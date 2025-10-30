Sydney Sweeney, apariția de pe covorul roșu care i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Rochia ei transparentă a atras atenția

Sydney Sweeney este una dintre cele mai râvnite actrițe de la Hollywood.

La vârsta de 28 ani, Sydney Sweeney nu impresionează doar cu frumusețea ei răpitoare, ci și cu talentul său în lumea actoriei. Recent, frumoasa actriță a fost prezentă la evenimentul Variety 2025 Power of Women, care a avut anul acesta loc la The Beverly Hills Hotel din Beverly Hills.

Sydney Sweeney, rochia transparentă care a atras toate privirile

Actrița a reușit să atragă toate privirile și blițurile fotografilor atunci când și-a făcut apariția. Sydney a purtat o rochie argintie transparentă, care i-a pus în valoare bustul natural și amplu, dar și talia de viespe.

Cu o nouă tunsoare, actrița tot a reușit să atragă atenția mai mult cu rochia, decât cu noul look. Creația pe care a purtat-o, extrem de elegantă, rafinată, dar și sexy în același timp prin transparența materialului, a atras imediat privirilor celor prezenți la eveniment. Rochia este semnată de designerul Christian Cowan.

Râvnită de numeroși bărbați de la Hollywood și invidiată de multe femei pentru fizicul ei, Sydney Sweeney este una dintre cele mai apreciate actrițe din generația ei.

Recent, Sydney Sweeney a participat la evenimentul de lansare al noului film în care joacă, Christy, în care ea are rolul principal. Sydney interpretează rolul unei femei boxer care a avut o carieră strălucită, iar eforturile pe care a trebuit să le facă pentru transformarea ei au fost colosale. Filmul va apărea în cinematografe începând cu 7 noiembrie.

La evenimentul Variety 2025 Power of Women, Sydney a pozat la panou la începutul serii, lăsându-i pe fotografi să o surprindă din toate unghiurile în timp ce zâmbea. Extrem de carismatică, efervescentă și lipsită de inhibiții, Sydney nu s-a sfiit să își expună partea de sus a corpului aproape goală, având în vedere cât de transparent era materialul rochiei.

Cei care au văzut-o nu aveau cum să nu observe că actrița nu poartă sutien tocmai pentru a evidenția că bustul ei amplu este unul natural, fără implanturi mamare.

Sydney a pozat la panou și alături de Jamie Lee Curtis, Sharon Ston și Christy Martin, chiar boxera pe care o interpretează în cel mai nou film al ei.

Pentru că este conștientă că are mulți fani care o adoră și divinizează, Sydney a dezvăluit recent că ar vrea să lanseze o linie de săpun făcut din apa ei de baie. Ea se confruntă adesea cu comentarii nesolicitate despre corpul ei din partea fanilor, unii dintre ei chiar exprimându-și dorința de a-i consuma apa în care se spală.

„Când fanii tăi încep să-ți ceară apa de baie, poți fie să ignori asta, fie să o transformi într-un săpun Dr. Squatch”, a declarat Sweeney într-un comunicat de presă în care își anunță noul produs controversat, numit „Bathwater Bliss”.

Vedeta din „Anyone but You” s-a asociat pentru prima dată cu compania de îngrijire personală pentru bărbați, anul trecut, când a apărut într-o reclamă virală, care o înfățișa într-o cadă. Noul ei săpun este fabricat cu nisip exfoliant și extract de scoarță de pin, pe lângă o parte din apa ei de baie.

