Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”

Pepe și Jasmine au participat la serbarea lui Pepe Junior de Crăciun. A fost prima lui serbare și s-a făcut remarcat prin energia sa.

Pepe a publicat pe rețelele sociale imagini savuroase de la prima serbare a fiului său. Pepe și soția sa s-au bucurat de prima serbare a lui Pepe Junior. Micuțul a urcat pe scenă plin de energie și bună dispoziție, reușind să fure toate privirile și să aducă zâmbete pe fețele părinților din public.

Deși pentru mulți copii prima serbare vine la pachet cu emoții și momente de timiditate, Pepe Junior a demonstrat că are deja spirit de artist. A dansat fără stres, s-a mișcat în ritmul muzicii și a fost extrem de expresiv, spre deliciul celor prezenți.

Momentul culminant a fost atunci când, spontan și plin de curaj, micul Pepe a sărit de pe scenă și s-a îndreptat spre părinții lui, reușind să-l amuze pe artist: „Hai, tati, înapoi! Gata cu publicul! Du-te înapoi pe scenă!”, i-a spus Pepe fiului său năzdrăvan.

Pe ritmurile colindului Feliz Navidad Pepe a dansat vesel și a parcurs toată scena, prin fața colegilor lui. Prezentatorul Te cunosc de undeva! a cântat și el din public, alături de copii. La un moment dat băiețelul de 3 ani și jumătate a făcut o tumbă pe scenă, apoi și-a scos pălăria și a salutat publicul, iar tatăl lui a spus: „Este personaj”.

Și Jasmine a fost foarte fericită să-și privească fiul atât de vesel și de energic în timpul serbării.

Prima serbare de Crăciun a lui Pepe Junior va rămâne cu siguranță o amintire de neuitat pentru întreaga familie.

După serbarea fiului, Pepe a publicat imagini cu Maria, handbalista familiei, în sala de sport. Pepe are 3 copii absolut minunați care îl fac mândru în fiecare zi. Maria, fata cea mare, este o sportivă determinată și muncitoare, fiind un membru de bază al echipei sale de handbal. Rossa, cântă foarte frumos și face scrimă, iar mezinul începe să dea semne că are potențial de un adevărat star.

