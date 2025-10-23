Ce a pățit Doru Octavian Dumitru, de fapt. De ce a ajuns de urgență la spital și care e starea lui de sănătate în prezent

Antena Căutare
Noi informații au ieșit la iveală despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Descoperă ce a pățit acesta și cum se simte în prezent.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 12:28 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 15:43
Doru Octavian Dumitru a fost dus de urgență la spital în seara zilei de marți, 21 octombrie 2025. Artistul nu a putut urca pe scenă pentru a-și susține spectacolul. Ulterior, noi informații au ieșit la iveală despre stare acestuia. Află ce a pățit artistul, de fapt.

Doru Octavian Dumitru a acuzat stări de rău în ziua de marți, 21 octombrie 2025, chiar înainte de un spectacol. Artistul nu a putut să susțină spectacolul „Globariciu” de la cinematograful Capitol din Onești. A fost dus de urgență la spital și acolo se pare că medicii au pus diagnosticul de accident vascular cerebral (AVC). La scurt timp după, pacientul a fost supus unei intervenții salvatoare:

„Doru Octavian Dumitru, operat la Suceava-echipa medicală a reușit o trombectomie salvatoare

Cunoscutul actor și umorist Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, a fost internat de urgență marți seara, după ce i s-a făcut rău chiar înainte de spectacolul pe care urma să-l susțină la Cinematograful Capitol din Onești, județul Bacău. Din cauza gravității situației, artistul a fost transferat rapid de la Spitalul Județean Bacău la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, pentru a primi îngrijirea necesară. Managerul spitalului, Larisa Blanari, a declarat că artistul se află într-o stare stabilă și este monitorizat la secția de terapie intensivă.

Procedura a fost efectuată de o echipă multidisciplinară, formată din neurolog, radiolog intervenționist și medic ATI, și a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator.

Din echipa medicală care a participat la realizarea intervenției au făcut parte:

Dr. Tatiana Bardan – medic neurolog,

Dr. Mihai Crețeanu Jr. – medic radiolog intervenționist,

Dr. Mara Sbiera – medic ATI,

alături de colegii din cadrul Unității de Primiri Urgențe – Dr. Raluca Negrea și echipa de gardă.

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava felicită echipa medicală pentru profesionalismul și promptitudinea de care a dat dovadă, confirmând încă o dată capacitatea spitalului de a oferi servicii medicale complexe, la standarde înalte, pentru pacienții din întreaga regiune”, este mesjaul apărut pe pagina oficială de Facebook a lui Doru Octavian Dumitru.

Iată mai jos mesajul publicat de familie, chiar în ziua când vedetei i s-a făcut rău:

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate.

Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale. Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea.

Familia

#DoruOctavianDumitru”, a fost mesajul apărut pe pagina oficială de Facebook a artistului.

