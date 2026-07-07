Primele imagini cu Laurette după externare. Ce decizie au luat medicii

Laurette a fost externată din spital după mai multe intervenții chirurgicale și complicații medicale. Vedeta spune că se simte mai bine și le transmite un mesaj femeilor care iau în calcul procedurile estetice.

Laurette a fost externată din spital după mai multe intervenții chirurgicale și complicații medicale. Vedeta spune că se simte mai bine și le transmite un mesaj femeilor care iau în calcul procedurile estetice. | Instagram/Antena1

Laurette a apărut pentru prima dată în mediul online după ce a fost externată din spital, iar veștile sunt în sfârșit încurajatoare. Deși perioada dificilă nu s-a încheiat complet, vedeta spune că se simte mult mai bine și privește cu optimism spre recuperare.

Primele imagini cu Laurette după externare

După mai multe probleme de sănătate și intervenții chirurgicale, Laurette le-a povestit urmăritorilor săi că infecția care i-a pus sănătatea în pericol s-a retras, iar acum urmează perioada de recuperare.

„Am ajuns acasă și mă simt mult mai bine. Cred că vedeți și pe fața mea. Cred că am scăpat de infecție și de tot ce îmi punea piciorul și viața în pericol. Sunt optimistă, sunt plină de speranță că totul va fi bine”, a transmis vedeta pe rețelele sociale.

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Problemele de sănătate au început în urmă cu mai mulți ani

Coșmarul Laurettei a început în 2019, când a apelat la o intervenție estetică pentru mărirea feselor. Procedura nu a avut rezultatul dorit, iar în timp au apărut complicații care au necesitat mai multe intervenții chirurgicale și tratamente complexe.

La un moment dat, vedeta mărturisea că ajunsese chiar imobilizată la pat, iar recuperarea s-a dovedit mult mai dificilă decât și-a imaginat.

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În ultimele luni, Laurette a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală și a ales să își documenteze experiența în mediul online. La doar câteva zile după externare au apărut noi complicații, iar infecția a recidivat, motiv pentru care a fost internată din nou.

După mai multe zile petrecute în spital, medicii i-au dat în cele din urmă undă verde să plece acasă.

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Mesajul transmis femeilor care iau în calcul procedurile estetice

Experiența prin care a trecut a determinat-o pe Laurette să le transmită un mesaj tuturor femeilor care își doresc intervenții estetice.

„Anul acesta a fost anul care m-a schimbat profund. Am trecut printr-o suferință imensă, pornită de la o alegere făcută cu mulți ani în urmă, într-un moment de vulnerabilitate.

Din tot ceea ce am trăit, vreau să vă las un singur mesaj, fetelor: aveți mare grijă de sănătatea voastră. Informați-vă foarte bine înainte de orice procedură estetică. Aflați ce substanțe vi se injectează, ce corpuri străine ajung în organismul vostru, alegeți cu atenție clinica și medicul și citiți cu mare atenție toate documentele înainte de a le semna.”

Vedeta a vorbit și despre cicatricile rămase în urma intervențiilor, spunând că nu le mai privește ca pe un defect.

„M-a întrebat cineva dacă am rămas cu cicatrici. Da, am rămas. Dar nu mi-e rușine cu ele. Sunt dovada că am trecut prin iad și am ieșit învingătoare. Fiecare cicatrice spune o poveste despre durere, curaj și lupta pentru viață. Astăzi nu le mai privesc ca pe un defect, ci ca pe niște medalii ale supraviețuirii. Dumnezeu m-a ridicat atunci când credeam că nu mai pot, iar pentru asta Îi voi fi recunoscătoare toată viața.”

Laurette spune că privește acum cu mai multă încredere spre viitor și speră ca perioada dificilă prin care a trecut să rămână definitiv în urmă.