să împărtășească poveștile de viață ale cunoscuților din lumea muzicală.

„Am făcut o viață întreagă și am foarte mulți prieteni și mulți oameni pe care îi cunosc și nu au vorbit despre cum au plecat în viața asta. Și mă regăsesc în proiectul acesta, e ca un copil al meu, un alt copil. Și sunt încântată de tot ce se întâmplă, așa că uitați-vă și dați like și subscribe și share”, i-a îndemnat ea pe oameni.