Imaginea emoționantă cu fiul Ilonei Brezoianu și tatăl lui. Poza de colecție cu micuțul Matei

Ilona Brezoianu, jurata de la Te cunosc de undeva, a postat recent o nouă fotografie cu fiul ei, Matei, pe Insta Story, iar fanii s-au bucurat să îl revadă pe micuț.

Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu 4 luni și de atunci trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Cu emoții și inima plină, Ilona povestește despre fiul ei Matei ori de câte ori are ocazia la Super Neatza de Weekend atunci când se alătură colegilor ei.

Imaginea emoționantă cu soțul și fiul Ilonei Brezoianu

Frumoasa actriță își dedică acum tot timpul fiului ei și se bucură în fiecare să îl vadă crescând. Atunci când nu îl fotografiază prin casă, în timp ce se joacă cu el, îl hrănește sau îl pune pe păturica de activități, Ilona iese cu băiețelul ei în parc și se bucură împreună de plimbare în aer liber.

Citește și: Ilona Brezoianu, în lacrimi la Neatza. Momentul care a făcut-o să nu mai poată vorbi de emoție: „Dacă nu ești mamă, nu înțelegi”

Recent, Ilona a postat pe Insta Story o imagine emoționantă cu soțul ei, Andrei, care se joacă în parc cu fiul lor. Imaginea adorabilă i-a încântat pe fanii actriței care sunt mereu dornici să vadă noi imagini cu fiul ei.

Ilona Brezoianu se bucură din plin de satisfacțiile vieții de mămică și a mai povestit recent că atunci când se simte copleșită sau obosită, apelează la ajutorul părinților ei, care s-au mutat recent în București pentru a o ajuta cu creșterea nepoțelului lor.

Chiar dacă a devenit mamă în urmă cu doar câteva luni, Ilona continuă să fie activă în mediul online, pe partea de influencing, dar merge și la emisiune în weekend, atunci când are ocazia și îl poate lăsa pe Matei cu soțul ei sau cu părinții ei.

Citește și: Ilona Brezoianu și Florin Ristei, dialog savuros pe scena Sălii Palatului: „Uite, am concert!”. Ce au cântat împreună

De când au devenit părinți, Ilona a dezvăluit că soțul ei, Andrei, este cel mai mare sprijin al ei, fiind mereu acolo să o ajute cu Matei ori de câte ori are nevoie. Andrei e un tată responsabil care pune mereu pe primul loc atât bunăstarea copilului lui, cât și a soției lui care are mai multă nevoie de odihnă.

De asemenea, recent ea a onorat și o invitație de concert, atunci când Florin Ristei și-a dorit să cânte câteva piese alături de ea pe scenă. Cei doi au făcut un spectacol de zile mari pe scena Sălii Palatului acolo unde sute de fanii i-au aplaudat furtunos.

Firea ei carismatică și talentul deosebit i-a făcut pe fani să o întrebe adesea și când se va întoarce pe scena teatrului. Actrița a dezvăluit că nu va mai dura mult și va relua spectacolele pe care le juca și, probabil, va avea și unele noi.

Mereu cu zâmbetul pe buze și plină de entuziasm, Ilona își ține fanii de pe rețelele de socializare la curent cu ultimele evenimente din viața ei personală. Matei a crescut văzând cu ochii, iar actrița se miră și ea cât de mult s-a schimbat bebelușul ei de la naștere și până în prezent.

Citește și: Fiul Ilonei Brezoianu a împlinit 4 luni. Imaginea emoționantă pe care actrița a postat-o cu micuțul ei