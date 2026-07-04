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Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și viitorul soț. Totul s-a aflat la "Furnicuțele"

Află ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și viitorul soț. Se pare că totul s-a aflat la Furnicuțele.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Iulie 2026, 14:30 | Actualizat Vineri, 03 Iulie 2026, 17:30
Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și viitorul soț. Totul s-a aflat la "Furnicuțele" | antena 1
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Paula Chirilă trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Actrița și-a găsit din nou fericirea în plan sentimental, iar diferența de vârstă de 15 ani dintre ea și logodnicul său, Dan Giuvelic, nu a reprezentat niciodată un obstacol.

Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și viitorul soț

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, vedeta a povestit cum a început relația lor, cum a fost cerută în căsătorie și de ce a renunțat la scepticismul pe care îl avea față de ideea unui nou mariaj.

Paula a mărturisit că, deși au lucrat împreună aproape un deceniu, destinul a făcut ca ei să nu se cunoască cu adevărat decât în urmă cu aproximativ doi ani, în timpul unei deplasări.

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„Noi ne știam, am lucrat împreună vreo 10 ani, dar nu ne-am văzut cu adevărat. El era regizor tehnic și avea părul lung, împletit. Într-o deplasare și-a aruncat ochii pe mine”, a povestit actrița, cu umor.

Glumele nu au lipsit nici când a vorbit despre începutul relației. Deși recunoaște că era sceptică în privința unei noi căsătorii, lucrurile au evoluat rapid între ei. După doar trei luni, cei doi locuiau deja împreună.

„Practic, eu stăteam mai mult la el. A venit totul foarte natural”, a explicat vedeta.

Dan Giuvelic, care are un băiețel de șase ani, s-a dovedit a fi un romantic incurabil. Actrița a povestit că logodnicul ei îi pregătea frecvent buchete de flori și că a petrecut aproape două luni căutând inelul perfect înainte de a o cere în căsătorie.

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„Am zis că dacă tot am luat inelul, o fac acum, spontan”, a spus acesta.

Paula a dezvăluit că mama ei s-a bucurat sincer când a aflat vestea logodnei, mai ales că îl cunoștea deja pe Dan și știa ce fel de om este.

Paula Chirilă a fost asistentă medicală înainte să devină actriță

Puțini știu că, înainte de a urca pe scenă, Paula Chirilă a avut o cu totul altă profesie. Vedeta a absolvit un liceu sanitar și a lucrat ca asistentă medicală, meserie care i-a permis să își plătească singură studiile la Facultatea de Teatru din Iași.

După gărzile de noapte mergea direct la cursuri, iar eforturile i-au fost răsplătite. A intrat prima la admitere și a terminat facultatea ca șefă de promoție.

„Toată facultatea am plătit-o din banii câștigați ca asistentă medicală. După gărzile de noapte mergeam direct la facultate”, a mărturisit actrița.

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Astăzi, Paula spune că cel mai greu rol din viața sa nu a fost niciun personaj interpretat pe scenă, ci acela de mamă. Cel mai dificil moment a fost atunci când a trebuit să îi spună fiicei sale, Carla, acum în vârstă de 16 ani, că ea și tatăl ei vor divorța.

„Nu știam ce mă va întreba și cum îi voi răspunde. Acela a fost, fără îndoială, cel mai greu moment din viața mea”, a mărturisit emoționată actrița.

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