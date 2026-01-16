Pepe se pregătește să devină tată pentru a patra oară. Yasmine, soția artistului, este însărcinată. Imagini cu burtica de gravidă

Yasmine și Pepe mai așteaptă un copil! Soția artistului a fost fotografiată cu burtica de gravidă.

Yasmine și Pepe au fost fotografiați plimbându-se prin mall la cumpărături de haine. În imagini se observă burtica de gravidă a soției artistului și prezentatorului Te cunosc de undeva!

Citește și: Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”

Pepe se pregătește să devină tată pentru a patra oară. Yasmine Pascu este însărcinată

Imaginile au fost obținute de Cancan.ro și disponibile AICI.

Articolul continuă după reclamă

Prezentatorul de la „Te cunosc de undeva!” este tatăl a trei copii extraordinari: două fete și un băiețel. Rosa, Maria și Pepe sunt cele 3 minuni din viața artistului, iar acum a patra minune este pe drum.

Rosa și Maria sunt fiicele din căsnicia anterioară, iar Pepe este primul copil pe care artistul îl are cu Yasmine.

Pepe Junior a împlinit 3 ani pe 7 iunie 2025. Cu un an înainte, când el împlinea 2 ani, Pepe și Yasmine se căsătoreau.

„Ziua asta pentru mine înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce înseamnă dragostea mea pentru familie, pentru faptul că mi-am dorit toată viața un băiețel și abia acum mi l-a dat, mi l-a dat mai târziu ca să-l apreciez mai mai mult și să-l îndrăgesc mai tare. Faptul că fetițele îl iubesc atât de mult și el pe fetițe și împreună cu Yasi și cu copiii formăm o familie atât de frumoasă mă face să mă simt cel mai fericit om din lume, iar Yasi merită tot respectul și toată dragostea mea și îi mulțumesc mult de tot pentru faptul că m-a făcut atât de fericit și de împlinit”, a spus Pepe cu puțin timp înainte de nunta cu Yasmine Ody, pentru a1.ro.

Maria, fiica cea mare, este handbalistă, iar Rosa, face și ea sport, scrimă, dar este și o mică artistă, fiind atrasă de muzică.

„Maria e sportivă, face sport de performanță, este handbalistă, face și două antrenamente pe zi, deci e normal să arate așa și să se dezvolte frumos. Sportul e important și sănătos pentru copii și nu numai. Eu o susțin în tot ceea ce face, nu îmi fac griji pentru nimic”, a povestit Pepe.

Și Pepe Junior a început să facă sport. Recent, mama băiețelului a povestit în mediul online că fiul ei de 3 ani și jumătate a început să schieze. „Pepe a schiat pentru prima dată și a fost o experiență plină de emoție și entuziasm. Cu pași mici, dar curajoși, a descoperit bucuria zăpezii și a alunecării pe schiuri”, a scris Yasmine pe Instagram.

Așadar, Pepe și Yasmine se pregătesc să mai primească un bebeluș în familia lor. Pepe împlinește 47 de ani în luna iulie.