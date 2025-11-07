Primele imagini cu Alexandra Ungureanu și iubitul ei. Cum arată partenerul artistei 

Alexandra Ungureanu, fosta concurentă de la Te cunosc de undeva, a fost recent surprinsă de paparazzi în compania iubitului ei pe care îl ține departe de lumina reflectoarelor.

Alexandra Ungureanu a fost fotografiată de paparazzi în prezența iubitului ei. Artista a fost mereu discretă atunci când vine vorba de viața ei amoroasă.

Cum arată iubitul Alexandrei Ungureanu, fosta concurentă Te cunosc de undeva

Ea a vorbit deschis de mai multe ori despre relația cu iubitul ei, dar nu a spus cine este sau cum arată, evitând să posteze imagini cu el pe rețelele de socializare. Alexandra Ungureanu a spus despre el că locuiește în străinătate, au o relație la distanță și preferă să se bucure în tihnă de timpul petrecut alături de el, fără să se afișeze împreună la evenimente publice.

Chiar dacă a vorbit deschis despre relația ei, Alexandra a evitat să ofere prea multe detalii, fiind rezervată în ceea ce privește informațiile care au ajuns în presă despre partenerul ei. La 43 de ani, Alexandra este împlintă în plan profesional, dar și personal.

Artista formează un cuplu cu un bucătar șef, care lucrează în Marea Britanie. Aceasta este pregătită să meargă în vizită la el. Deși dorește să-și ajute iubitul, care gătește în restaurante exclusiviste în Anglia, nu îi iese întotdeauna o treabă prea bună. Cu toate acestea, își sprijină partenerul spălând vasele.

Potrivit Spynews, cei doi s-ar fi cunoscut pe rețelele de socializare și au discutat inițial despre o potențială colaborare.

Se pare că între cei doi s-a legat ceva mai mult decât o simplă colaborare, devenind din ce în ce mai apropiați pe măsură ce au discutat despre proiectele lor. Astfel, prietenia lor s-a transformat într-o relație trainică, ce a trecut nu doar testul timpului, dar și pe cel al distanței.

Astăzi artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul ei și a vorbit recent și despre nebuniile pe care o persoană le poate face din dragoste, doar pentru a fi alături de persoana iubită.

„Am mers pe motor 800 km, o noapte întreagă, de fapt de sâmbătă, de la ora 14:00, până a doua zi dimineața, la ora 8. Nu mai puteam de somn. În viața vieților mele, cu toate cântările, nu mi-a fost atât de somn, de era să cad de pe motor. De dragul lui am rezistat. Era și o ploaie... Când ești pasionat de motor, e plăcut, eu în spate... nici nu puteam să vorbesc, decât să dăm cap în cap sau să vorbim pe căști. Cu toate acestea, a fost o seară de neuitat, pentru că a fost o experiență...”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru Spynews.ro.

Recent, paparazzi Spynews i-au surprins pe cei doi îndrăgostiți împreună într-un mall din București.

Amândoi îmbrăcați în ținute casual, astfel încât să nu atragă prea mult atenția, ei au fost foarte discreți și au evitat să se țină de mână, deși zâmbetele i-au dat de gol.

