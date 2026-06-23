Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Prima imagine cu fiul Ilonei Brezoianu. Ce au remarcat oamenii la chipul micuțului Matei

Prima imagine cu fiul Ilonei Brezoianu. Ce au remarcat oamenii la chipul micuțului Matei

Ilona Brezoianu a publicat o imagine emoționantă alături de fiul său, Matei. Actrița a apărut pe coperta unei reviste împreună cu băiețelul său.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Iunie 2026, 15:26 | Actualizat Marti, 23 Iunie 2026, 15:30
Galerie
Ilona Brezoianu a publicat o imagine emoționantă alături de fiul său, Matei. Actrița a apărut pe coperta unei reviste împreună cu băiețelul său. | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ilona Brezoianu a făcut publică o imagine emoționantă cu fiul său, Matei. Actrița și prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea după ce a acceptat să apară alături de micuț pe coperta unei reviste dedicate părinților. Momentul a fost unul special, mai ales pentru admiratorii vedetei, care au așteptat cu nerăbdare să îl vadă mai clar pe băiețelul acesteia. Fanii au remarcat imadiat asemănarea celui mic cu părinții lor.

Prima imagine cu fiul Ilonei Brezoianu

În fotografia publicată, Ilona Brezoianu apare ținându-l în brațe pe fiul ei. Vedeta a ales pentru această apariție o rochie lungă, elegantă, iar imaginea transmite multă căldură și emoție. Pentru prima dată, fanii au avut ocazia să îl descopere pe Matei într-o fotografie atât de clară, după ce, până acum, actrița a preferat să fie mai discretă în ceea ce privește viața personală.

De-a lungul timpului, Ilona a mai distribuit imagini cu fiul său pe rețelele sociale, însă a avut grijă să păstreze o parte din intimitatea familiei. Apariția pe coperta revistei a reprezentat o schimbare importantă, iar reacțiile admiratorilor nu au întârziat să apară.

Articolul continuă după reclamă

Actrița a redistribuit imaginile pe conturile sale de socializare și a explicat motivul pentru care a acceptat această apariție. Pentru Ilona, coperta nu este doar o fotografie, ci o amintire pe care fiul său o va putea păstra peste ani.

Citește și: Imaginea emoționantă cu fiul Ilonei Brezoianu și tatăl lui. Poza de colecție cu micuțul Matei

Ce au remarcat oamenii la chipul micuțului Matei

„Nu v-am arătat până acum iepurașul ăsta, dar m-am gândit că ar fi o amintire frumoasă pentru el această copertă. Așa că am acceptat cu bucurie să apărem în primul număr al revistei Unica Baby, care va fi din 25 iunie în toate magazinele de specialitate. Sper să purtăm noroc”, a transmis Ilona Brezoianu pe rețelele sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Apariția a fost primită cu mult entuziasm de cei care o urmăresc pe vedetă. Mulți dintre fani au apreciat naturalețea momentului și faptul că Ilona a ales să împărtășească această etapă importantă din viața sa într-un mod elegant și discret.

De când a devenit mamă, Ilona Brezoianu a vorbit rar despre viața de familie, preferând să păstreze echilibrul între expunerea publică și momentele personale. Vedeta a mărturisit de mai multe ori că această perioadă este una extrem de importantă pentru ea și că rolul de mamă i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

+1
Mai multe fotografii

Imaginea alături de Matei a devenit rapid una dintre cele mai apreciate postări ale sale, iar fanii au transmis numeroase mesaje de felicitare și urări pentru micuț. Momentul rămâne unul special pentru actriță, dar și pentru cei care au urmărit parcursul ei profesional și personal.

Artista din România care a devenit bunică la doar 36 de ani. A apărut așa la botezul nepoatei...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i-a putut dezvălui Sorin Grindeanu lui Gigi Becali, după ce Guvernul Veștea a picat: „Nu-mi vine să cred” Ce i-a putut dezvălui Sorin Grindeanu lui Gigi Becali, după ce Guvernul Veștea a picat: „Nu-mi vine să cred”
Observatornews.ro EXCLUSIV. Noi imagini cu intervenţia comică a celor 5 poliţişti cu bărbatul în şort, filmate de un şofer EXCLUSIV. Noi imagini cu intervenţia comică a celor 5 poliţişti cu bărbatul în şort, filmate de un şofer
Antena 3 O femeie care și-a închiriat casa a fost șocată s-o găsească goală. Chiriașii au plecat cu mobila și chiar cu vasul de WC O femeie care și-a închiriat casa a fost șocată s-o găsească goală. Chiriașii au plecat cu mobila și chiar cu vasul de WC
SpyNews Care este numele real al soției lui Luis Gabriel. Toată lumea o știe drept Haziran, dar nu o cheamă așa Care este numele real al soției lui Luis Gabriel. Toată lumea o știe drept Haziran, dar nu o cheamă așa
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Câți bani le oferă Pescobar elevilor cu 10 pe linie la BAC 2026. Ce sumă a pus la bătaie afaceristul
Câți bani le oferă Pescobar elevilor cu 10 pe linie la BAC 2026. Ce sumă a pus la bătaie afaceristul
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Sorana Mohamad și-a schimbat complet viața după divorț. Cum arată acum fosta membră A.S.I.A.
Sorana Mohamad și-a schimbat complet viața după divorț. Cum arată acum fosta membră A.S.I.A.
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj.... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un robot umanoid a ieșit la cerșit pe o stradă din China. Spunea că „nu are bani să se reîncarce”
Un robot umanoid a ieșit la cerșit pe o stradă din China. Spunea că „nu are bani să se reîncarce” Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Călin Georgescu, mesaj dur pentru Guvernul Bolojan III: „Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare!”
Călin Georgescu, mesaj dur pentru Guvernul Bolojan III: „Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare!” BZI
Prima alegere de ayatollah, la un congres PNL: Liberalii și-au epurat conducerea și și-au ales alta. Plină de ex-bășiști, progresiști și ONG-iști #rezist
Prima alegere de ayatollah, la un congres PNL: Liberalii și-au epurat conducerea și și-au ales alta. Plină de... Jurnalul
Dua Lipa a făcut publice imaginile de la nunta de poveste din Sicilia. Cine au fost invitații de top
Dua Lipa a făcut publice imaginile de la nunta de poveste din Sicilia. Cine au fost invitații de top Kudika
Singurele zodii protejate de Sânziene. De ASTAZI începe cea mai frumoasă perioadă
Singurele zodii protejate de Sânziene. De ASTAZI începe cea mai frumoasă perioadă Redactia.ro
Capitalele europene unde chiriile depăşesc 2.500 de euro. Unde se situează Bucureştiul
Capitalele europene unde chiriile depăşesc 2.500 de euro. Unde se situează Bucureştiul Observator
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x