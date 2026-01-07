Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz

Sydney Sweeney îl are pe vino încoace, asta este clar. Iată cum și-a pus pe jar fanii cu imaginile de la cea mai recentă sesiune foto.

Sydney Sweeney, în vrâstă de 28 de ani, a luat cu asalt Hollywoodul și de acolo întreaga lume. Cassie Howard, rolul interpretat în 2019 în show-ul Euphoria, a fost începutul unei povești de ”dragoste” cu tot ceea ce ține de lumea reflectoarelor.

Mulți se gândesc la tânăra actriță ca la o moștenitoare a lui Marilyn Monroe. Atitudinea ei pe covorul roșu îi face să își piardă capul. Ei bine, de acolo până la a poza nud într-o revistă a fost doar un pas.

Sydney Sweeney, ședință foto îndrăzneață

În urmă cu doar câteva ore, Sydney Sweeney a împărtășit cu urmăritorii săi câteva fotografii de la ședința foto care completează interviul din W Magazine.

Actrița apare acoperită în vopsea aurie, precum personajul Jill Masterson în Goldginger, 1964. Sydney Sweeney este extrem de confortabilă în propria piele, iar asta transpare dincolo de lentilele aparatelor foto.

Fanii au fost încântați de pozele publicate pe rețelele de socializare, sperând ca acestea să fie urmate de apariția în filmele James Bond.

Din interviul acordat revistei menționate anterior aflăm că tânăra nu pune pasiune doar în ceea ce face pe micile ecrane, ci și în hobbyurile sale, una dintre ele fiind cititul. Sydney a mărturisit că, pentru The Housemaid, a lucrat cot la cot cu echipa Lionsgate pentru a crea lumea din carte perfectă pentru cinematografie.

„Am fost un mare fan al cărții. În momentul în care am deschis prima pagină, nu am mai lăsat-o din mână până nu am terminat-o. Știam că există un scenariu în circulație și am mers după el. M-am alăturat și am lucrat cu Lionsgate pentru a pregăti filmul. Îmi place să pot să fac parte din construirea întregii lumi, nu doar a lumii actorului. E ca un puzzle uriaș pe care am ocazia să-l pun cap la cap. Și sunt obsedat de Amanda [Seyfried]. Ea este animalul meu spiritual. Ea m-a făcut să mă simt mai confortabil doar fiind eu însumi”, a declarat tânăra actriță.

Seyfried Sweeney și-a dorit încă din copilărie să devină actriță, însă mărturisește că lucrurile stau total diferit de ceea ce își imagina ea.

„E atât de diferit. Când eram mică, îmi plăcea mai mult să interpretez diferite personaje, și acea parte s-a împlinit. Dar nu aveam nicio idee despre tot ceea ce a venit odată cu asta”, a spus ea.

De la visurile copilărești la împlinirea dorințelor, Sydney Sweeney a parcurs un drum anevoios într-o industrie neiertătoare, mai ales cu femeile. Aceasta a fost de două ori nominalizată la Premiile Emmy.