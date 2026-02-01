Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Pictorialul incendiar care a atras toate privirile. Ce a dezvăluit actrița momentului despre lenjeria sa

Pictorialul incendiar care a atras toate privirile. Ce a dezvăluit actrița momentului despre lenjeria sa

Actrița momentului de la Hollywood a dezvăluit recent noua sa colecție de lenjerie intimă, numită Syrn, și a vorbit despre propriile sale preferințe atunci când vine vorba de sutiene.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 01 Februarie 2026, 07:00 | Actualizat Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 22:44

Sydney Sweeney a devenit cunoscută la Hollywood cu seria Euphoria, după care a fost implicată în mai multe controverse legate de reclamele în care a apărut.

În ciuda controverselor, Sweeney continuă să atragă atenția, de această dată cu noua sa colecție de lenjerie intimă, scrie Daily Mail.

În vârstă de 28 de ani, actrița a fost pozată de celebrul fotograf Ellen Von Unwerth pentru noua colecție.

Sweeney a publicat imaginile pe Instagram, unde au devenit rapid apreciate de fanii săi.

Articolul continuă după reclamă

Pictorialul incendiar care a atras toate privirile

Alături de lansarea colecției, Sweeney a vorbit și despre problemele pe care le-a avut de-a lungul anilor atunci când venea vorba de lenjerie, dar și despre mărimea sa la sutien.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Eram în clasa a VI-a și deja aveam cupa DD. Urâm sutienul pe care trebuia să-l port. Când mi-am cumpărat primul sutien drăguț care chiar mi se potrivea, l-am purtat până s-a uzat. Designul pentru corpuri diferite este o parte uriașă din Syrn,” a declarat Sweeney. „Syrn oferă 44 de mărimi, de la 30B la 42DDD, majoritatea modelelor fiind sub 100 de dolari.”

Citește și: Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz

„Am vrut să creez un loc în care femeile să poată trece între toate versiunile a ceea ce suntem. Îmi place să lucrez la mașini, fac schi nautic, mă îmbrac elegant pentru covorul roșu, apoi merg acasă să mă cuibăresc cu câinii mei. Nu sunt un singur lucru. Nicio femeie nu este,” a continuat actrița.

„Lenjeria e o modalitate atât de distractivă de a te exprima,” a continuat ea. „Te face să te simți feminină și puternică în același timp. O poți păstra doar pentru tine, dacă vrei.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sydney Sweeney ar putea avea probleme legale din cauza colecției

„Primele imagini din linia The Seductress apar mâine,” a scris vedeta în descrierea imaginilor sale în lenjerie intimă pe care le-a publicat pe Instagram.

Pentru a-și promova noua colecție, actrița riscă însă amenzi considerabile. Ea și echipa ei au agățat sutiene pe semnul Hollywood.

Într-un videoclip distribuit pe Instagram, au agățat șiruri de sutiene peste literele celebre și au pozat în fața semnului, înainte de a îndepărta lenjeria, deși se susține că unele piese au fost lăsate pe versant.

Deși au raportat că aveau un permis de filmare, ar putea totuși avea probleme legale din cauza acestei campanii.

Camera de Comerț din Hollywood, care deține drepturile de proprietate intelectuală asupra imaginii semnului Hollywood, a dezvăluit că e necesară o „licență sau permisiune” pentru a accesa reperul, care este administrat de Hollywood Sign Trust.

„Campania care a implicat-o pe Sydney Sweeney și semnul Hollywood nu a fost autorizată de Camera de Comerț din Hollywood și nici nu am avut cunoștință în prealabil de aceasta,” a declarat Steve Nissen, președintele și CEO-ul Camerei.

„Camera de Comerț din Hollywood deține drepturile de proprietate intelectuală asupra imaginii semnului Hollywood, astfel că oricine intenționează să folosească și/sau să acceseze semnul Hollywood în scopuri comerciale trebuie să obțină o licență sau permisiune de la Cameră,” a continuat Niessen. „Camera de Comerț din Hollywood nu a acordat nicio licență sau permisiune de niciun fel producției care a implicat-o pe Sydney Sweeney, așa cum a relatat TMZ, și nici nu a fost solicitată vreo licență sau permisiune din partea Camerei pentru acea producție.”

Citește și: Sydney Sweeney, apariția de pe covorul roșu care i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Rochia ei transparentă a atras atenția

Deși semnul se află pe teren public, zona este restricționată și există legi care interzic escaladarea structurii.

Pătrunderea fără drept poate duce la o acuzație de contravenție, care se poate solda cu o amendă de până la 1.000 de dolari sau cu până la 6 luni de închisoare.

Fiica lui David și Victoriei Beckham, apariție inedită în Paris. Cum arată Harper Beckham la 14 ani... Imagini rare cu fiica lui Megan Fox. Cum arată Saga Blade în brațele tatălui său celebru...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Observatornews.ro Momentul în care Iulian cade secerat la pământ. Filmul tragediei din Botoşani Momentul în care Iulian cade secerat la pământ. Filmul tragediei din Botoşani
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
SpyNews Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum...
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Actrița Catherine O'Hara din
Actrița Catherine O'Hara din "Singur Acasă" a murit la vârsta de 71 ani. Mesajul copleșitor al lui Macaulay Culkin
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x