Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Primele imagini cu Alexandra Ungureanu și iubitul ei. Cum arată partenerul artistei 

Primele imagini cu Alexandra Ungureanu și iubitul ei. Cum arată partenerul artistei 

Alexandra Ungureanu, fosta concurentă de la Te cunosc de undeva, a fost recent surprinsă de paparazzi în compania iubitului ei pe care îl ține departe de lumina reflectoarelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025, 11:33 | Actualizat Vineri, 07 Noiembrie 2025, 12:46
Galerie
Alexandra Ungureanu a fost recent surprinsă de paparazzi în compania iubitului ei într-un mall din Capitală. | Instagram & Antena 1

Alexandra Ungureanu a fost fotografiată de paparazzi în prezența iubitului ei. Artista a fost mereu discretă atunci când vine vorba de viața ei amoroasă.

Cum arată iubitul Alexandrei Ungureanu, fosta concurentă Te cunosc de undeva

Ea a vorbit deschis de mai multe ori despre relația cu iubitul ei, dar nu a spus cine este sau cum arată, evitând să posteze imagini cu el pe rețelele de socializare. Alexandra Ungureanu a spus despre el că locuiește în străinătate, au o relație la distanță și preferă să se bucure în tihnă de timpul petrecut alături de el, fără să se afișeze împreună la evenimente publice.

Citește și: Dezvăluirile Alexandrei Ungureanu despre noul ei iubit. Cum funcționează pentru ei relația la distanță

Articolul continuă după reclamă

Chiar dacă a vorbit deschis despre relația ei, Alexandra a evitat să ofere prea multe detalii, fiind rezervată în ceea ce privește informațiile care au ajuns în presă despre partenerul ei. La 43 de ani, Alexandra este împlintă în plan profesional, dar și personal.

Artista formează un cuplu cu un bucătar șef, care lucrează în Marea Britanie. Aceasta este pregătită să meargă în vizită la el. Deși dorește să-și ajute iubitul, care gătește în restaurante exclusiviste în Anglia, nu îi iese întotdeauna o treabă prea bună. Cu toate acestea, își sprijină partenerul spălând vasele.

Potrivit Spynews, cei doi s-ar fi cunoscut pe rețelele de socializare și au discutat inițial despre o potențială colaborare.

Se pare că între cei doi s-a legat ceva mai mult decât o simplă colaborare, devenind din ce în ce mai apropiați pe măsură ce au discutat despre proiectele lor. Astfel, prietenia lor s-a transformat într-o relație trainică, ce a trecut nu doar testul timpului, dar și pe cel al distanței.

Astăzi artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul ei și a vorbit recent și despre nebuniile pe care o persoană le poate face din dragoste, doar pentru a fi alături de persoana iubită.

Citește și: Interviu cu Alexandra Ungureanu și Keo. Concurenții Te Cunosc de Undeva ne-au dezvăluit cel mai amuzant moment de la filmări

„Am mers pe motor 800 km, o noapte întreagă, de fapt de sâmbătă, de la ora 14:00, până a doua zi dimineața, la ora 8. Nu mai puteam de somn. În viața vieților mele, cu toate cântările, nu mi-a fost atât de somn, de era să cad de pe motor. De dragul lui am rezistat. Era și o ploaie... Când ești pasionat de motor, e plăcut, eu în spate... nici nu puteam să vorbesc, decât să dăm cap în cap sau să vorbim pe căști. Cu toate acestea, a fost o seară de neuitat, pentru că a fost o experiență...”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru Spynews.ro.

Recent, paparazzi Spynews i-au surprins pe cei doi îndrăgostiți împreună într-un mall din București.

Vezi aici imaginile cu Alexandra Ungureanu și iubitul ei!

Amândoi îmbrăcați în ținute casual, astfel încât să nu atragă prea mult atenția, ei au fost foarte discreți și au evitat să se țină de mână, deși zâmbetele i-au dat de gol.

colaj alexandra ungureanu
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Cine este iubitul Alexandrei Ungureanu. Artista a vorbit despre posibilitatea de a avea copii

Mesajul emoționant al lui Jorge pentru soția lui, Ramona, de ziua ei de naștere. Cum arată partenera lui la 53 ani... Actrița Pauline Collins, nominalizată la Oscar, a încetat din viață. Starul din Shirley Valentine avea 85 de ani...
Înapoi la Homepage
AS.ro Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
Observatornews.ro Fraudă de 300 mil. € la combinatul din Galați. Șefii ar fi delapidat fonduri cu ajutorul Gazprom Fraudă de 300 mil. € la combinatul din Galați. Șefii ar fi delapidat fonduri cu ajutorul Gazprom
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ce va face Adrian Cula cu hainele Marinelei Chelaru. Unde vor ajunge piesele vestimentare ale regretatei actrițe
Ce va face Adrian Cula cu hainele Marinelei Chelaru. Unde vor ajunge piesele vestimentare ale regretatei actrițe
Urări de Sfinții Mihail și Gavril 2025. Felicitări și mesaje pentru sărbătoriți
Urări de Sfinții Mihail și Gavril 2025. Felicitări și mesaje pentru sărbătoriți Catine.ro
La ce preț se vinde un tablou pictat de Mihai Trăistariu. Artistul s-a gândit să își deschidă o nouă afacere
La ce preț se vinde un tablou pictat de Mihai Trăistariu. Artistul s-a gândit să își deschidă o nouă afacere
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Live blog – Reduceri de Black Friday 2025
Live blog – Reduceri de Black Friday 2025 Libertatea.ro
Combinatul de la Galați ținea în picioare imperiul lui Sanjeev Gupta. „Nu putem eșua, chiar dacă ar trebui să vindem câțiva copii”
Combinatul de la Galați ținea în picioare imperiul lui Sanjeev Gupta. „Nu putem eșua, chiar dacă ar... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim că ne-ai ales. Noi te vom alege mereu. În curând...„
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim... Elle
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid la tine acasă
Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid la tine acasă HelloTaste.ro
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se... Jurnalul
Horoscopul dragostei: 3 zodii care își pot întâlni sufletul pereche în săptămâna 10-16 noiembrie 2025
Horoscopul dragostei: 3 zodii care își pot întâlni sufletul pereche în săptămâna 10-16 noiembrie 2025 Kudika
Ninsori şi frig în decembrie. Meteorologii anunţă o iarnă ca altădată
Ninsori şi frig în decembrie. Meteorologii anunţă o iarnă ca altădată Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion Observator
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător MediCOOL
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte?
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată caldă de toamnă cu cartof dulce, smochine, rodie și feta
Salată caldă de toamnă cu cartof dulce, smochine, rodie și feta Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x