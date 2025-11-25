Chefi la cuțite, 25 noiembrie 2025. Eliza și Cosmin Natanticu, prima surpriză a serii. Ce au preparat și câte cuțite au primit

Antena Căutare
Lizi și Cosmin Natanticu au venit la Chefi la cuțite în sezonul 16 și au încercat să „fenteze sistemul”. Ce s-a întâmplat după ce au terminat de gătit preparatele.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 20:30 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 20:53

În ediția difuzată în data de 25 noiembrie 2025, atât telespectatorii, cât și jurații au avut parte de o mulțime de surprize, iar printre acestea s-au numărat și două persoane publice cunoscute în țara noastră care au venit să își încerce norocul la show-ul culinar difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Cea de-a șasea ediție a sezonului 16 Chefi la cuțite a debutat cu apariția lui Cosmin Natanticu și a soției sale, Eliza, care s-au pregătit intens pentru a-i da pe spate pe jurați cu preparatele lor.

Cei doi se bucură de un succes răsunător în actorie, însă ceea ce nu mulți știu este faptul că soții sunt implicați și în domeniul HoReCa, deținând un restaurant care promite clienților o mulțime de experiențe de neuitat.

La Chefi la cuțite, Lizi și Natanticu au pregătit un cartof mediteranean și un cartof românesc, însă preparatele care au ajuns în fața juraților au fost pregătite de fostul lor asociat.

„Am fentat sistemul că nu le-am gătit noi, dar validarea chefilor contează foarte tare. Măcar unul dintre chefi să zică că îi place foarte tare, nu toți” a spus actorul înainte de a ajunge în fața juraților care le-au oferit și cuțitul de argint al prieteniei după ce pentru preparate câștigaseră deja 3 din 4 cuțite.

Actorul s-a întins pe jos în momentul în care a văzut că Chef Richard a oferit cuțitul lui, demonstrând că înseamnă enorm de mult pentru el.

Citește și: Chefi la cuțite, 24 noiembrie 2025. Ce preparate speciale i-au cucerit pe jurați și i-au trimis pe concurenți direct în bootcamp

Sezonul 16 Chefi la cuțite schimbă jocul!

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au intrat din 16 noiembrie în competiția încinsă a sezonului 16 Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Este sezonul care schimbă jocul, iar jurații au parte de schimbări care fac întrecerea lor culinară și mai aprigă.

Dacă până acum jurații de pe ultimele două locuri în clasamentul punctajelor de la amulete împărțeau conducerea unei echipe, de acum înainte fiecare Chef va avea echipa sa de concurenți, inclusiv cel care se va situa pe ultima poziție în clasament.

„Mi-am dorit asta încă de la început. Să fim independenți, să nu mai împărțim coordonarea unei echipe în cazul în care clasamentul amuletelor te duce în această ipostază”, a mărturisit cu emoție Chef Orlando Zaharia.

„Ce bucurie uriașă! Miza crește acum pentru noi: e clar că urmează un sezon memorabil”, a declarat și Chef Alexandru Sautner.

„Toți așteptam, speram să se întâmple asta: 4 echipe! Asta face competiția mult mai frumoasă: să ne luptăm având fiecare oamenii lui”, a spus și Chef Richard Abou Zaki.

„Irina ne-a făcut, într-adevăr, o surpriză fantastică! Abia aștept să întru în luptă cu propria echipă”, a adăugat și Chef Ștefan Popescu înainte de începerea noului sezon.

Așadar, pe lângă noutatea pe care o aduce etapa bătăliilor pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice din țară, vestea că începând din sezonul 16 vor fi patru echipe în competiție a adus entuziasm în rândul Chefilor.

Însă acestea nu sunt singurele noutăți: jurații mai au de descoperit o regulă nouă care va crește adrenalina în cel mai așteptat show culinar al toamnei.

Citește și: Chefi la cuțite, 24 noiembrie 2025. Ce chef a câștigat amuleta din Piața Sfatului din Brașov. Gabi Tamaș a dat un verdict dificil

Eliza și Cosmin Natanticu în platoul Chefi la cuțite
Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30). Nu uita că poți oricând să urmărești toate sezoanele Chefi la cuțite pe AntenaPLAY!

Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Azi, Irina pune în joc la Constanța prima bombă cu mai multe amule... Chefi la cuțite, 25 noiembrie 2025. Prima bombă cu mai multe amulete a ajuns la unul dintre chefi. Tania Budi a decis ci...
Observatornews.ro Explozie într-un bloc din Buftea: 5 victime. Există risc de prăbuşire Explozie într-un bloc din Buftea: 5 victime. Există risc de prăbuşire
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

