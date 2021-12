Oana Roman, mărturisiri emoționante din timpul Revoluției din 1989: „Aveam 13 ani și nu pot să uit”

Oana Roman a publicat pe contrul său de Instagram un filmuleț în care a vorbit despre Revoluția de acum 32 de ani. Vedeta a povestit din perspectiva tinerei de 13 ani care a văzut cu ochii ei protestetele în stradă car eau luat amploare.

„Îmi aduc aminte că în ziua de 21 decembrie veneam de la școală și traversând Calea Victoriei am văzut că era o busculadă. Am putut vedea din primele ore ce se întâmplă cu ochii mei. N-am uitat nimic, deși au trecut 32 de ani de atunci. Am urcat în casă, mama era agitată, au apărut jandarmi care țineau oamenii, apoi am văzut studenți care urcau pe străzile de lângă blocul nostru, studenți care veniseră să manifesteze și ei și care au fost băgați în dube de acele forțe de ordine”, a spus Oana Roman despre începutul Revoluției bucureștene din 1989.

Oana Roman, mărturisiri despre Revoluția de acum 32 de ani

Oana Roman, fiica lui Petre Roman, a mărturisit că nu poate uita spaima mamei sale are își aștepta soțul acasă. Oana Roman șia amintit că mai mult timp nu a știut nimic despre tatăl ei, cel care avea să devină după Revoluție premierul României.

„La un moment dat tata a venit acasă și i-a spus mamei: „Se întâmplă o revoluție, noi protestăm și am venit să o iau pe Oana pentru că vreau să vadă cu ochii ei cum ne luptăm în stradă, pentru că mai sunt familii cu copii, iar mama a spus că „Eu cred că va fi foarte periculos și peste cadavrul meu pleci cu copilul din casă”. Atunci tata s-a întors, iar eu cu mama am rămas acasă, iar mai târziu, spre noapte, tata s-a întors, norocul lui, pentru că din 80 și ceva de oameni care au rămas la baricadă au murit”, a spus Oana Roman.

Oana Roman mărturisit că imaginea privirii îngrozite a tatălui ei i-a rămas în memorie:

„Când s-a întors acasă, n-am să uit niciodată privirea lui: era un amestec de adrenalină și de spaimă, pentru că văzuse oameni murind și ne-a spus „au tras în noi. Aia a fost o imagine pe care nu o pot uita”, și-a amintit Oana Roman.

„N-am mai știut de el foarte mult timp. După fuga lui Ceaușescu tata a intrat în Clădirea Comitetului Central și a ajuns în faimosul balcon din care Ceaușescu a avut un discurs cu o zi înainte. La un microfon improvizat tata a luat cuvântul și a făcut prima declarație de libertate a Revoluției: Astăzi, aici declar dictatura abolită. Astăzi aici declar puterea poporului și democrația, a mai spus Oana Roman.

Oana Roman are acum 45 de ani și este mama unei fete pe nume Isabela.

