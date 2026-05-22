Prima reacție a lui Mario Iorgulescu, după decizia de condamnare definitivă. Ce mesaj a avut fiul lui Gino Iorgulescu

Mario Iorgulescu a avut prima reacție după condamnarea definitivă la 8 ani și 8 luni de închisoare în dosarul accidentului rutier din 2019, în care un tânăr și-a pierdut viața. Fiul lui Gino Iorgulescu spune că este afectat de decizia instanței.

Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 18:00 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 18:02
Mario Iorgulescu a avut prima reacție după condamnarea definitivă la 8 ani și 8 luni de închisoare în dosarul accidentului rutier din 2019, în care un tânăr și-a pierdut viața. Fiul lui Gino Iorgulescu spune că este afectat de decizia instanței.
Mario Iorgulescu a avut prima sa reacție oficială după decizia de condamnare definitivă. Fiul lui Gino Iorgulescu a postat un mesaj direct pentru cei care îi urmăresc activitatea, după ce a fost condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru accidentul rutier pe care l-a produs.

În urma accidentului, un tânăr de 24 de ani și-a pierdut viața. Decizia instanței vine în urma contopirii mai multor pedepse stabilite în dosarele sale.

Fiul lui Gino Iorgulescu a transmis un mesaj scurt și a declarat că este afectat de hotărârea luată.

„Crede-mă că sunt nasol rău acum. Sper că înțelegi”, ar fi declarat Mario Iorgulescu, potrivit Cancan.

Curtea de Apel București a decis că acesta trebuie să execute pedeapsa de 8 ani și 8 luni de închisoare, decizia fiind definitivă. Vestea a venit ca un șoc pentru Mario Iorgulescu, aflat în prezent internat într-o clinică din Italia.

Pedeapsa finală rezultă din contopirea mai multor condamnări: 7 ani pentru ucidere din culpă, 2 ani pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 3 ani pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, într-un alt dosar. Instanța a aplicat pedeapsa cea mai grea de 7 ani, la care s-a adăugat un spor de 1 an și 8 luni, rezultând condamnarea finală de 8 ani și 8 luni.

Deși se află în Italia, internat, veștile despre decizie au ajuns și la Mario Iorgulescu. Acesta a oferit anterior propria variantă asupra accidentului în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața.

„Am trecut două semafoare pe roșu. Nu era absolut nimeni pe stradă. Două benzi dus, două benzi întors. Nu era nimeni pe stradă. Am trecut două semafoare pe roșu. Înainte am oprit la semafor. Am văzut că nu vine nimeni. Am trecut la următorul. Nu, la următorul am trecut, nu am mai oprit. Și al treilea l-am trecut pe verde.

La al treilea semafor, de pe o străduță a ieșit o mașină. Eu am ocolit mașina aia așa și, când să mă întorc pe banda mea, pe partea mea, era un scuar nesemnalizat. Eu am lovit scuarul ăla, mi-a rupt roțile de la mașină și m-a aruncat pe contrasens.

A doua zi au dispărut filmările și s-a semnalizat scuarul. Pentru că eu am făcut o greșeală față de cineva foarte important din România și persoana respectivă nu m-a iertat. Și am fost anunțat de cineva foarte important din România”, a spus Mario potrivit Cancan.

Până în acest moment, Mario Iorgulescu nu a mai făcut alte declarații privind pedeapsa definitivă pe care urmează să o execute.

