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Primele imagini cu chipul micuței Jessica, mezina lui Pepe. Artistul a lansat un videoclip cu toată familia. Imagini de colecție

Pepe a lansat un videoclip de senzație în care apare alături de numeroasa și frumoasa lui familie. Surpriza din videoclip este reprezentată de apariția mezinei: Jessica Pascu. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 15:22 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 15:44
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Pepe, videoclip emoționant cu toată familia | Antena 1
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Pepe a lansat un videoclip în care apare întreaga lui familie. Artistul se mândrește cu o familie numeroasă: „Mă mândresc și sunt fericit cu familia mea. Ei sunt dragostea, echilibrul și comoara vieții mele”, a transmis acesta.

În videoclip sunt imagini de colecție din trecut și din prezent. Invitat la Super Neatza, artistul a precizat că se bucură nespus să vadă cum copiii și nepoții lui sunt în relații la fel de frumoase cum erau el, frații și verișorii în copilărie:

„E o piesă despre iubire, despre familie, despre asumare, despre respectul pe care îl purtăm bunicilor, părinților și de a insufla copiilor mai departe dragostea pentru familie”, a transmis Pepe la Super Neatza.

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Imagini de colecție cu Pepe. Cum arăta la 10 ani

În videoclip apar imagini cu Pepe din copilărie și adolescență jucându-se, distrându-se și fiind aproape de cei dragi. În videoclip apar filmări din 1989, pe când Pepe avea 10 ani.

„Am crescut toți într-o casă

Am mâncat toți la o masă

Frați, surori, veri, verișoare

Ascultam de cel mai mare

Și copiii cei mai mici

Învățau de la bunici

Am dormit în gălăgie

Am cântat cu bucurie

Ne-am crescut unii pe alții

Ne-ajutam că așa sunt frații!”, sunt câteva dintre versurile cântate de Pepe.

Primele imagini cu chipul micuței Jessica, mezina lui Pepe. Cum arată fiica lui și a lui Yasmine

În cadrul videclipului, Pepe a făcut publice primele imagini cu chipul mezinei sale, Jessica Pascu.

Micuța s-a născut pe 13 aprilie 2026, în a doua zi de Paște: „Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi, eroina mămică și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot”, a declarat Pepe pe rețelele sociale, în ziua în care i s-a născut cel de-al patrulea copil.

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Pepe
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