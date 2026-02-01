Pictorialul incendiar care a atras toate privirile. Ce a dezvăluit actrița momentului despre lenjeria sa

Actrița momentului de la Hollywood a dezvăluit recent noua sa colecție de lenjerie intimă, numită Syrn, și a vorbit despre propriile sale preferințe atunci când vine vorba de sutiene.

Sydney Sweeney a devenit cunoscută la Hollywood cu seria Euphoria, după care a fost implicată în mai multe controverse legate de reclamele în care a apărut.

În ciuda controverselor, Sweeney continuă să atragă atenția, de această dată cu noua sa colecție de lenjerie intimă, scrie Daily Mail.

În vârstă de 28 de ani, actrița a fost pozată de celebrul fotograf Ellen Von Unwerth pentru noua colecție.

Sweeney a publicat imaginile pe Instagram, unde au devenit rapid apreciate de fanii săi.

Pictorialul incendiar care a atras toate privirile

Alături de lansarea colecției, Sweeney a vorbit și despre problemele pe care le-a avut de-a lungul anilor atunci când venea vorba de lenjerie, dar și despre mărimea sa la sutien.

„Eram în clasa a VI-a și deja aveam cupa DD. Urâm sutienul pe care trebuia să-l port. Când mi-am cumpărat primul sutien drăguț care chiar mi se potrivea, l-am purtat până s-a uzat. Designul pentru corpuri diferite este o parte uriașă din Syrn,” a declarat Sweeney. „Syrn oferă 44 de mărimi, de la 30B la 42DDD, majoritatea modelelor fiind sub 100 de dolari.”

„Am vrut să creez un loc în care femeile să poată trece între toate versiunile a ceea ce suntem. Îmi place să lucrez la mașini, fac schi nautic, mă îmbrac elegant pentru covorul roșu, apoi merg acasă să mă cuibăresc cu câinii mei. Nu sunt un singur lucru. Nicio femeie nu este,” a continuat actrița.

„Lenjeria e o modalitate atât de distractivă de a te exprima,” a continuat ea. „Te face să te simți feminină și puternică în același timp. O poți păstra doar pentru tine, dacă vrei.”

Sydney Sweeney ar putea avea probleme legale din cauza colecției

„Primele imagini din linia The Seductress apar mâine,” a scris vedeta în descrierea imaginilor sale în lenjerie intimă pe care le-a publicat pe Instagram.

Pentru a-și promova noua colecție, actrița riscă însă amenzi considerabile. Ea și echipa ei au agățat sutiene pe semnul Hollywood.

Într-un videoclip distribuit pe Instagram, au agățat șiruri de sutiene peste literele celebre și au pozat în fața semnului, înainte de a îndepărta lenjeria, deși se susține că unele piese au fost lăsate pe versant.

Deși au raportat că aveau un permis de filmare, ar putea totuși avea probleme legale din cauza acestei campanii.

Camera de Comerț din Hollywood, care deține drepturile de proprietate intelectuală asupra imaginii semnului Hollywood, a dezvăluit că e necesară o „licență sau permisiune” pentru a accesa reperul, care este administrat de Hollywood Sign Trust.

„Campania care a implicat-o pe Sydney Sweeney și semnul Hollywood nu a fost autorizată de Camera de Comerț din Hollywood și nici nu am avut cunoștință în prealabil de aceasta,” a declarat Steve Nissen, președintele și CEO-ul Camerei.

„Camera de Comerț din Hollywood deține drepturile de proprietate intelectuală asupra imaginii semnului Hollywood, astfel că oricine intenționează să folosească și/sau să acceseze semnul Hollywood în scopuri comerciale trebuie să obțină o licență sau permisiune de la Cameră,” a continuat Niessen. „Camera de Comerț din Hollywood nu a acordat nicio licență sau permisiune de niciun fel producției care a implicat-o pe Sydney Sweeney, așa cum a relatat TMZ, și nici nu a fost solicitată vreo licență sau permisiune din partea Camerei pentru acea producție.”

Deși semnul se află pe teren public, zona este restricționată și există legi care interzic escaladarea structurii.

Pătrunderea fără drept poate duce la o acuzație de contravenție, care se poate solda cu o amendă de până la 1.000 de dolari sau cu până la 6 luni de închisoare.