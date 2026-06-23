Prima imagine cu fiul Ilonei Brezoianu. Ce au remarcat oamenii la chipul micuțului Matei

Ilona Brezoianu a publicat o imagine emoționantă alături de fiul său, Matei. Actrița a apărut pe coperta unei reviste împreună cu băiețelul său.

Ilona Brezoianu a publicat o imagine emoționantă alături de fiul său, Matei. Actrița a apărut pe coperta unei reviste împreună cu băiețelul său. | Antena 1

Ilona Brezoianu a făcut publică o imagine emoționantă cu fiul său, Matei. Actrița și prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea după ce a acceptat să apară alături de micuț pe coperta unei reviste dedicate părinților. Momentul a fost unul special, mai ales pentru admiratorii vedetei, care au așteptat cu nerăbdare să îl vadă mai clar pe băiețelul acesteia. Fanii au remarcat imadiat asemănarea celui mic cu părinții lor.

Prima imagine cu fiul Ilonei Brezoianu

În fotografia publicată, Ilona Brezoianu apare ținându-l în brațe pe fiul ei. Vedeta a ales pentru această apariție o rochie lungă, elegantă, iar imaginea transmite multă căldură și emoție. Pentru prima dată, fanii au avut ocazia să îl descopere pe Matei într-o fotografie atât de clară, după ce, până acum, actrița a preferat să fie mai discretă în ceea ce privește viața personală.

De-a lungul timpului, Ilona a mai distribuit imagini cu fiul său pe rețelele sociale, însă a avut grijă să păstreze o parte din intimitatea familiei. Apariția pe coperta revistei a reprezentat o schimbare importantă, iar reacțiile admiratorilor nu au întârziat să apară.

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Actrița a redistribuit imaginile pe conturile sale de socializare și a explicat motivul pentru care a acceptat această apariție. Pentru Ilona, coperta nu este doar o fotografie, ci o amintire pe care fiul său o va putea păstra peste ani.

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Ce au remarcat oamenii la chipul micuțului Matei

„Nu v-am arătat până acum iepurașul ăsta, dar m-am gândit că ar fi o amintire frumoasă pentru el această copertă. Așa că am acceptat cu bucurie să apărem în primul număr al revistei Unica Baby, care va fi din 25 iunie în toate magazinele de specialitate. Sper să purtăm noroc”, a transmis Ilona Brezoianu pe rețelele sociale.

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Apariția a fost primită cu mult entuziasm de cei care o urmăresc pe vedetă. Mulți dintre fani au apreciat naturalețea momentului și faptul că Ilona a ales să împărtășească această etapă importantă din viața sa într-un mod elegant și discret.

De când a devenit mamă, Ilona Brezoianu a vorbit rar despre viața de familie, preferând să păstreze echilibrul între expunerea publică și momentele personale. Vedeta a mărturisit de mai multe ori că această perioadă este una extrem de importantă pentru ea și că rolul de mamă i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

Imaginea alături de Matei a devenit rapid una dintre cele mai apreciate postări ale sale, iar fanii au transmis numeroase mesaje de felicitare și urări pentru micuț. Momentul rămâne unul special pentru actriță, dar și pentru cei care au urmărit parcursul ei profesional și personal.