Cum arată vila lui Gino Iorgulescu din Primăverii. Imagini din casa în care a copilărit Mario Iorgulescu: „E cât un stadion”

DJ-ul Silviu Andrei a vorbit în emisiunea lui Dan Capatos despre locuința de lux în care a copilărit Mario Iorgulescu.

Cum arată vila lui Gino Iorgulescu din Primăverii. Imagini din casa în care a locuit Mario Iorgulescu | Captură Observator

Casa lui Gino Iorgulescu din Primăverii a revenit în centrul atenției, după ce DJ-ul Silviu Andrei a dezvăluit, în emisiunea „Dan Capatos Show”, detalii despre camerele generoase, obiectele de artă și stilul de viață exclusivist al familiei.

Cum arată vila din Primăverii în care a copilărit Mario Iorgulescu

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Silviu Andrei a rememorat perioada în care l-a vizitat pe Mario Iorgulescu și a avut ocazia să vadă cum arată în interior una dintre cele mai luxoase proprietăți din București.

Potrivit relatărilor, locuința familiei Iorgulescu din Primăverii era una extrem de mare și elegantă. Vila dispune de șase dormitoare și șase băi, spațiile fiind imense și atent compartimentate. În interior găseai numeroase obiecte de artă, care confereau spațiului un aer sofisticat.

„Vă arătam și locuința lui Mario în care a trăit. Casa este una dintre cele mai importante proprietăți din România. Haideți să ne uităm un pic. Este casa din Primăverii, noi aveam o idee despre această casă cu totul altfel conturată. Există și astfel de case. Este una dintre cele mai frumoase case din București. Am ajuns în ea când Mario era cuminte, eu l-am cunoscut în ambele moduri”, a mărturisit Dan Capatos, potrivit Libertatea.

În timpul emisiunii au fost difuzate și imagini care au confirmat descrierile făcute. Camerele largi, decorațiunile atent alese făceau din vilă un adevărat reper în cartierul Primăverii, unul dintre cele mai exclusiviste din Capitală.

„A fost un cadru restrâns, de asta nu am mers la restaurant. Am lăsat mașina acolo și am plecat târziu. În livingul mare am stat, știu că Gino a apărut de la un balcon. Mario era o gazdă deosebită. Are niște servitori care se ocupă și căutau un om să ne mai dea niște mezeluri și râdeam că nu mai găsea pe nimeni în casa aia mare. E o casă cât un stadion. Am fost și în cea de la Snagov. Casa de acolo e altfel, curtea foarte mare, era un foișor în care ne strângeam, pe malul lacului. Casa de la Snagov, nu știu, nu am intrat, nu rețin. Ca orice om care a locuit la bloc, casa e superbă”, a dezvăluit Silviu Andrei, potrivit sursei citate mai sus.

Ce alte proprietăți mai deține familia Iorgulescu

Așadar, pe lângă vila din Primăverii, Silviu Andrei a amintit și de casa din Snagov. Potrivit declarațiilor sale, acolo exista un foișor pe malul lacului, unde se adunau invitații.

În prezent, una dintre proprietăți este scoasă la vânzare, contextul fiind legat de problemele cu care se confruntă familia Iorgulescu.

„Șase băi, șase dormitoare, util 2.000 de metri pătrați. E o superbitate de casă, care, din cauza problemelor, e scoasă la vânzare. L-a costat procesul pe Gino. Casa din Snagov e pierdută, nu cred că Gino voia să fie atât de speculat. Zece milioane de euro, dar ar accepta și opt milioane”, a declarat Dan Capatos.

„Casa e un obiect de artă, are niște obiecte superbe acolo. E foarte trist că Gino trece prin cumpăna asta din viața lui și a copilului, când cel mai drag om i-a făcut asta. E groaznic”, a adăugat Silviu Andrei, potrivit Libertatea.