Primul mesaj transmis de Doru Octavian Dumitru după ce a fost internat în spital. Ce a dezvăluit comediantul

Doru Octavian Dumitru a fost internat de urgență la spital pe 21 octombrie, chiar înaintea unui spectacol pe care îl avea la Onești.

Doru Octavian Dumitru a fost externat recent din spital după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. | Facebook

Celebrul comediant, carismatic și mereu cu zâmbetul pe buze, a suferit un AVC și a avut nevoie de îngrijirea medicilor. În după-amiaza zilei de 21 octombrie 2025 comediantului i s-a făcut rău brusc și a fost nevoie să fie transportat de urgență la spital.

Primul mesaj transmis de Doru Octavian Dumitru după externarea din spital

El a primit îngrijiri la spitalul de la Bacău, iar apoi medicii au decis să îl transporte la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Acolo specialiștii au decis să îi facăo trombectomie pentru îndepărtarea unui cheag.

Citește și: iUmor, 2 noiembrie 2024. Doru Octavian Dumitru, show de zile mari. Ce concurenți au uimit și cui i-a dat Cheloo wild card-ul

Articolul continuă după reclamă

„Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului. Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. In prezent pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”, au transmis reprezentanţii spitalului în luna octombrie.

Acum el s-a recuperat și le-a transmis un mesaj sincer tuturor celor care s-au rugat pentru el și l-au susținut în această perioadă. De asemenea, el le-a transmis sănătate și gânduri bune tuturor celor care se confruntă cu probleme de sănătate sau perioade dificile în această perioadă.

După perioada sa de recuperare, Doru Octavian Dumitru a postat o imagine pe contul lui de Facebook și a transmis un mesaj emoționant la descrierea fotografiei. El a dezvăluit că problemele de sănătate recente l-au făcut să aprecieze și mai mult viața, conexiunile lui cu cei dragi și sprijinul necondiționat pe care l-a primit.

De-a lungul carierei sale, artistul a adus doar râsete și voie bună în rândul fanilor săi, iar acum a venit momentul lui să le mulțumească tuturor pentru sprijin.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă

„Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru toate darurile vieții, dar mai ales pentru răbdarea ta cu noi. Mulțumesc pentru toți oamenii prezenți în viața mea, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru toți fanii mei. Iertat să fiu de cei pe care poate i-am dezamăgit ori i-am nedreptățit.

Mulțumesc Dumnezeul meu pentru că am fost binecuvântat de tine, deschizându-mi calea să dăruiesc râsete. Pentru îngăduința ta ca eu să îndrăznesc să cred că prin munca mea pot să aduc oamenilor bucurie, veselie și uitare de griji. Să fiți ocrotiți și sănătoși oamenilor dragi, alături de toți cei importanți sufletelor voastre. Iubirea adevărată să vă fie scut și călăuză în toate câte le împliniți. Mângâierea gândului meu către toți cei care sunt singuri, bolnavi, care se simt ai nimănui, pentru toți cei care acum sunt încercați de viață.

Imagine: Foto Doru Octavian Dumitru

Copyright doar cu permisiunea artistului.

(Text #DoruOctavianDumitru postat original în data: Noiembrie 22, 2024... Căutând prin amintirile lunii noiembrie de prin anii trecuți, am dat peste acest text. Ce gândeam atunci reflectă ce gândesc acum. Un text cât se poate de actual care reflectă 100% din ceea ce simt în prezent)”, a scris comediantul la descrierea noii sale postări pe contul lui de Facebook.

Citește și: Ce a pățit Doru Octavian Dumitru, de fapt. De ce a ajuns de urgență la spital și care e starea lui de sănătate în prezent