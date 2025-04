Primele imagini cu chipul lui Daisy, fetița lui Katy Perry și a lui Orlando Bloom. Cum arată micuța la 4 ani

Luni, 14 aprilie, Daisy Dove Bloom, în vârstă de 4 ani, a fost în prim-plan, urmărind-o pe Katy Perry cum revine pe Pământ după câteva minute petrecute în spațiu.

Interpreta piesei „Hot N’ Cold” își crește fetița împreună cu logodnicul ei, Orlando Bloom. Deși au ținut-o departe de ochii presei până nu demult, cei doi au decis să îi arate chipul cu ocazia scurtei lansări în spațiu a lui Katy Perry.

Primele imagini cu chipul lui Daisy, fetița lui Katy Perry și a lui Orlando Bloom

Fetița lui Katy Perry și-a privit mama scriind istorie. Luni, 14 aprilie, Daisy Dove Bloom, care are 4 ani, a fost în centrul atenției. Micuța a urmărit-o pe Katy Perry cum se întoarce pe Pământ după câteva minute petrecute în spațiu, alături de prima echipă formată exclusiv din femei de la Blue Origin.

Îmbrăcată într-un costum de astronaut, micuța Daisy a privit spre cer cu un zâmbet larg, în timp ce capsula cobora spre sol.

În semn de dragoste pentru fetița ei, Katy Perry a luat cu ea în spațiu o mică margaretă, pe care a ridicat-o spre cer când a ieșit din capsulă, după întoarcerea pe Pământ.

„Experiența aceasta este cea mai specială după bucuria de a fi mamă”, le-a spus ea jurnaliștilor după aterizare.

„De asta mi-a fost greu să plec, pentru că acolo e toată dragostea mea. A trebuit să mă predau și să am încredere că universul are grijă de mine, mă protejează pe mine, familia mea și fetița mea. Sunt împlinită datorită darului de a fi mamă, iar să ajung în spațiu este incredibil. Am vrut să fiu un model de curaj, demnitate și neînfricare pentru fetița mea”, a declarat cântăreața, conform People.

Katy Perry și alte cinci femei au ajuns la limita spațiului cosmic

Cântăreața, alături de Lauren Sánchez, Gayle King, cercetătoarea NASA Aisha Bowe, astronauta și specialista în bioastronautică Amanda Nguyen și regizoarea Kerianne Flynn, au efectuat o misiune dus-întors de aproape patru minute până la marginea spațiului.

Într-un interviu pentru Elle, înainte de lansare, femeile au povestit că plănuiesc să pășească în această nouă lume fără să renunțe la stil.

„Spațiul va deveni în sfârșit glam”, a afirmat Perry. „Să vă spun ceva: dacă aș putea să iau și machiajul cu mine, aș face-o. Vom pune «ass» în astronaut!”.

Katy Perry și Orlando Bloom sunt părinții unei fetițe de 4 ani

Katy Perry are o fetiță împreună cu logodnicul ei, Orlando Bloom, în vârstă de 48 de ani. În ianuarie, vedeta pop a vorbit despre personalitatea lui Daisy, spunând că micuța seamănă perfect cu „părinții ei extrovertiți” – și că își va aduce toată energia pe scenă, alături de Perry, în turneu.

„Cu siguranță va ieși în față și își va răspândi lumina”, a spus artista despre Daisy. „Este foarte entuziasmată. Este o extrovertită, bineînțeles, fiind crescută de doi extrovertiți, și iubește muzica și piesele mamei ei”.

Interpreta piesei „Dark Horse” a dezvăluit că fiica ei își exersează deja talentul muzical. „Astăzi a avut ora de muzică și abia ce am primit o poză cu ea ținând un ukulele în mână”, a povestit Perry.

Deși va merge în turneu cu Katy Perry, Daisy încă nu își dă seama cu adevărat cât de faimoasă este mama ei. Pentru moment, Perry și Bloom sunt concentrați să-i ofere micuței o copilărie cât mai frumoasă.