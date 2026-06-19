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Laurette, din nou pe mâinile medicilor. Starea ei s-a înrăutățit după ultima operație. Ce a dezvăluit: „Piciorul s-a infectat”

Laurette a ajuns din nou pe mâinile medicilor după ultima operație. Starea ei de sănătate s-a înrăutățit. Iată care este motivul pentru care s-a întors la spital.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 10:29 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 13:18
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Laurette a ajuns din nou pe mâinile medicilor după ultima operație | Antena 1 & Instagram
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Laurette trece printr-o perioadă delicată. Aceasta se confruntă cu probleme grave de sănătate din cauza unei intervenții estetice pe care a făcut-o în urmă cu mulți ani. Bruneta a fost supusă unor intervenții chirurgicale, iar starea ei s-a înrăutățit.

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Fosta asistentă TV a fost nevoită să revină pe patul de spital la scurt timp de la externare, după ce a suferit o nouă operație. Pentru că este destul de activă pe rețelele sociale, Laurette nu a ezitat să își țină la curent fanii cu noutățile din viața ei.

Laurette a fost internată din nou, după ultima intervenție chirurgicală

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Deși spera să își revină cât mai repede, bruneta a ajuns din nou pe mâinile medicilor. Se pare că lucrurile s-au complicat pentru ea după ultima operație.

„Din păcate, tot în spital sunt după ultima operație pe care am făcut-o acum două săptămâni. Am mers acasă, însă la aproximativ câteva zile starea mea s-a înrăutățit. Piciorul s-a infectat din nou, și a trebuit să mă întorc de urgență la spital.

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Acum sunt din nou internată. Nu vă ascund că sunt momente foarte grele, dar încerc să mă încurajez singură. Mă rog la Dumnezeu, îmi păstrez credința și mă agăț de fiecare speranță. În același timp, medicii fac tot ce le stă în putință să mă ajute să mă fac bine, să mă pun pe picioare și să mă întorc acasă la fetița mea”, a dezvăluit Laurette, conform spynews.ro.

Laurette a trăit momente cumplite în ultimele luni

De curând, fosta asistentă TV a povestit prin momentele cumplite pe care le-a trăit în ultimele luni, ajungând să fie imobilizată la pat.

„N-am mai postat pe TikTok, n-am mai postat pe Facebook, n-am mai fost activă, n-am mai fost nici la emisiuni, n-am mai fost pe nicăieri pentru că am fost super bolnavă. Deci foarte, foarte bolnavă. Am fost imobilizată la pat, n-am putut să merg din luna septembrie. De luna trecută piciorul meu și-a mai dat drumul puțin, pot să mă mișc un pic, dar încă mai am de făcut câteva operații, cred, și apoi recuperarea.

Colaj cu Laurette în două ipostaze diferite

Recuperarea o să dureze ceva de acum înainte, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper ca acum să fie mult mai bine și să pot să merg din nou. Am trecut prin niște momente de neimaginat. Asta a fost pentru mine încercarea vieții”, a dezvăluit fosta asistentă TV.

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