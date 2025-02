Pentru Mihai Albu bat clopote de nunta! Cand si cu cine se va casatori celebrul designer

Mihai Albu a anunțat că urmează să se căsătorească cu iubita lui cu 20 ani mai tânără.

Mihai Albu, celebrul designer de încălțăminte, se pregătește de nuntă. Fostul soț al Iuliei Albu și-a găsit fericirea în brațele iubitei sale, Elena Nechifor, și dorește să oficializeze conexiunea dintre ei.

Mihai Albu și Elena Nechifor, pregătiri de nuntă

Se pare că diferența de vârstă de aproximativ 20 ani dintre el și Elena nu stă în calea fericirii lor și sunt convinși că iubirea și respectul reciproc îi vor ajuta să aibă o căsnicie solidă. Mihai Albu a anunțat de curând că se va căsători cu Elena, cea care îl face astăzi fericit.

Citește și: Cum se mai simte Mihai Albu la un an după operația de cancer.Ce rezultate a primit la analize și ce spune de tratamentul oncologic

Articolul continuă după reclamă

„Suntem împreună de doi ani și jumătate. În vară facem trei ani. A cunoscut-o și mama mea. Ele s-au înțeles bine. A apărut fix când aveam nevoie pentru mama. Cu siguranță a trimis-o Dumnezeu. Da, ne gândim la căsătorie.

O să se întâmple la un moment dat, cât de curând. Nu știm când, dar avem un plan. Ne-am făcut o promisiune și ne-am luat verighete, așa ca o promisiune. La căsătorie vor veni altele, vor fi inscripționate”, a spus Mihai Albu în cadrul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena Stars.

În interviul recent, Mihai Albu a vorbit despre dovada extraordinară de iubire din partea Elenei, care i-a fost cel mai mare sprijin după diagnosticul de cancer pe care l-a primit. Elena este medic cardiolog și empatie este a doua ei natură, dar dragostea care i-o poartă iubitului ei a făcut-o să fie alături de el trup și suflet, sprijinindu-l și oferindu-i speranța pentru vindecare.

În urmă cu mai bine de un an, faimosul designer vestimentar a trecut printr-un tratament oncologic, printre care se enumeră și o operație în acest sens, operație care a fost un succes.

Cu toate acestea, Mihai Albu recunoaște că pericolul nu a trecut definitiv și că va trebui să aibă mult mai multă grijă de sănătate pentru tot restul vieții.

Citește și: Cum se înțelege fiica Iuliei Albu cu Elena Nechifor, actuala iubită a lui Mihai Albu: „Și ea are o fetiță de nouă ani”

„A fost alături de mine. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă aflam când eram singur. Fiind și oarecum de specialitate, m-a sprijin, m-a sfătuit, m-a urmărit, a fost cu mine atâta timp. E un om extraordinar. Eu nu mă pricepeam, erau niște valori ale analizelor de sânge. Făcusem multe analize atunci, analize periodice, se fac anual, mai ales când treci de o anumită vârstă.

Eu nu mi-am dat seama că erau mai puțin bune. Ea și-a pus un semn de întrebare. Apoi am avut un parcurs firesc, am fost la medici, am văzut o groază de investigații. A trebuit să trec printr-o operație. A fost tot timpul alături de mine. Și sufletește și cu totul”, a mai declarat celebrul designer.

Chiar dacă nu au anunțat încă data nunții, Mihai Albu și Elena Nechifor se bucură de perioada de pregătiri și vor dezvălui curând noi detalii despre evenimentul menit să le încununeze dragostea.

Citește și: Ce a făcut Mihai Albu cu rochia de mireasă a Iuliei Albu. La ce înțelegere au ajuns în privința verighetelor: „Să nu plângă...”