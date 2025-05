Interviu cu Alexandra Ungureanu și Keo. Concurenții Te Cunosc de Undeva ne-au dezvăluit cel mai amuzant moment de la filmări

Alexandra Ungureanu și Keo sunt gata să performeze momentul lor de excepție pe scena Te Cunosc de Undeva în semifinala sezonului 21.

Alexandra Ungureanu și Keo ne-au oferit un interviu în exclusivitate în care ne-au povestit despre temerile lor înainte de semifinala și finala Te Cunosc de Undeva sezonul 21.

Cu sufletul deschis și gata să ia cu asalt scena, Alexandra și Keo au vorbit despre echipa de care se tem cel mai mult, întâmplările amuzante de la filmări și au transmis un mesaj de încurajare pentru restul concurenților.

Interviu exclusiv cu Alexandra Ungureanu și Keo înainte de semifinala Te Cunosc de Undeva

1. Care e echipa de care te temi cel mai mult în semifinală?

“De noi”, spune Keo.

“Să nu ne autosabotăm”, a mai completat Alexandra.

2.Care a fost cea mai amuzantă întâmplare de la repetiții?

“De la Golimaar cred”, a spus Alexandra.

Chiar dacă lui Keo acel moment nu i s-a părut amuzant, Alexandra a zis că pentru ea fix asta a fost amuzant.

3.Ce mesaj de încurajare ai transmite echipei cu care te-ai împrietenit pe parcursul show-ului?

“Ne-am împrietenit cu toată lumea, suntem o gașcă foarte faină, ținem unii la alții și o să ne fie extrem de dor, dar pun pariu că o să ne mai vedem. Noi putem da nu o încurajare, dar un prognostic: Marius și Cristian o să câștige finala”, a spus Alexandra Ungureanu.

„Eu mizez pe Capet”, a completat Keo.

Participarea lui Keo în sezonul 21 Te Cunosc de Undeva nu este o coincidență. Așa cum știm, o dată cu sezonul 20, a avut loc și o schimbare la masa juriului, unde Andreea Bălan, fosta iubită a artistului, a fost înlocuită cu Ilona Brezoianu.

Actrița Ilona Brezoianu face parte acum din juriul Te cunosc de undeva, alături de Cristi Iacob, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan. Andreea Bălan a decis să renunțe la colaborarea cu Antena 1 în septembrie 2024.

Keo a recunoscut că a decis să participe la acest show abia acum, când fosta lui iubită nu mai face parte din juriu. Într-un interviu recent pentru Viva, Keo a vorbit despre fosta lui relație cu fosta jurată Te cunosc de undeva.

“Cumva, mereu am fost reticent la ideea de a participa. O dată am fost în show, în calitate de invitat, dar este cu totul altceva să particip în calitate de concurent. Este o mare provocare pentru mine, deoarece, în cei 20 de ani de carieră, am urmărit întotdeauna să-mi construiesc o personalitate aparte, un univers propriu cât mai bine conturat atât în stilul muzical, cât și al interpretării. La TCDU este tocmai opusul, trebuie să-l las acasă pe Keo și să intru în personajul oferit de ruletă. Recunosc că am mari emoții și sper să nu dezamăgesc. Acum, că am acceptat propunerea, îmi dau seama că aș fi ratat ceva foarte, foarte cool”, a spus Keo.

